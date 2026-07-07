/RailOne: ரயில் கட்டணத்தில் 3% தள்ளுபடி.. ஜூலை 14 கடைசி நாள்.. எப்படி பெறுவது?

Rail One Ticket Discount: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். ரயில்களில் குறைவான செலவு, கழிவறை போன்ற வசதிகள் இருப்பதால் பலரும் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகினிற்னர். ரயில் பயணிகளுக்காக பல்வேறு சலுகைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது.
ரயில் பயணிகளுக்காக ரயில் ஒன் செயலியை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது. ரயில் ஒன் செயலி மூலம் மின்சார ரயில் டிக்கெட், விரைவு ரயில் டிக்கெட், நடைமேடை டிக்கெட் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இந்த ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட் பெறுவதற்கு 3 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்குகிறது. இந்த சலுகை ஜனவரி மாதம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், ஜூலை 14ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. ஜூலை 14ஆம் தேதி வரை தான், ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. டிஜிட்டல் முறையில் டிக்கெட் எடுப்பதை ஊக்கும்விக்கும் வகையில், இந்த நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது.
அப்போது, 3 சதவீதம் தள்ளுபடி தானாகவே செயல்படுத்தப்படும். உதாரணமாக உங்களது டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.500 என்றால், ரூ.15 தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம் நீங்கள் 3 சதவீத தள்ளுபடியில் ரூ.485 செலுத்தினால் போதும். ஜூலை 14ஆம் தேதிக்கு பிறகு இந்த சலுகையை நீடிப்பதா என்பது குறித்து பயணிகள் கருத்துகளின் அடிப்படையில் முடிவு எடுக்கப்படும் என ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்த சலுகை ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தும் பயணிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
ரயில் ஒன் செயலி பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை வழங்குகிறது. ரயில் ஒன் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யலாம். மேலும், ரயிலின் தற்போதை நிலையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். பிளாட்பார்ம் மற்றும் பெட்டி குறித்த தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம். ரயில் ஒன் செயலி மூலம் நடைமேடை டிக்கெட்டையும் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இந்த செயலியை பயன்படுத்தினால், ரயில் நிலையங்களில் நீண்ட நேரம் டிக்கெட்டுக்காக வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.