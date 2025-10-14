English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • உங்கள் முகம் மினுமினுக்க இந்த ஃபேஸ்மாஸ்க்கை பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் முகம் மினுமினுக்க இந்த ஃபேஸ்மாஸ்க்கை பயன்படுத்துங்கள்

தீபாவளிக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது. பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற இதுவே சரியான தருணம். சமையலறைப் பொருட்களின் உதவியுடன் பளபளப்பான சருமத்தைப் பெறலாம். பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்பதை ஷாஹனாஸ் ஹுசைன் கொடுத்துள்ள டிப்ஸை பயன்படுத்துங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 14, 2025, 09:21 PM IST
  • பளபளப்பான சருமத்திற்கு ரோஸ் வாட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.
  • அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல் ஃபேஸ் மாஸ்க்.

Trending Photos

தீபாவளி இலவச வேட்டி சேலை விதிமுறை: மூத்த குடிமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்
camera icon7
Tamil Nadu government
தீபாவளி இலவச வேட்டி சேலை விதிமுறை: மூத்த குடிமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Tamilnadu EB
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
உங்கள் முகம் மினுமினுக்க இந்த ஃபேஸ்மாஸ்க்கை பயன்படுத்துங்கள்

தீபாவளி சுத்தம் செய்தல் மற்றும் கடுமையான வெயில் சருமத்தை மந்தமாகவும் உயிரற்றதாகவும் மாற்றும். மந்தமான மற்றும் உயிரற்ற சருமம் நமது பண்டிகை தினத்தை கொடுக்கலாம். தீபாவளி பண்டிகைக்கு மிகக் குறைந்த நாட்களே மீதமுள்ள நிலையில், பளபளப்பான சருமத்தை அடைய இதுவே சரியான நேரம். இந்த தீபாவளிக்கு பளபளப்பான சருமத்திற்கு வீட்டு வைத்தியங்களைப் பயன்படுத்தலாம். வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை உங்கள் முகத்தில் தடவினால் முகம் பளபளப்பாக இருக்கும். எனவே பளபளப்பான சருமத்திற்கு உங்கள் முகத்தில் என்ன தடவ வேண்டும் என்பதை ஷாஹனாஸ் உசேன் கொடுத்துள்ள முக்கிய டிப்ஸ் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபேஸ் பேக்கை பயன்படுத்துங்கள்

முகத்தைப் பளபளப்பாக்க வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு வெள்ளரிக்காய் மற்றும் பப்பாளியை எடுத்து மசித்துக்கொள்ளவும். பின்னர், தயிர் மற்றும் ஓட்ஸ் ஆகியவற்றை கலவையில் சேர்க்கவும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் முகத்தைக் கழுவவும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்திய பிறகு, உங்கள் சருமம் பிரகாசமாகவும், பொலிவுடனும் தோன்றும்.

அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல் ஃபேஸ் மாஸ்க்

இந்த தீபாவளிக்கு பளபளப்பான சருமத்திற்கு, நீங்கள் அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லைப் பயன்படுத்தலாம். அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லை எடுத்து நன்கு கலக்கவும். இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்கை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தைக் கழுவவும்.

ரோஸ் வாட்டர்

பளபளப்பான சருமத்திற்கு ரோஸ் வாட்டரைப் பயன்படுத்தலாம். ரோஸ் வாட்டர் மற்றும் தேன் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பின்னர் அதில் இரண்டு டீஸ்பூன் பால் பவுடரைச் சேர்க்கவும். பேஸ்ட்டை நன்கு கலக்கவும். அதை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு கழுவவும். உங்கள் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பைக் காண்பீர்கள்.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!

மேலும் படிக்க | Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
How To Get Glowing Skin For DiwaliKnow DIY Face Packbeauty tips by shahnaz husainG

Trending News