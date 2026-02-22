ரேஷன் கார்டு பயனர்களே உஷார்! உடனே இதை செய்யலனா அரிசி, பருப்பு கட்?

Ration Card e-KYC online 2026: மானிய விலையில் உணவு தானியங்கள் மற்றும் பிற இணைக்கப்பட்ட அரசு சலுகைகளை தடையின்றி தொடர்ந்து பெற விரும்பும் பல பயனாளிகளுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டில் ரேஷன் கார்டு e-KYC ஒரு முக்கிய செயல்முறையாக மாறியுள்ளது.
அரசு நிறுவனங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தவும், நகல் அல்லது செயலற்ற பதிவுகளை அகற்றவும், பொது விநியோக முறையின் (PDS) கீழ் சேவைகளை விரைவுபடுத்தவும் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. விதிகள் மற்றும் காலக்கெடு மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடலாம் என்பதால், பயனாளிகள் கடைசி நேர சிக்கல்களைத் தவிர்க்க அதிகாரப்பூர்வ போர்டல்கள் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்கள் மூலம் செயல்முறையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
2026 ஆம் ஆண்டில் ரேஷன் கார்டு e-KYC ஏன் முக்கியமானது?
அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தவும், தகுதியான குடும்பங்களுக்கு சலுகைகள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும் அதிகாரிகள் e-KY செயல்முறையை பயன்படுத்துகின்றனர். இது ஆதார் இணைப்பு போலி அல்லது நகல் ரேஷன் கார்டுகளைத் தடுக்கவும், நியாய விலைக் கடைகளில் விநியோகத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. இதனால், e-KYC-ஐ சரியான நேரத்தில் முடிப்பதன் மூலம், ரேஷன் விநியோகத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பது அல்லது தொடர்புடைய நலச் சேவைகளில் தாமதம் போன்ற இடையூறுகளைத் தடுக்க உதவலாம்.
e-KYC-ஐ யார் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்?
பொதுவாக, ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கும் பட்டியலிடப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் மாநில வழிகாட்டுதல்களைப் பொறுத்து e-KYC பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பல சந்தர்ப்பங்களில், பொது விநியோகச் சலுகைகளை சீராக அணுக பயனாளிகள் e-KYC-செயல்முறையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
தேவையான ஆவணங்கள்
ஆதார் அட்டை
ரேஷன் கார்டு எண் மற்றும் அடிப்படை குடும்ப விவரங்கள்
பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்
உங்கள் மாநிலம் தேவைப்பட்டால் நியாய விலைக் கடை/CSC-யில் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும்.
மேலும், உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆதார் மற்றும் ரேஷன் கார்டு பதிவுகளுடன் பொருந்துவதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள். சிறிய எழுத்துப்பிழை வேறுபாடுகள் கூட நிராகரிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும்.
ரேஷன் கார்டு e-KYC-ஐ ஆன்லைனில் செய்வதற்கான படிப்படியான செயல்முறை
பெரும்பாலான மாநிலங்கள் தங்கள் உணவு மற்றும் சிவில் சப்ளைஸ்/PDS போர்டல் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயலி மூலம் e-KYC-ஐ வழங்குகின்றன.
உங்கள் மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ PDS/உணவு விநியோக வலைத்தளம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொபைல் செயலியைப் பார்வையிடவும்.
e-KYC/ஆதார் இணைப்புப் பிரிவைத் திறக்கவும்.
உங்கள் ரேஷன் கார்டு எண் மற்றும் தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
பயனாளி/குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான ஆதார் தகவலைச் சேர்க்கவும்.
OTP ஐப் பயன்படுத்தி சரிபார்ப்பை முடிக்கவும் (அல்லது பயோமெட்ரிக் தேவைப்பட்டால் போர்டல் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்).
திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள விவரங்களை மதிப்பாய்வு செய்து சமர்ப்பிக்கவும்.
ஒப்புதல்/குறிப்பு எண்ணைச் சேமிக்கவும் அல்லது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
ரேஷன் கார்டு e-KYC நிலையை ஆன்லைனில் எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்
“Check e-KYC Status” அல்லது “Aadhaar Linking Status” என்பதைத் திறக்கவும்.
உங்கள் ரேஷன் கார்டு எண் அல்லது குறிப்பு/விண்ணப்ப ஐடியை உள்ளிடவும்
நிலுவையில் உள்ள, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது நிராகரிக்கப்பட்ட போன்ற நிலையைப் பார்க்கவும்
போர்ட்டல் “நிராகரிக்கப்பட்டது” என்று காட்டினால், காரணத்தை கவனமாகப் படித்து மீண்டும் விண்ணப்பிக்கும் முன் விவரங்களைச் சரிசெய்யவும்.
