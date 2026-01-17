English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தலையில் மீண்டும் முடி வளர இந்த சிறிய விதை ஒன்று பயன்படுத்தினால் போதும்

தலையில் மீண்டும் முடி வளர இந்த சிறிய விதை ஒன்று பயன்படுத்தினால் போதும்

How To Increase Hair Growth: நீண்ட, அடர்த்தியான மற்றும் வலுவான கூந்தலை பெற வீட்டு வைத்தியத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இந்த டிப்ஸ் மூலம் கொத்து கொத்தாக முடி வளரத் தொடங்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:41 PM IST
  • வழுக்கைத் தொல்லையைத் தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்
  • வீட்டு வைத்தியம் பயன்படுத்தவும்
  • முடியை நீளமாக்குவது எப்படி?

தலையில் மீண்டும் முடி வளர இந்த சிறிய விதை ஒன்று பயன்படுத்தினால் போதும்

How To Increase Hair Growth: முடி உதிர்தல் பிரச்சனை என்பது சாதாரணமாகத் தோன்றினாலும், அதைச் சமாளிப்பதும் கடினம். முடி உதிர்தலில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால், முடி இயற்கையாகவே உதிர்கிறதா என்பது தெரிவதில்லை. ஏனென்றால், நாம் பொதுவாக ஒரு நாளைக்கு 25 முதல் 50 முடி இழைகளை இழக்கிறோம், இது இயற்கையானது. இது முடி உதிர்தலாகக் கருதப்படவில்லை. இதனால்தான் இன்னும் கொஞ்சம் முடி உதிர்ந்தாலும், மக்கள் பிரச்சினையை உணர்வதில்லை. அதை உணரும் நேரத்தில், தலைமுடி எலியின் வால் போலத் தோன்றத் தொடங்கிவிடும். இதைத் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

வழுக்கைத் தொல்லையைத் தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்
ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் முடி மிகவும் முக்கியமானது. இருப்பினும், பெண்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், அவர்களின் கட்டப்பட்ட முடியை அவிழ்ப்பது அவர்களின் முழு தோற்றத்தையும் மாற்றிவிடும். அதனால்தான் பெண்களுக்கு முடி மிகவும் முக்கியமானது. ​​பெரும்பாலான பெண்கள் தங்கள் தலைமுடியை முடிந்தவரை கவனித்துக்கொள்வதாகச் சொல்வார்கள். நாம் பல்வேறு முடி உதிர்தல் எதிர்ப்புப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால், இந்தப் பொருட்களைப் பயன்படுத்திய பிறகும், முடி உதிர்தல் நிற்கவில்லை. இப்போது, ​​கெமிக்கல் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும்?

அனைவரும் விலையுயர்ந்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதை வாங்கக்கூடிய பலர் மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்று, தங்கள் தலைமுடியைக் காப்பாற்ற ரசாயன ஊசிகள் மற்றும் பிற சிகிச்சைகளை உச்சந்தலையில் போட்டுக் கொள்கிறார்கள். இந்த ரசாயனங்கள் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே செயல்படும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

வீட்டு வைத்தியம் பயன்படுத்தவும்
உங்கள் தலைமுடியில் ரசாயனங்கள் வேலை செய்யவில்லை என்றால், வீட்டு வைத்தியங்களை நாடுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. உங்கள் ஜடை அடர்த்தியாக மாற கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிப்ஸை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

தேவையான பொருட்கள்
தேயிலை இலைகள்
கறிவேப்பிலை
வெந்தய விதைகள்

முடியை நீளமாக்குவது எப்படி?

செய்முறையை எப்படி செய்வது
இதை தயாரிக்க, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை சூடாக்கவும். தேயிலை இலைகள் மற்றும் வெந்தயத்தை சேர்க்கவும். சிறிது நேரம் கொதிக்க விடவும். பின்னர், கறிவேப்பிலையை தண்ணீரில் சேர்க்கவும். அவற்றை நன்கு கொதிக்க விடவும். தண்ணீரை வடிகட்டவும். உங்கள் முடி வளர்ச்சி சீரம் தயார். உங்கள் தலைமுடியைக் கழுவுவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு இந்த சீரம் உங்கள் தலைமுடியில் தெளிக்கவும். கீழிருந்து மேல் வரை நன்கு தெளிக்கவும்.

சீரம் நன்மைகள்
முடி வேர்களில் வலுவாக வளரும்.
முடி அடர்த்தியாக மாறும்.
முடி மென்மையாக மாறும்.
முடி நீளமாக வளரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

