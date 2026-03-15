English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
கேஸ் சிலிண்டர் தீரப்போகிறதா? இந்த சிறிய டிப்ஸ் மூலம் கண்டுபிடியுங்கள்

LPG Cylinder Gas Level Check: சிலிண்டருக்குள் இருக்கும் எரிவாயுவின் அளவை, அதன் எடையைக் கொண்டு மதிப்பிடுவது சில சமயங்களில் கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் இதன் அளவை எளிதாகக் கண்டறிவதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 15, 2026, 07:44 PM IST
  • ஈரத்துணி முறை
  • வாயு அளவு காட்டிகள்
  • வெந்நீர் முறை

Trending Photos

LPG Cylinder Gas Level Check: சமைத்துக்கொண்டிருக்கும்போது திடீரென எரிவாயு தீர்ந்துபோனால், விரக்தியடைவது இயல்பு. எரிவாயு சிலிண்டர் இரும்பினால் செய்யப்பட்டிருப்பதால், அதற்குள் இருக்கும் எரிவாயுவின் அளவை வெளியிலிருந்து பார்க்க இயலாது. ஆனால், சில எளிய வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, சிலிண்டரில் எவ்வளவு எரிவாயு மீதமுள்ளது என்பதை நாம் எளிதாகக் கண்டறியலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஈரத்துணி முறை (Wet cloth technique) : ஒரு பருத்தித் துணியை நீரில் நனைத்து, சிலிண்டரின் வெளிப்புறத்தைச் சுற்றித் துடைக்கவும். சிலிண்டர் முழுவதும் ஈரமாகிய பிறகு, ஒரு நிமிடம் காத்திருக்கவும். சிலிண்டரின் மேற்புறத்தில், எரிவாயு இல்லாத காலிப் பகுதி விரைவாக உலர்ந்துவிடும். ஆனால், உள்ளே எரிவாயு இருக்கும் பகுதி ஈரமாகவே இருக்கும். தண்ணீர் வடிவில் இருக்கும் எரிவாயு வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கொள்வதால், அப்பகுதி உலர அதிக நேரம் எடுக்கும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம், சிலிண்டரில் எவ்வளவு எரிவாயு மீதமுள்ளது என்பதை உங்களால் அறிந்துகொள்ள முடியும்.

வாயு அளவு காட்டிகள் (Gas level indicators) : வாயு அளவு காட்டிகள் இன்று சந்தையில் எளிதாகக் கிடைக்கின்றன. ஒரு சிலிண்டருடன் இணைக்கப்படும்போது, ​​உள்ளே இருக்கும் வாயுவின் அளவைப் பொறுத்து அவை நிறம் மாறும்.

சுடரின் நிறத்தைக் கவனியுங்கள் (Observe the color of the flame) : பொதுவாக, ஒரு எரிவாயு அடுப்பின் சுடர் நீல நிறத்தில் இருக்கும். இருப்பினும், சிலிண்டருக்குள் உள்ள எரிவாயு குறைவாக இருக்கும்போது, ​​சுடரின் நிறம் மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. எரிவாயு தீர்ந்துபோகப் போகிறது என்பதற்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறி இதுவாகும்.

வெந்நீர் முறை (Hot water method) : சிலிண்டரின் ஒரு பக்கத்தில் சிறிது வெந்நீரை ஊற்றவும். பின்னர், அதை உங்கள் கையால் தொட்டுப் பார்த்தால், எரிவாயு இல்லாத பகுதி சூடாகவும், எரிவாயு இருக்கும் பகுதி குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும்.

தற்போது எல்பிஜி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு, குடிமக்கள் சரியான நேரத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியம். எதிர்பாராத விதமாக சிலிண்டர் தீர்ந்து போவதால் ஏற்படும் சிரமத்தைத் தவிர்க்க, உங்கள் வீட்டு சிலிண்டரில் உள்ள எரிவாயு அளவை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும். இந்த எளிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், சமைக்கும் போது ஏற்படும் இடையூறுகளைத் தடுக்கலாம் மற்றும் புதிய சிலிண்டர் சரியான நேரத்தில் முன்பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்யலாம்.

இதனிடையே இந்தியாவில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு மத்திய அரசு தற்போது முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி அனைத்து எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களும் தங்களது கேஸ் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து இ- கேஒய்சி (eKYC) செயல்முறையை பூர்த்தி செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இ கேஒய்சி செயல்முறையை முடிக்க தவறினால் சிலிண்டருக்கான மானியம் நிறுத்தப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இன்னும் நீங்கள் கேஸ் இணைப்பிற்கான இ கேஒய்சி செய்யவில்லை என்றால் உடனடியாக செய்வது நல்லது. 

இந்த இ கேஒய்சி செயல்முறை முற்றிலும் இலவசமாக முடிக்கலாம். இதற்காக வாடிக்கையாளர் இதற்காக பெரிதாக அலைய தேவை இல்லை. எளிதான வழிகளில் இந்த செயல்முறையை பூர்த்தி செய்யலாம்.

இதனிடையே LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தால், சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி நாட்களை 21 நாட்களில் இருந்து தற்போது 25 நாட்களாக மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி சிலிண்டரை பதுக்கி வைப்பது அல்லது கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை போன்றவற்றை தடுக்க மத்திய அரசு USMA சட்டத்தை தற்போது நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

LPG cylindergas levellpg cylinder gas levelCylinder

Trending News