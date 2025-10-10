எப்போதுமே அழகாக இருக்கணுமா? அப்போ இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க

Beauty Tips: பொதுவாக, நம் தென்னிந்தியப் பெண்கள் இயற்கையாகவே அழகு நிறைந்தவர்கள் ஆவார்கள். குறிப்பாக, இந்தப் பகுதிப் பெண்களுக்குக் கவர்ச்சியான பளபளப்பான சருமமும், நீண்ட, அடர்த்தியான கூந்தலும் ஒரு வரமே என்று சொல்லலாம். ஆனால், இதற்குப் பின்னணியில் உள்ள ரகசியம் உங்களுக்குத் தெரியுமா? விலையுயர்ந்த அழகுசாதனப் பொருட்கள் அல்ல, மாறாக, வீட்டில் எளிதில் கிடைக்கும் சில இயற்கை பொருட்கள்தான் இதற்குக் காரணம் ஆகும். இந்தக் கட்டுரையில், அந்த அழகு ரகசியங்களை என்னவென்று தெரிந்துகொள்வோம்.
தேங்காய் எண்ணெய்
தேங்காய் எண்ணெய் நாம் அனைவரும் தினந்தோறும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இது குறிப்பாகக் கேரளாவில் சமையலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவதுடன், பெண்கள் இதைச் சருமப் பராமரிப்புக்கும் மற்றும் முடிப் பராமரிப்புக்கும் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants) மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பண்புகள் (Antibacterial properties) நிறைந்த தேங்காய் எண்ணெய் சருமத்தை அழகூட்டுகிறது மற்றும் முடியைப் பலப்படுத்துகிறது. எனவே, இதைப் பயன்படுத்துவது நமது சருமத்திற்கும் கூந்தலுக்கும் நன்மை பயக்கும். தேங்காய் எண்ணெயைச் சிறிது சூடாக்கி உங்கள் சருமத்தில் மசாஜ் செய்யவும். அதேபோல், வாரத்திற்கு இரண்டு முறை உங்கள் தலைமுடியில் தடவவும். இதற்கான வித்தியாசத்தை நீங்கள் கூடிய விரைவில் காணலாம்.
மஞ்சள் ஃபேஸ் பேக்
தென்னிந்தியாவில் பெண்கள் மஞ்சள் ஃபேஸ் பேக்குகளைப் பயன்படுத்துவது ஒரு பழக்கம். சமையலறை மற்றும் அழகுப் பராமரிப்பு இரண்டிலும் மஞ்சள் ஒரு முக்கியப் பொருளாகும். பொதுவாக, பெண்கள் மஞ்சள், கடலை மாவு மற்றும் தயிர் ஆகியவற்றைக் கலந்து ஃபேஸ் பேக்குகளைத் தயாரித்துப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த பேக் கருமையைப் போக்குகிறது (டேனிங்கை நீக்குகிறது). கறைகளைக் குறைக்கிறது. மற்றும் சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது. மஞ்சளில் கிருமி நாசினிகள் உள்ளன, அவை சருமத்தை தொற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. எனவே, வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இந்த ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்துவது நன்மை பயக்கும்.
கறிவேப்பிலை பயன்பாடு
தென்னிந்தியாவில் கறிவேப்பிலை அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை ஒரு சுவையூட்டும் பொருளாக மட்டுமல்லாமல், முடிக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். தென்னிந்தியப் பெண்கள் கறிவேப்பிலையைத் தேங்காய் எண்ணெயில் கொதிக்க வைத்து தலைமுடியில் தடவுவார்கள். இந்தத் தீர்வு: முடி உதிர்தலைத் தடுக்கிறது. முடியை அடர்த்தியாக்குகிறது. மற்றும் முன்கூட்டியே நரைப்பதைத் தடுக்கிறது. கறிவேப்பிலையில் வைட்டமின்கள் உள்ளன, அவை உச்சந்தலையில் முடி வளர உதவுகின்றன.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!
மேலும் படிக்க | Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ