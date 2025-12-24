English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • உடல் எடை குறைத்து ஃபிட்டா இருக்க இதை மட்டும் கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க

உடல் எடை குறைத்து ஃபிட்டா இருக்க இதை மட்டும் கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க

How To Loose Weight With Apple: ஆப்பிளில் நார்ச்சத்து, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு, நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் வயிற்றை நிறைவாக வைத்திருக்க உதவும். எனவே, உணவை ஆரோக்கியமாகவும் சுவையாகவும் மாற்ற ஆப்பிள் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:47 PM IST
  • நார்ச்சத்து நிறைந்த ஆப்பிள் ரெசிபிகள் எடை இழப்புக்கு உதவும்.
  • உங்கள் காலை உணவில் சுவையான ஆப்பிள் ரெசிபிகளைச் சேர்க்கவும்.
  • ஆப்பிள்கள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு நன்மை பயக்கும்.

உடல் எடை குறைத்து ஃபிட்டா இருக்க இதை மட்டும் கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க

How To Loose Weight With Apple: உங்கள் நாள் ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் தொடங்கினால், அந்த நாள் முழுவதும் சிறப்பாக இருக்கும். அதேபோல் காலை உணவு உங்கள் வளர்சிதை மாற்றம், ஆற்றல் அளவுகள் மற்றும் மனநிலையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆப்பிள் போன்ற சூப்பர் பழத்தை உங்கள் காலை உணவில் சேர்ப்பது ஒரு சிறந்த ஆரோக்கிய தேர்வாக இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆப்பிள் பழத்தில் கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்து அதிகளவு நிறைந்துள்ளது, இது வயிற்றை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும், இரத்த சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்தவும், நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பிய உணர்வைத் தக்கவைக்கவும் உதவுகிறது. ஏனெனில் ஆப்பிள் பழத்தில் வைட்டமின் சி, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் குறைந்த கலோரிகள் நிறைந்துள்ளன, இது எடை இழக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு ஏற்ற பழங்களில் ஒன்றாக அமைகிறது. உங்கள் காலை உணவில் எளிதாகச் சேர்க்கக்கூடிய சில ஆரோக்கியமான மற்றும் சுவையான ஆப்பிள் ரேசிபி உணவுகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.

ஆப்பிள் ஓட்ஸ் கஞ்சி
ஓட்ஸைப் பாலில் வேகவைத்து, அதில் துருவிய ஆப்பிள், இலவங்கப்பட்டைத் தூள் மற்றும் சிறிது தேன் சேர்க்கவும். இந்த கஞ்சி நார்ச்சத்து நிறைந்தது, இது செரிமானத்திற்கு உகந்தது மற்றும் வயிற்றுக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமானது.

ஆப்பிள் ஸ்மூத்தி பவுல்
ஆப்பிள், வாழைப்பழம், கிரேக்கத் தயிர் (Greek Yogurt) மற்றும் சியா விதைகளை ஒன்றாகக் கலக்கவும். அதன் மேல் நட்ஸ் கிரானோலா மற்றும் பழத் துண்டுகளைச் சேர்க்கவும். இந்த உணவு மிகவும் சுவையாகவும், வயிறு நிறைந்த உணர்வையும் தரும்.

பீனட் பட்டர் ஆப்பிள் டோஸ்ட்
பிரவுன் பிரட்டை டோஸ்ட் செய்து, அதன் மேல் பீனட் பட்டர் (Peanut Butter) தடவி, மெல்லிய ஆப்பிள் துண்டுகளை அடுக்கவும். இறுதியில் அதன் மேல் சிறிது இலவங்கப்பட்டைத் தூள் மற்றும் தேனைத் தூவவும்.

ஸ்வீட் ஆப்பிள் சீலா
கடலை மாவு அல்லது ரவையுடன் துருவிய ஆப்பிள், ஏலக்காய்த் தூள் மற்றும் வெல்லம் சேர்த்து இனிப்பு சீலா (Cheela/Pancake) தயாரிக்கவும். இது ஆரோக்கியமானது என்பதால் குழந்தைகளும் இதனை மிகவும் விரும்பி உண்பார்கள்.

ஆப்பிள் சினமன் பான்கேக்
பான்கேக் மாவில் ஆப்பிள் மற்றும் இலவங்கப்பட்டை தூள் சேர்த்து பரிமாறவும். மேலே மேப்பிள் சிரப் அல்லது தேனை ஊற்றலாம்.

ஆப்பிள் பராத்தா
ஆப்பிளைத் துருவி, அதனுடன் உலர் திராட்சை, ஏலக்காய்த் தூள் மற்றும் சிறிது வெல்லம் சேர்த்துப் பூரணம் தயார் செய்யவும். இந்தக் கலவையை மாவுக்குள் வைத்து இனிப்பு பராத்தாக்களாகச் சுடவும். இது ஒரு சுவையான மற்றும் சத்தான காலை உணவாகும்.

ஆப்பிள்-நட் சாலத்
"துண்டுகளாக்கப்பட்ட ஆப்பிள், வெள்ளரிக்காய், வறுத்த கொண்டைக்கடலை மற்றும் நட்ஸ் (பருப்பு வகைகள்) ஆகியவற்றை ஒன்றாகச் சேர்க்கவும். அதனுடன் எலுமிச்சைச் சாறு மற்றும் புதினா இலைகளைக் கலந்து ஒரு சுவையான சாலட்டாகத் தயார் செய்யவும்.

ஆப்பிள் டோக்லா
பாசிப்பருப்பு (Moong Dal) டோக்லா மாவில் துருவிய ஆப்பிள்களைச் சேர்த்து ஒரு புதிய சுவையை முயற்சித்துப் பாருங்கள். இது சுவையும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்த ஒரு சிறந்த கலவையாகும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

