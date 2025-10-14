English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வீட்டிலேயே மணம் நிறைந்த கொத்தமல்லியை வளர்ப்பது எப்படி?

வீட்டிலேயே மணம் நிறைந்த கொத்தமல்லியை வளர்ப்பது எப்படி?

வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் கொத்தமல்லியை வளர்ப்பது எளிது. முழு கொத்தமல்லி விதைகள், சரியான மண் மற்றும் சூரிய ஒளியுடன் 25-30 நாட்களில் ஃபிரெஷ் கொத்தமல்லியை பெறலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 14, 2025, 09:35 PM IST
  • வீட்டில் கொத்தமல்லி வளர்க்கும் முறை
  • தொட்டியை மண்ணால் நிரப்பி சிறிது ஈரப்படுத்தவும்

வீட்டிலேயே மணம் நிறைந்த கொத்தமல்லியை வளர்ப்பது எப்படி?

உணவின் சுவையை அதிகரிக்க கொத்தமல்லி அவசியம். காய்கறிகள், பருப்பு, சட்னி என எதுவாக இருந்தாலும், எல்லாவற்றுக்கும் கொத்தமல்லி தேவைப்படுகிறது; அது இல்லாமல் உணவின் சுவை முழுமையடைவதில்லை. ஆனால் சில நேரங்களில், இவை அழுகி போய்விடுவதால், அதை அதிக அளவில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள முடியாமால் போகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு, வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் கொத்தமல்லி வளர்ப்பது. வீட்டில் கொத்தமல்லி வளர்ப்பது மிகவும் எளிதானது. யார் வேண்டுமானாலும் எளிதாக வளர்க்கலாம். நீங்கள் அதை ஒரு தொட்டியில் வளர்க்கலாம். கொத்தமல்லி வளர்ப்பதற்கான படிப்படியான முறையைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

வீட்டில் கொத்தமல்லி வளர்க்கும் முறை:

தேவையான பொருட்கள்

கொத்தமல்லி விதைகள் (முழு தனியா விதை)

தொட்டி (8-10 அங்குல ஆழம்)

மண் (தோட்ட மண், உரம் மற்றும் கோகோபீட் கலவை)

நீர்ப்பாசன தெளிப்பான் அல்லது சிறிய குவளை

2. விதை தயாரிப்பு

கொத்தமல்லி விதைகளை லேசாக நசுக்கவும், இதனால் விதைகள் இரண்டு பகுதிகளாக உடையும்.

விதைகளை முளைப்பதை விரைவுபடுத்த 4-6 மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும்.

3. விதைத்தல் (விதைகளை நடுதல்)

தொட்டியை மண்ணால் நிரப்பி சிறிது ஈரப்படுத்தவும்.

விதைகளை மண்ணின் மேற்பரப்பில் பரப்பி, லேசாக மண்ணால் மூடவும்.

அவற்றை மிக ஆழமாக அழுத்த வேண்டாம், இல்லையெனில் முளைப்பு மெதுவாக இருக்கும்.

4. நீர்ப்பாசனம்

தினமும் லேசாக தண்ணீர் பாய்ச்சவும், ஆனால் மண் தேங்கி நிற்பதைத் தவிர்க்கவும்.

ஸ்ப்ரே பாட்டிலைப் பயன்படுத்தி தண்ணீர் பாய்ச்சுவது சிறந்தது.

5. சூரிய ஒளி மற்றும் பராமரிப்பு

4-5 மணிநேர சூரிய ஒளி கிடைக்கும் இடத்தில் தொட்டியை வைக்கவும்.

7-10 நாட்களில் மூளை தொடங்கும்.

செடிகள் 3-4 அங்குல உயரத்தை அடையும் போது, ​​நீங்கள் லேசான உரத்தை (மண்புழு உரம் போன்றவை) சேர்க்கலாம்.

6. அறுவடை

கொத்தமல்லி இலைகள் 25-30 நாட்களில் அறுவடைக்குத் தயாராகிவிடும்.

மேலிருந்து இலைகளை வெட்டுங்கள், வேர்களை வெட்ட வேண்டாம் - இது புதிய இலைகள் முளைக்க ஊக்குவிக்கும்.

குறிப்புகள்

கோடை மற்றும் குளிர்காலம் இரண்டிலும் வளர்க்கலாம்.

ஒவ்வொரு 15 நாட்களுக்கும் புதிய விதைகளை விதைப்பது புதிய கொத்தமல்லி தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!

மேலும் படிக்க | Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

