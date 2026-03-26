வேலையில் நல்ல சம்பள உயர்வை பெறுவது எப்படி? இந்த ட்ரிக்ஸை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்..

நிறுவனங்கள் அனைத்தும், சம்பள உயர்வை தங்களின் ஊழியர்களுக்கு அளிக்கும் நேரம் வந்து விட்டது. இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி, எப்படி சம்பள உயர்வை பெறுவது என்பதை, இங்கு பார்க்கலாம் வாங்க.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 26, 2026, 02:17 PM IST
  • சம்பள உயர்வு பெறுவது எப்படி?
  • உங்கள் மேனேஜரிடம் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்
  • முழு விவரம்..

Trending Photos

சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?
camera icon10
சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்பா?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்பா?
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tasmac
டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு
அரசு ஊழியர்களாக இருந்தாலும், தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களாக இருந்தாலும், வருடா வருடம் சம்பள உயர்வு என்பது அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். இருப்பினும், ஒரு சில நிறுவனங்கள் கண்துடைப்பிற்காக ரொம்பவும் கம்மியான தொகையையே சம்பள உயர்வாக கொடுக்கும். அப்படி இந்த வருடமும் குறைவான சம்பள உயர்வை பெற்று விடாமல் இருக்க, என்ன செய்யலாம், அதற்கான டிப்ஸ் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

சுய மதிப்பீடு:

அனைத்து நிறுவனங்களிலும், நிறுவனங்கள் உங்களை மதிப்பீடு செய்யும் முன்னர், உங்களை நீங்களே மதிப்பீடு செய்து கொள்ளும் ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படும். அதில், நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கொள்ளும் ஸ்டார் ரேட்டிங்தான், உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் சுய மதிப்பீடாக இருக்கும். இதை சிரமம் பார்க்காமல் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிப்பது நல்லது. வருடத்தில் இந்த ஒரு முறை மட்டுமே உங்களை பற்றி நீங்களே சொல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்களை பற்றியும் நீங்கள் செய்யும் வேலையை பற்றியும் உயர்வாக பேசுவது நல்லது. நீங்கள் வேலையில் வெற்றி பெற்ற சில மைல்கற்களை உங்கள் மேனஜர் மறந்திருக்கலாம். அவருக்கு நினைவு படுத்தவே இப்படியொரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது. இது உங்கள் சம்பள உயர்வுக்கு உதவும் நல்ல விஷயமாக இருக்கும்.

தரவுகள்:

உங்களது கடின உழைப்பு மற்றும் உங்களால் வேலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் குறித்து நீங்கள் வாய்மொழியில் பேசினால் மட்டும் போதாது. உங்களால் வியாபாரம் அல்லது வேறு ஏதேனும் துறைகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் உயர்வுகள் குறித்த தரவுகளுடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். உதாரணத்திற்கு “இந்த மாதத்தில் நான் இந்த வேலையை செய்ததால்தான், 25% வரை வருமானம் அதிகமாக இருந்தது” என்பதற்கான சரியான பேப்பர்களை காண்பிக்க வேண்டும். இது, நீங்கள் செய்யும் வேலையில் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு உண்மையுடன் இருக்கிறீர்கள் என்பதை காண்பிக்கும்.

வேலையை விளக்குவது:

நிறுவனத்தில் நீங்கள் இருக்கும் வேலை குறித்தும், அதில் நீங்கள் ஏன் இருக்கிறீர்கள் என்பது குறித்தும் விளக்க வேண்டும். உங்கள் நிறுவனத்தின் வேலை வாடிக்கியாளர்களை தக்க வைத்துக்கொள்வது என்றால், அதில் உங்கள் பங்கு என்னவாக இருந்தது என்பதையும், உங்களால் எத்தனை வாடிக்கையாளர்கள் பயனடைந்தார்கள் என்பதையும் காண்பிக்க வேண்டும். 

நேர்மை:

யாருமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரோபோ கிடையாது. இதனால், உங்கள் அப்ரைசலின் போதும் நீங்கள் இல்லாத ஒன்றை கூறி உங்களை வேறு ஆளாக காண்பிக்க நினைத்தால் கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்த சம்பள உயர்வு கிடைக்காது. நீங்கள் வேலை பார்த்த ஏதேனும் ப்ராஜெக்ட்டை தாமதமாக முடித்திருந்தாலோ, அதை பற்றி ஏதேனும் உங்களிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டாலோ, அதற்கு நேர்மையாக பதிலளிப்பது சிறந்தது. இதை பற்றி தெரிவிக்கும் போது அந்த வேலை கடினமாக இருந்தாலும், நான் அதை எனது 100% கொடுத்து உழைத்தேன் என்பதை சொல்ல வேண்டும். 

உங்கள் வேலையை பற்றிய ராசியம்!

நீங்கள் செய்யும் பல வேலைகள் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் குறிப்பிடப்படாமல் போகலாம். அப்படி, குறிப்பிடப்படாமல் இருக்கும் வேலைகளையும், அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளையும் நீங்கள் உங்கள் மேனேஜரிடம் எடுத்து கூற வேண்டும். உங்கள் வேலையை சீக்ரெட் ஆக வைத்துக்கொள்வதால் கண்டிப்பாக யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை. எனவே, இதனை வெளியில் சொல்லி உங்கள் வேலையை அனைவருக்கும் தெரிய படுத்த வேண்டும்.

எதிர்காலம் குறித்த திட்டங்கள்:

சிறந்த அப்ரைசல் உடனடியாக நடந்து விடாது. அதே போல, இப்போது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை பேசினால் மட்டும் உங்கள் மேனேஜருக்கு உங்கள் மீது நம்பிக்கை வந்து விடாது. உங்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் என்னென்ன, நீங்கள் இப்போது என்ன கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், அதனால் உங்களுக்கு என்ன பயன் இருக்கிறது என்பதை இங்கு தெரிவிக்க வேண்டும். நீங்கள் இதுவரை வேலையில் என்ன செய்தீர்கள், உங்களால் இதற்கு பிறகு என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் நீங்கள் கூற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : சம்பள உயர்வு கேட்க சரியான நேரம் எப்போது?

பதில் : அப்ரைசல் காலத்துக்கு முன்பாகவே உங்கள் வேலையை-ஐ ஹைலைட் பண்ண வேண்டும். Project வெற்றி அல்லது நிறுவனத்திற்கு நல்ல result வந்த உடனே பேசினாலும் நல்ல நேரமாக ஆகும்.

கேள்வி : மேனேஜரிடம் நேரடியாக salary hike பற்றி கேட்கலாமா?

பதில் : நேரடியாக கேட்பதற்கு பதிலாக உங்களது வெற்றிகளை கூறி கேட்கலாம்.

கேள்வி : குறைவான hike கிடைத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பதில் : குறைவான சம்பள உயர்வுக்கு என்ன காரணம் என்பதை கேட்க வேண்டும். அது உங்களுக்கு சரி என்று பட்டால் உங்களை நீங்கள் உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | தட்கல் புக்கிங்கில் மாற்றம்.. இனி இது கட்டாயம்.. இந்தியன் ரயில்வே அதிரடி!

மேலும் படிக்க | உலகின் மாசடைந்த டாப் 7 நாடுகள்! பாகிஸ்தானுக்கு முதல் இடம்..அப்போ இந்தியாவிற்கு?

