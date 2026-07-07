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RailOne: ரயில் கட்டணத்தில் 3% தள்ளுபடி.. ஜூலை 14 கடைசி நாள்.. எப்படி பெறுவது?

RailOne Ticket Discount: ரயில் ஒன் செயலி மூலம் 3 சதவீதம் வரை டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. ரயில் டிக்கெட் தள்ளுபடியை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST
RailOne: ரயில் கட்டணத்தில் 3% தள்ளுபடி.. ஜூலை 14 கடைசி நாள்.. எப்படி பெறுவது?
Image Credit: RailOne Ticket DiscountSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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