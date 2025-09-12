70 வயது மேல் முழு மருத்துவ செலவி ஏற்கும் அரசு.. இந்த திட்டத்தில் எப்படி இணைவது?

Ayushman Card For 70 Plus Year Old People: அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்கும் போதெல்லாம், இந்தத் திட்டத்தின் பலனை யார் பெறுவார்கள், யார் பெறமாட்டார்கள் என்பதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது? இதற்காக, ஒரு தகுதிப் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு திட்டங்களுக்கு அவற்றின் சொந்த தகுதிப் பட்டியல் உள்ளது. உதாரணமாக, ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெற விரும்பினால், இந்தத் திட்டத்திற்கு நீங்கள் தகுதி பெறுவது அவசியம். இது தவிர, 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் ஆயுஷ்மான் அட்டை தயாரித்து தரப்படுகின்றது.
இந்திய அரசின் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சில காலத்திற்கு முன்பு 70 வயதுடையவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டனர், ஆனால் உங்கள் வயது 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதா இல்லையா என்பதை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஒருவேளை இல்லையெனில் இதைச் சரிபார்ப்பதற்கான வழிமுறை என்ன என்பதை இங்கே அறிந்து கொள்ளலாம்.
ஆயுஷ்மான் அட்டையை எவ்வாறு பெறுவது?
நீங்கள் 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராக இருந்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்க விரும்பினால், உங்கள் வயது 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். இந்த மக்களின் ஆயுஷ்மான் அட்டைகள் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவின் கீழ் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதில், அட்டை தயாரிக்கப்பட்ட உடனேயே இலவச சிகிச்சையின் பலனைப் பெறலாம்.
நீங்கள் 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால், நீங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெறலாம். இதற்காக, இந்த திட்டத்தின் beneficiary.nha.gov.in இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இது தவிர, திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியான ஆயுஷ்மான் செயலி மூலமாகவும் ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெறலாம்.
வயது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் பிரிவில் ஆயுஷ்மான் அட்டை பெற விரும்பினால், முதல் நிபந்தனை என்னவென்றால், உங்கள் வயது 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் ஆதார் அட்டையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே உங்கள் வயது கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே, 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிரிவில் ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெற முடியுமா இல்லையா என்பது அனைத்தும் உங்கள் ஆதார் அட்டையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிறந்த தேதியைப் பொறுத்தது.
இந்த மருத்துவமனைகளில் ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள இலவச சிகிச்சை
உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டை செய்யப்பட்டால், இலவச சிகிச்சையின் பலனைப் பெறுவீர்கள். ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம், அட்டைதாரர்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம். இந்தத் திட்டத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சையின் பலன் கிடைக்கிறது. உங்கள் சிகிச்சைக்கான செலவை அரசாங்கமே ஏற்கிறது.
ஆயுஷ்மான் அட்டையின் நன்மைகள்
நீங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெற்றால், இதன் மூலம் இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம். இந்த அட்டையில், அட்டைதாரர் ஆண்டுதோறும் ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை பெறுவார்கள். உங்கள் இலவச சிகிச்சைக்கான செலவை அரசாங்கமே ஏற்கிறது. அதாவது, நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெற எண்ணென ஆவணங்கள் தேவைப்படும்?
நீங்களும் ஆயுஷ்மான் அட்டையைப் பெற விரும்பினால், சில ஆவணங்கள் தேவைப்படும். இதில் முதல் ஆவணம் உங்கள் ஆதார் அட்டை, இரண்டாவது ரேஷன் அட்டை, பிரதமர்/முதல்வர் தகுதி கடிதம், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், மொபைல் எண் போன்றவை தேவைப்படும். உங்களிடம் இந்த ஆவணங்கள் இல்லையென்றால், ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது நீங்கள் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும்.
