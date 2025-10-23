ஜிம் வேண்டாம்..10 நாட்களில் எடையை எளிதில் குறைக்கலாம்! இதை மட்டும் சாப்பிடுங்க

How to Lose Belly Fat Without Going To Gym: உலகம் முழுவதும் பல கோடி மக்கள், உடல் எடை அதிகரிப்பினால் அவதிப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், பலர் கண்டிப்பாக தங்கள் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்து, பலன் கிடைக்காததால் அயற்சி அடைந்து விடுகின்றனர். குறிப்பாக அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்வதும், ஒரே இடத்தில் மணி கணக்கில் உட்கார்ந்து இருப்பதும் தொப்பை கொழுப்பு ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், ஜிம்மிற்குச் செல்வது மட்டும் போதாது. சிலர் ஜிம் கட்டணம் செலுத்துகிறார்கள், ஆனால் செல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இது உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கிறது. எனினும் ஜிம்மிற்குச் செல்லாமலேயே உங்கள் தொப்பையைக் குறைக்க முடியும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆம், ஜிம்மிற்குச் செல்லாமலேயே தொப்பையைக் குறைக்கலாம். அதன்படி நடிகை தீபிகா படுகோனின் பயிற்சியாளர் யாஸ்மின் கராச்சிவாலா இதற்கான எளிய தீவை கொடுத்துள்ளார். அதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
ஜிம் ஏபிஎஸ் உடற்பயிற்சி கிடையாது
பிரபல உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர் யாஸ்மின் கராச்சிவாலா, தொப்பை கொழுப்பைக் குறைக்க ஜிம் போகாமல் வயிற்றுப் பயிற்சியை எப்படி செய்வது என்பதைப் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தப் பயிற்சிகளை நீங்கள் வீட்டிலேயே எளிதாகச் செய்யலாம். அவற்றைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்.
கர்ல்-அப்ஸ் (Curl-ups)
கர்ல்-அப் பயிற்சியைச் செய்ய, தரையில், மல்லாக்கப் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் (முதுகு தரையில் இருக்க வேண்டும்). உங்கள் முழங்கால்களை மடக்கி, பாதங்களை தரையில் சமமாக வைக்கவும். உங்கள் குதிகால்கள் உங்கள் பிட்டத்திலிருந்து (buttocks) சுமார் 1 அடி (30 செமீ) தொலைவில் இருக்க வேண்டும். உங்கள் கைகளை உங்கள் மார்பின் குறுக்கே கட்டிக் கொள்ளலாம். அல்லது, கழுத்தில் சிரமம் இருந்தால், உங்கள் கைகளை உங்கள் கழுத்தின் பின்னால் (தலைக்கு அல்ல) வைத்து, முழங்கைகளை அகலமாக விரித்து வைக்கலாம்.
ரிவர்ஸ் கர்ல்ஸ் (Reverse curls)
ரிவர்ஸ் கர்ல்ஸ் (Reverse Curls) என்பது கைகளை முன்-புறமாகத் திருப்பிய (Overhand or Pronated Grip) பிடியைப் பயன்படுத்திச் செய்யும் ஒரு வகை பளு தூக்கும் பயிற்சியாகும். இது முக்கியமாக உங்கள் முன்கையின் மேற்புறத் தசைகள் (Forearm muscles) மற்றும் உங்கள் பிராச்சியாலிஸ் (Brachialis) தசைகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. ரிவர்ஸ் கர்ல்ஸ் செய்வதற்கு EZ-கர்ல் பார் (EZ-Curl Bar), நேரான பார் (Straight Bar) அல்லது டம்பல்ஸ் (Dumbbells) பயன்படுத்தலாம்.
க்ரிஸ்கிராஸ் (Crisscross)
க்ரிஸ்கிராஸ் (Crisscross) உடற்பயிற்சி என்பது ஒப்ளிக்ஸ் (Obliques) தசைகளை வலுப்படுத்தும் பிலேட்ஸ் (Pilates) பயிற்சியாகும். இந்த உடற்பயிற்சி செய்ய தரையில் மல்லாக்கப் படுத்து, கைகளைத் தலைக்குப் பின்னால் வைத்து, கால்களை 90 டிகிரி கோணத்தில் உயர்த்தவும். தலையை உயர்த்தி, தோள்பட்டைகளைத் தரையிலிருந்து விலக்கவும். உடல் கட்டுப்பாட்டுடன், மேல் உடலை வலது பக்கமாகத் திருப்பி, இடது தோள்பட்டையை வலது முழங்கால் நோக்கி கொண்டு வரவும். அதே நேரத்தில், இடது காலை நீட்டி, தரையிலிருந்து சுமார் 45 டிகிரி கோணத்தில் வைக்கவும். மைய நிலைக்குத் திரும்பி, உடனடியாக மேல் உடலை இடது பக்கமாகத் திருப்பி, வலது தோள்பட்டையை இடது முழங்கால் நோக்கி கொண்டு வரவும். அதே நேரத்தில், வலது காலை நீட்டவும். ஒவ்வொரு பக்கமும் மாறி மாறி, விரைவாகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும் இயக்கத்தைத் தொடரவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
