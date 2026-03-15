கேஸ் சிலிண்டர் வர தாமதமா? கூடுதல் பணம் கேட்கிறார்களா? இதுல உடனே புகார் குடுங்க

LPG Gas Cylinder Latest News : மேற்காசிய நாடுகளின் தற்போது போர் சூழல் காரணமாக இந்தியாவில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சிலிண்டர் (LPG CYLINDER) டெலிவரி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஹோட்டல்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. மறுபுறம் பொதுமக்கள் சிலிண்டர் விநியோக மையங்களில் முற்றுகையிட தொடங்கி உள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி இதில் பெறுபாலானோர் வைக்கும் புகார் தங்களால் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்பதே ஆகும்.
சிலிண்டர் டெலிவரி தட்டுப்பாடு
அதனுடன் ஒரு சிலர் முன்பதிவு செய்தும், இன்னுமும் சிலிண்டர் டெலிவரி (Cylinder Delivery) செய்யப்படவில்லை என புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதில் பல்வேறு நகரங்களிலும் பொதுமக்கள் காலி சிலிண்டர்களோடு சிலிண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அலுவலகங்களுக்கு சென்று அங்கு முற்றுகை இடுவதையும் நாம் செய்தியில் பார்க்க முடிகிறது.
இந்த நிலையில் கேஸ் சிலிண்டர் (GAS Cylinder) முன்பதிவு செய்யப் பட்டும் உரிய நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு டெலிவரி செய்யப்படவில்லை அல்லது முன்பதிவு செய்தும் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படாமல் ரத்து செய்யப்பட்டாலோ, அல்லது டெலிவிரிக்கு கூடுதல் பணம் வழங்கப்பட்டாலோ உடனடியாக புகார் தெரிவிக்க அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இப்போது புகார் எப்படி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம்
நீங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்தும் உங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படவில்லை, அதுமட்டுமின்றி இதற்காக கூடுதல் கட்டணம் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டாலோ உடனடியாக பொதுமக்கள் புகார் கொடுக்கலாம்.
INDANE GAS புகார் எண்
இதற்காக நீங்கள் "INDANE GAS CYLINDER" வாடிக்கையாளர் என்றால் இந்த Toll-Free Number 1800-2333-555 என்கிற எண்ணை தொடர்பு செய்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இந்தியன் Indane Oil நிறுவனத்தின் புகார் தீர்வு (Indian Oil grievance portal) இணையதளத்திற்கு சென்று "Refill Not Delivered At Home," "Delay In Refill Supply," "Cash Memo Not Given," or "Refill Booking Cancelled" என்கிற விருப்பத்தை கிளிக் செய்து உங்களின் புகாரை பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.
BHARAT GAS புகார் எண்
அதேபோல் "BHARAT GAS" வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் புகாரை பதிவு செய்ய 1800 22 4344 என்கிற எண்ணை தொடர்பு செய்து உங்களின் புகாரை தெரிவிக்கலாம்.
HP GAS புகார் எண்
"HP GAS" பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் புகாரை 1800 233 3555 என்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். அதேபோல் "HP Gas online complaint portal" என்கிற இணையதளம் வாயிலாகவும் உங்களின் புகாரை பதிவு செய்யலாம்.
உஜ்வாலா பயனாளர்கள் புகார் தெரிவிக்க எண்
உஜ்வாலா பயனாளர்கள் தங்களின் புகாரை தெரிவிக்க 1800-233-3555 மற்றும் 1800-266-6696 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
சிலிண்டர் முன்பதிவில் மாற்றங்கள்
முன்னதாக LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தால், சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி நாட்களை 21 நாட்களில் இருந்து தற்போது 25 நாட்களாக மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி சிலிண்டரை பதுக்கி வைப்பது அல்லது கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை போன்றவற்றை தடுக்க மத்திய அரசு USMA சட்டத்தை தற்போது நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது. மேலும் கேஸ் நிறுவனங்கள் வீட்டு உபயோக CYLINDER டெலிவரிக்கு தான் முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
