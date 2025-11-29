மழை காலத்தில் துணி காய வைக்க கஷ்டமா இருக்கா? ‘இதை’ ட்ரை பண்ணுங்க!

How To Dry Clothes During Winter : மழைக்காலம் வந்தால், பயிர் செழிக்கும் விவசாயம் வளரும் என்று பலவித நன்மைகள் ஏற்படும். ஆனால், அதே மழை தினமும் தொடர்ந்தால், அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும். இந்த காலத்தில், சூரிய ஒளி இல்லாததால் துணி காய வைப்பதும் சிரமமாக இருக்கும்.
குளிர் காலத்தில் துணி காய வைப்பது:
குளிர் காலத்தில் இருக்கும் மிகவும் கடினமான டாஸ்குகளுள் ஒன்று, துணி காய வைப்பது. இந்த காலத்தில் நம்மில் அனைவருக்குமே தண்ணீரில் கை வைப்பது முதல் துணி துவைப்பது, பாத்திரம் கழுவுவது வரை அனைத்துமே சிரமமாகத்தான் இருக்கும். அதிலும், அன்றாடம் வீட்டில் துவைக்க வேண்டிய துணியை துவைத்து விட்டு, அதனை சலவை எந்திரத்தில் ட்ரையில் போட்டு எடுத்தால் கூட சூரிய ஒளி மற்றும் வெயில் இல்லாமல் துணி காய ஐப்பது சிரமம ஆகும். சரி வீட்டிற்குள்ளேயே காய வைக்கலாம் என்று யோசித்தால், ஈரத்துணியின் நாற்றமும் அடிக்கும். இதனை தவிர்க்க, சில வழிகள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?
காற்று:
துணியை உலர்த்த, காற்றுப்போக்கு நன்றாக இருக்கும் அறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். மின்விசிறி அல்லது காற்றோட்டம் இருக்கும் அறையில் துணி காய வைக்கலாம். மின்விசிறியை மெதுவான ஸ்பீடில் வைத்து துணி காய வைக்கலாம்.
நன்றாக துணியை பிழிய வேண்டும்:
துணியில் எந்த அளவிற்கு தண்ணீர் குறைவாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு வேகமாக காயும். கையில் துவைப்பவர்கள் இதனை முக்கியமாக பின்பற்ற வேண்டும். சலவை எந்திரம் இருந்தால் அதில் போட்டு ட்ரை செய்து கொள்ளலாம். துணியும் சீக்கிரமாக காயும்.
உடனடி தேவைகளுக்கு:
உடனடியாக, தினசரி ஆடையை உலர்த்த வேண்டும் என்றால், அதற்கு ஹேர் ட்ரையரை பயன்படுத்தலாம். சட்டையின் சில பாகங்கள் சரியாக காயாது. அப்படி காயாத இடங்களை, ட்ரையரின் அதிக சூட்டை வைத்து ட்ரை செய்யலாம். இதனால், துணி சீக்கிரமாக காயும். நாற்றமும் அடிக்காது.
லேசாக இஸ்திரி செய்யலாம்:
துணியெல்லாம் நன்றாக காய்ந்தாலும், அதில் இருக்கும் ஈரப்பதம் அப்படியே இருக்கும். எனவே, அப்படி ஈரப்பதம் இருக்கும் இடத்தில், லேசாக இஸ்திரி (Iron box) வைத்து தேய்க்கலாம். இதனால் நாற்றம் வராமல் இருப்பதோடு, விரைவாக துணியும் காய்ந்து விடும்.
