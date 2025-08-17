விமான முன்பதிவில் 7500 வரை தள்ளுபடி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Flight Ticket Booking Offers : நீங்கள் விமானத்தில் பிசினஸ் வகுப்பு விமானங்களை முன்பதிவு செய்கிறீர்கள் என்றால், HDFC வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்களில் பெரும் சேமிப்பைச் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த சலுகை மூலம், உங்கள் பயணச் செலவுகளைக் குறைத்து பயணத்தை அனுபவிக்க வாய்ப்பை பெறலாம்.
விமானச் சலுகை என்ன?
உள்நாட்டு விமானங்கள் (Donestic Airlines)
கூப்பன் குறியீடு- HDFCBIZ
தள்ளுபடி- ரூ.2,000 வரை
நிபந்தனை- ரூ.20,000க்கு மேல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு
சர்வதேச விமானங்கள் (International Flights)
கூப்பன் குறியீடு- HDFCBIZINT
தள்ளுபடி- FLAT ரூ.7,500 தள்ளுபடி
நிபந்தனை- ரூ.75,000க்கு மேல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு
விமான தள்ளுபடி சலுகையை எவ்வாறு பெறுவது என்று பார்ப்போம்:
இந்த சலுகை கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கிய நிலையில் இன்றுடன் அதாவது ஆகஸ்ட் 17 ஆம் 2025 நிறைவு பெறுகிறது.
இதற்கு, Android அல்லது iOS இல் MakeMyTrip வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் பயன்பாட்டில் உள்நுழையவும்.
விமானத்தை முன்பதிவு செய்யும் போது E-Coupon புலத்தில் சரியான குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
HDFC வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே பணம் செலுத்துங்கள்.
தள்ளுபடி உங்கள் முன்பதிவுத் தொகைக்கு உடனடியாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
ஒரே குறியீடு 1 முன்பதிவுக்கும் அதே அட்டைக்கும் வேலிடிட்டி ஆகும்.
விமான டிக்கெட்டுகளில் சலுகையின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்னென்ன?
இந்தச் சலுகை வணிக வகுப்பு விமானங்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
முன்பதிவுத் தொகைக்கு மட்டுமே தள்ளுபடி பொருந்தும். வரிகள் மற்றும் பிற கட்டணங்கள் கூடுதல் ஆகும்.
பல நகர விமானங்கள் மற்றும் பணப்பை அல்லது மூன்றாம் தரப்பு கட்டணங்களுக்குச் சலுகை பொருந்தாது.
மற்ற சலுகைகளுடன் இது இணைக்கப்படாது.
முன்பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டாலோ அல்லது மீண்டும் திட்டமிடப்பட்டாலோ, தள்ளுபடி வழங்கப்படாது.
MakeMyTrip இன் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்ன?
தள்ளுபடி கிடைக்கவில்லை என்றால், 3 மாதங்களுக்குள் புகார் செய்யலாம்.
இந்தச் சலுகை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட HDFC கார்டுகளுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
இந்தச் சலுகை தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், MakeMyTrip முன்பதிவை ரத்து செய்யலாம்.
விமான டிக்கெட் தள்ளுபடிகள் குறித்த HDFC வங்கி கூறுவதாவது?
இந்தச் சலுகை உடனடி தள்ளுபடியாகக் கிடைக்கிறது.
வேறு எந்த சலுகை அல்லது வெகுமதியுடனும் இதை இணைக்க முடியாது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அட்டைதாரர்களுக்கு மட்டுமே இந்த சலுகை வழங்கப்படும்.
எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சர்ச்சைக்கும் வங்கி பொறுப்பு ஏற்றுக் கொள்ளாது.
