  • ரூ.3000 பரிசு, ரேஷன் பொருட்கள் வேண்டுமா? அப்போ உடனே இதை செய்யுங்கள், அரசின் ஆர்டர்

ரூ.3000 பரிசு, ரேஷன் பொருட்கள் வேண்டுமா? அப்போ உடனே இதை செய்யுங்கள், அரசின் ஆர்டர்

How to Complete Ration Card e-KYC: NFSA வெளியிட்ட அறிவிப்பின் படி, ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு e-KYC செயல்முறையை முடிக்க மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. எனவே ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறையில் eKYCஐ எப்படி முடிக்கலாம் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 6, 2026, 11:45 AM IST
  • ரேஷன் கார்டு e-KYC-ஐ ஆன்லைனில் எவ்வாறு செய்வது?
  • e-KYC செய்யப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிவது?
  • ஆஃப்லைனில் e-KYC-ஐ எவ்வாறு செய்வது?

ரூ.3000 பரிசு, ரேஷன் பொருட்கள் வேண்டுமா? அப்போ உடனே இதை செய்யுங்கள், அரசின் ஆர்டர்

How to Complete Ration Card e-KYC In Tamil: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் மூலம் மலிவான மற்றும் இலவச ரேஷன்களை மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது. அதனுடன் மாநில அரசும் பல உதவிகளை செய்து வருகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுகள், 3000 ரூபாய் தொகை என வாரி அள்ளித்தருகிறது. எனினும் இந்த பண தொகை, பரிசுகள் தகுதியான நபர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. அந்த வகையில் தகுதியான மக்கள் இந்த பலன்களைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கம் தற்போது முக்கியமான நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளது. இந்த முயற்சியின் கீழ், ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கட்டயமாக eKYC செயல்முறை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இந்த e-KYC செயல்முறையை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம்போலி மற்றும் நகல் ரேஷன் கார்டுகளைத் தடுக்கும் என்றும், தேவைப்படுபவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள், பண தொகை போன்றவற்றை சரியான நேரத்தில் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் என்று அரசு தரப்பில் இருந்து கூறப்பட்டுள்ளது.

e-KYC கட்டாயம்

புதிய விதிகளின்படி, உங்கள் ரேஷன் கார்டுக்கு e-KYC-ஐ ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பூர்த்தி செய்வது கட்டாயமாகும். பலர் இந்த செயல்முறையை கடைசியாக கடந்த 2013 அல்லது அதற்கு முன்பு முடித்துள்ளனர். எனவே, உங்கள் e-KYC செயல்முறையை உடனே முடிக்கவும். அப்படி நீங்கள் இன்னும் இந்த செயல்முறையை முடிக்கவில்லை என்றால் ஆன்லைனில் அல்லது AAY / PHH-குடும்ப அட்டையில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தாங்கள் வசிக்கும் ஊரில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் அல்லது வெளிமாவட்டம் / வெளிமாநிலத்தில் வசிப்பின் அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் விரல்ரேகை/கண்கருவிழி சரிபார்ப்பு மூலம் e-KYCஐ முடித்துக் கொள்ளலாம். 

ரேஷன் கார்டு e-KYC-ஐ ஆன்லைனில் எவ்வாறு செய்வது?

உங்கள் ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தி, சில நிமிடங்களில் e-KYC-ஐ முடிக்கலாம். கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்.

முதலில், உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் Mera KYC மற்றும் Aadhaar FaceRD செயலிகளைப் பதிவிறக்கவும்.
செயலியைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளடவும்.
இதற்குப் பிறகு, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை நிரப்பி, உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.
ஆதார் தொடர்பான தகவல்கள் திரையில் தோன்றும்.
இங்கிருந்து, Face e-KYC விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.
தொலைபேசியின் கேமரா இயக்கப்படும், முன்னோக்கிப் பார்த்து உங்கள் புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
புகைப்படம் சரியாக இருந்தால், சமர்ப்பி பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
இதைச் செய்த பிறகு, உங்கள் ரேஷன் கார்டு e-KYC செயல்முறை நிறைவடையும்.

e-KYC செய்யப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிவது?

உங்கள் e-KYC வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம். இதற்கு,

முதலில், Mera KYC செயலியைத் திறக்கவும்.
இதற்குப் பிறகு, உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும்.
உங்கள் ஆதார் எண், கேப்ட்சா மற்றும் OTP ஐ உள்ளிடவும்.
பின்னர், திரையில் நிலை காட்டப்படும்.
நிலை: Y காட்டப்பட்டால், e-KYC முடிந்தது.
நிலை: N காட்டப்பட்டால், e-KYC இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது.

ஆஃப்லைனில் e-KYC-ஐ எவ்வாறு செய்வது?

குடும்ப அட்டையில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தாங்கள் வசிக்கும் ஊரில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் அல்லது வெளிமாவட்டம் / வெளிமாநிலத்தில் வசிப்பின் அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் விரல்ரேகை/கண்கருவிழி சரிபார்ப்பு மூலம் e-KYC மேற்கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ரூ.3,000 பொங்கல் பரிசு! ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்... முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ரூ.3000 + பொங்கல் பரிசு! டோக்கன் பெறுவது எப்படி? ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்

