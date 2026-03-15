English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • கேஸ் சிலிண்டர் வர தாமதமா? கூடுதல் பணம் கேட்கிறார்களா? இதுல உடனே புகார் குடுங்க

கேஸ் சிலிண்டர் வர தாமதமா? கூடுதல் பணம் கேட்கிறார்களா? இதுல உடனே புகார் குடுங்க

LPG Gas Cylinder Latest News : சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்தும் சரியான நேரத்தில் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படவில்லை என்றாலோ, அதற்காக கூடுதல் பணம் கேட்கப்பட்டாலோ உடனடியாக இதை மட்டும் செய்யுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 15, 2026, 08:57 AM IST
  • புகார் எப்படி அளிப்பது
  • சிலிண்டர் முன்பதிவு
  • CYLINDER டெலிவரி

Trending Photos

மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?
LPG Cylinder: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் டாப் 6 நாடுகள்!
LPG Cylinder: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் டாப் 6 நாடுகள்!
LPG Cylinder: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் டாப் 6 நாடுகள்!
மைசூர், ஊட்டி, கோவையுடன் 8 நாள் டூர்! IRCTC சூப்பர் சம்மர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
மைசூர், ஊட்டி, கோவையுடன் 8 நாள் டூர்! IRCTC சூப்பர் சம்மர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: தவணை நிலையை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?
PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: தவணை நிலையை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?
கேஸ் சிலிண்டர் வர தாமதமா? கூடுதல் பணம் கேட்கிறார்களா? இதுல உடனே புகார் குடுங்க

LPG Gas Cylinder Latest News : மேற்காசிய நாடுகளின் தற்போது போர் சூழல் காரணமாக இந்தியாவில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சிலிண்டர் (LPG CYLINDER) டெலிவரி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஹோட்டல்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. மறுபுறம் பொதுமக்கள் சிலிண்டர் விநியோக மையங்களில் முற்றுகையிட தொடங்கி உள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி இதில் பெறுபாலானோர் வைக்கும் புகார் தங்களால் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்பதே ஆகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

சிலிண்டர் டெலிவரி தட்டுப்பாடு

அதனுடன் ஒரு சிலர் முன்பதிவு செய்தும், இன்னுமும் சிலிண்டர் டெலிவரி (Cylinder Delivery) செய்யப்படவில்லை என புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதில் பல்வேறு நகரங்களிலும் பொதுமக்கள் காலி சிலிண்டர்களோடு சிலிண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அலுவலகங்களுக்கு சென்று அங்கு முற்றுகை இடுவதையும் நாம் செய்தியில் பார்க்க முடிகிறது.

இந்த நிலையில் கேஸ் சிலிண்டர் (GAS Cylinder) முன்பதிவு செய்யப் பட்டும் உரிய நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு டெலிவரி செய்யப்படவில்லை அல்லது முன்பதிவு செய்தும் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படாமல் ரத்து செய்யப்பட்டாலோ, அல்லது டெலிவிரிக்கு கூடுதல் பணம் வழங்கப்பட்டாலோ உடனடியாக புகார் தெரிவிக்க அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இப்போது புகார் எப்படி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம்

நீங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்தும் உங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படவில்லை, அதுமட்டுமின்றி இதற்காக கூடுதல் கட்டணம் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டாலோ உடனடியாக பொதுமக்கள் புகார் கொடுக்கலாம். 

INDANE GAS புகார் எண்

இதற்காக நீங்கள் "INDANE GAS CYLINDER" வாடிக்கையாளர் என்றால் இந்த Toll-Free Number 1800-2333-555 என்கிற எண்ணை தொடர்பு செய்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இந்தியன் Indane Oil நிறுவனத்தின் புகார் தீர்வு (Indian Oil grievance portal) இணையதளத்திற்கு சென்று "Refill Not Delivered At Home," "Delay In Refill Supply," "Cash Memo Not Given," or "Refill Booking Cancelled" என்கிற விருப்பத்தை கிளிக் செய்து உங்களின் புகாரை பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

BHARAT GAS புகார் எண்

அதேபோல் "BHARAT GAS" வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் புகாரை பதிவு செய்ய 1800 22 4344 என்கிற எண்ணை தொடர்பு செய்து உங்களின் புகாரை தெரிவிக்கலாம். 

HP GAS புகார் எண்

"HP GAS" பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் புகாரை 1800 233 3555 என்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். அதேபோல் "HP Gas online complaint portal" என்கிற இணையதளம் வாயிலாகவும் உங்களின் புகாரை பதிவு செய்யலாம். 

உஜ்வாலா பயனாளர்கள் புகார் தெரிவிக்க எண்

உஜ்வாலா பயனாளர்கள் தங்களின் புகாரை தெரிவிக்க 1800-233-3555 மற்றும் 1800-266-6696 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

சிலிண்டர் முன்பதிவில் மாற்றங்கள்

முன்னதாக LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தால், சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி நாட்களை 21 நாட்களில் இருந்து தற்போது 25 நாட்களாக மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி சிலிண்டரை பதுக்கி வைப்பது அல்லது கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை போன்றவற்றை தடுக்க மத்திய அரசு USMA சட்டத்தை தற்போது நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது. மேலும் கேஸ் நிறுவனங்கள் வீட்டு உபயோக CYLINDER டெலிவரிக்கு தான் முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Vijaya Lakshmi

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

LPGGas CylinderHow To Register ComplaintTamil naduLPG Gas Cylinder

Trending News