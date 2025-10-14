உங்கள் முகம் மினுமினுக்க இந்த ஃபேஸ்மாஸ்க்கை பயன்படுத்துங்கள்

தீபாவளி சுத்தம் செய்தல் மற்றும் கடுமையான வெயில் சருமத்தை மந்தமாகவும் உயிரற்றதாகவும் மாற்றும். மந்தமான மற்றும் உயிரற்ற சருமம் நமது பண்டிகை தினத்தை கொடுக்கலாம். தீபாவளி பண்டிகைக்கு மிகக் குறைந்த நாட்களே மீதமுள்ள நிலையில், பளபளப்பான சருமத்தை அடைய இதுவே சரியான நேரம். இந்த தீபாவளிக்கு பளபளப்பான சருமத்திற்கு வீட்டு வைத்தியங்களைப் பயன்படுத்தலாம். வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை உங்கள் முகத்தில் தடவினால் முகம் பளபளப்பாக இருக்கும். எனவே பளபளப்பான சருமத்திற்கு உங்கள் முகத்தில் என்ன தடவ வேண்டும் என்பதை ஷாஹனாஸ் உசேன் கொடுத்துள்ள முக்கிய டிப்ஸ் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபேஸ் பேக்கை பயன்படுத்துங்கள்
முகத்தைப் பளபளப்பாக்க வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு வெள்ளரிக்காய் மற்றும் பப்பாளியை எடுத்து மசித்துக்கொள்ளவும். பின்னர், தயிர் மற்றும் ஓட்ஸ் ஆகியவற்றை கலவையில் சேர்க்கவும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் முகத்தைக் கழுவவும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்திய பிறகு, உங்கள் சருமம் பிரகாசமாகவும், பொலிவுடனும் தோன்றும்.
அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல் ஃபேஸ் மாஸ்க்
இந்த தீபாவளிக்கு பளபளப்பான சருமத்திற்கு, நீங்கள் அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லைப் பயன்படுத்தலாம். அவகேடோ மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லை எடுத்து நன்கு கலக்கவும். இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்கை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தைக் கழுவவும்.
ரோஸ் வாட்டர்
பளபளப்பான சருமத்திற்கு ரோஸ் வாட்டரைப் பயன்படுத்தலாம். ரோஸ் வாட்டர் மற்றும் தேன் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பின்னர் அதில் இரண்டு டீஸ்பூன் பால் பவுடரைச் சேர்க்கவும். பேஸ்ட்டை நன்கு கலக்கவும். அதை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு கழுவவும். உங்கள் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பைக் காண்பீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
