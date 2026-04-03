7 நாட்களில் முகம் தங்கம் போல மின்னணுமா? அப்போ இதை ட்ரை பண்ணுங்க

Night Time Skin Care Routine : நாம் அனைவரும் நமது சருமம் எப்போதும் ஆரோக்கியமாகவும் பொலிவுடனும் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். இதற்காக, நாம் பெரும்பாலும் விலையுயர்ந்த கிரீம்கள், சீரம்கள் மற்றும் ஃபேஷியல்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், இத்தகைய பொருட்கள் நமது சருமத்தை சேதப்படுத்துவதோடு, சரியான விளைவுகளை தருவதில்லை. மாறாக நமது அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான மற்றும் பொலிவான சருமத்தைப் பெற முடியும்.
அதாவது, நல்ல மற்றும் ஆரோக்கியமான சருமத்தைப் பெற, நமது வாழ்க்கை முறை மற்றும் அன்றாடச் செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துவது மிக அவசியமாகும். குறிப்பாக, உறக்கம், நீர் அருந்துதல், உணவுமுறை மற்றும் அலைபேசி பயன்பாடு போன்ற காரணிகள், உங்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாகவும் பொலிவுடனும் வைத்திருக்கப் பெரிதும் உதவும். எனவே, இத்தகைய பழக்கவழக்கங்களை நீங்கள் கடைப்பிடித்தால், ஒரே வாரத்திற்குள் உங்கள் சருமத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தை நீங்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உணர்வீர்கள். அப்போது, உங்கள் சருமத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய அந்தப் பழக்கங்கள் எவை என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள்.
இந்த இரவு நேரப் பழக்கங்கள் மிகச் சிறந்தவை..
சரியான நேரத்தில் உறங்கம் தேவை: இரவில் நமது சருமத்தில் சில மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. அதாவது, நீங்கள் இரவில் தாமதமாக உறங்கினால், உங்கள் சருமம் சோர்வாகவும் வறண்டதாகவும் காணப்படும். எனவே, இரவில் குறைந்தது 10 மணி முதல் 11 மணிக்குள் உறங்குவதை ஒரு பழக்கமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை ஒரு வழக்கமாக்கிக்கொண்டால், உங்கள் சருமத்தின் பொலிவை நீங்களே காணத் தொடங்குவீர்கள்.
தூங்குவதற்கு முன் தண்ணீர் குடியுங்கள்: நமது சருமத்திற்குப் போதுமான நீர்ச்சத்து மிகவும் அவசியம். எனவே, உறங்கச் செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு ஒரு குவளை தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இது சருமத்திற்கு ஈரப்பதத்தை அளித்து, வறட்சியை நீக்க உதவுகிறது. போதுமான நீர்ச்சத்து சருமத்தை மென்மையாகவும் பளபளப்பாகவும் மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், காலையில் கண்விழிக்கும்போது உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சியாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
தூங்கச் செல்வதற்கு முன் உங்கள் முகத்தைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்: நாள் முழுவதும், நமது முகத்தில் தூசி, வியர்வை மற்றும் ஒப்பனைகள் படிந்திருக்கும். எனவே, இரவில் நாம் முகத்தைச் சுத்தம் செய்யாவிட்டால், சருமத் துளைகள் அடைபட்டு, சருமத்திற்குப் பல்வேறு பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். ஆகையால், தூங்கச் செல்வதற்கு முன் நாம் நமது முகத்தை நன்கு கழுவிச் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். இதற்காக, நாம் ஒரு மென்மையான ஃபேஸ் வாஷ் அல்லது கிளென்சரைப் பயன்படுத்தலாம்.
மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்துங்கள்: இரவில் நமது சருமம் தனது ஈரப்பதத்தை இழக்கிறது. எனவே, இரவில் உங்கள் முகத்தில் மாய்ஸ்சரைசரை பூசுவது, சரும வறட்சியை எதிர்த்துப் போராட உதவும்.
மொபைல் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்: உறங்கச் செல்வதற்கு முன் உங்கள் மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்துவது உங்கள் தூக்கத்தைக் கெடுப்பதோடு, சருமத்தில் சோர்வையும் ஏற்படுத்தும். எனவே, உறங்கச் செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே உங்கள் மொபைல் போன் மற்றும் மடிக்கணினியை ஒதுக்கி வைத்துவிடுங்கள்.
உங்கள் இரவு உணவை லேசானதாக அமைத்துக்கொள்ளுங்கள்: இரவில் கனமான மற்றும் எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது உங்கள் தூக்கத்தை மட்டுமல்லாமல், உங்கள் சருமத்தையும் பாதிக்கக்கூடும். எனவே, இரவில் சாலடுகள், சூப்கள் அல்லது பழங்கள் போன்ற லேசான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள். இது உங்கள் சருமத்தைப் புத்துணர்ச்சியுடனும் பொலிவுடனும் வைத்திருக்க உதவும்.
சிறிய பழக்கங்கள் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்
மேற்கூறிய பழக்கவழக்கங்கள் உங்களுக்குச் சாதாரணமாகத் தோன்றினாலும், அவற்றை உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் சேர்த்துக்கொண்டால், வெறும் 7 நாட்களிலேயே உங்கள் சருமத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உங்களால் காண முடியும். இதற்காக உங்களுக்கு விலையுயர்ந்த அழகுசாதனப் பொருட்கள் எதுவும் தேவைப்படாது; இந்தப் பழக்கங்களை வழக்கமாக்கிக்கொண்டால், அதற்கான மாற்றத்தை நீங்களே நேரில் காணத் தொடங்குவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
தூங்குவதற்கு முன் முகம் கழுவுவது அவசியமா?
ஆம், மிகவும் அவசியம். மென்மையான ஃபேஸ் வாஷ் கொண்டு முகத்தைச் சுத்தம் செய்வதன் மூலம் பருக்கள் மற்றும் சருமத் தொற்றுக்கள் வராமல் தடுக்கலாம்.
எண்ணெய் பசை சருமம் உள்ளவர்களும் மாய்ஸ்சரைசர் பயன்படுத்த வேண்டுமா?
நிச்சயமாக. அனைத்து வகையான சருமத்திற்கும் ஈரப்பதம் (Hydration) தேவை. உங்கள் சரும வகைக்கு ஏற்ற மாய்ஸ்சரைசரைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்தவும்.
இரவு உணவிற்கும் சருமத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்?
இரவில் கனமான அல்லது எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகளை உண்பது செரிமானத்தைப் பாதிக்கும். இது சருமத்தில் பொலிவின்மை மற்றும் பருக்கள் தோன்றக் காரணமாகலாம்.
