LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை சமாளிப்பது எப்படி? கேஸ் செலவை பாதியாக குறைக்க இதோ 6 சூப்பர் டிப்ஸ்

LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிப்பது எப்படி?: மேற்கு ஆசியாவில் ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நடைபெற்று வரும் மோதல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தைப் பாதித்துள்ளன. இதனால் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எல்பிஜி (LPG) தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிப்பது எப்படி? என்பதைக் குறித்து சில ஸ்மார்ட் டிப்ஸ் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
எல்பிஜி நெருக்கடியை எப்படி சமாளிப்பது?
உலகின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தில் சுமார் 20% கொண்டு செல்லப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி போன்ற முக்கிய வழித்தடங்கள் வழியாக எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதைத் பதற்றங்கள் சீர்குலைத்துள்ளதால், உலகளாவிய எரிபொருள் சந்தைகள் நிலையற்றதாக மாறியுள்ளன.
இதன் தாக்கம் ஏற்கனவே இந்தியா போன்ற நாடுகளில் உணரப்படுகிறது. ஒருபக்கம் சமையல் எரிவாயு விலைகள் உயர்ந்துள்ளன, மறுபக்கம் விநியோகம் குறித்த கவலைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்தச் சூழலில் நமது பட்ஜெட்டைப் பாதிக்காமல் சமையல் எரிவாயுவைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தவும், மாற்று வழிகளைத் தேடவும் வேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே எல்பிஜி நெருக்கடியின் தாக்கத்தைச் சமாளிக்க அல்லது தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்? மிகச் சிறந்த சில உத்திகளை பார்ப்போம்.
1. கேஸ் பயன்பாட்டை குறைக்கும் சமையல் முறைகள்
எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிப்பதற்கான எளிதான வழிகளில் ஒன்று எரிவாயுவை மிகவும் திறமையாகப் பயன்படுத்துவதாகும்.
பிரஷர் குக்கர்கள் சமையல் நேரத்தை கணிசமாகக் குறைக்கின்றன. பெரும்பாலும் எரிவாயு பயன்பாட்டை 30-50% குறைக்கின்றன. அரிசி, பருப்பு வகைகள், பீன்ஸ் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற உணவுகள் மூடிய உயர் அழுத்த சூழலில் மிக வேகமாக வேகும்.
பாத்திரங்களைத் திறந்து வைத்துச் சமைத்தால் வெப்பம் வெளியேறி அதிக எரிபொருள் செலவாகும். பாத்திரங்களை மூடி வைப்பது சமைக்கும் போது வெப்பத்தைத் தக்கவைத்து சமையலை வேகப்படுத்துகிறது. இது நேரம் மற்றும் எரிபொருள் இரண்டையும் மிச்சப்படுத்துகிறது.
ஒவ்வொரு முறையும் அடுப்பை ஆன் செய்வதைத் தவிர்க்க, ஒரே நேரத்தில் அனைத்து வகைகளையும் உணவுகளையும் சேர்த்து சமைத்தால், கேஸ்-ஐ சேமிக்கலாம்.
பீன்ஸ், கொண்டைக்கடலை மற்றும் பருப்பு வகைகளை சமைப்பதற்கு முன் சிறிது நரம் ஊற வைதடு சமைத்தல, அவை சீக்கிரம் வெந்துவிடும். சமையல் நேரம் மாறும் கேஸ் பயன்பாட்டை குறைக்க உதவும்
இந்தச் சிறிய பழக்கங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டரின் ஆயுளைப் பல நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்குக் கூட நீட்டிக்க உதவும்.
2. கேஸ் பயன்பாட்டைக் குறைக்க மின்சார சாதனங்களுக்கு மாறுதல்
மின்சார வசதி அதிகரித்து வருவதால், பல குடும்பங்கள் மின்சார சமையல் சாதனங்களை மாற்றுத் தீர்வுகளாகப் பயன்படுத்துகின்றன.
இண்டக்ஷன் அடுப்புகள் (Induction Cooktop) மிகவும் பிரபலமான மாற்றுகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளன. இவை மின்காந்த ஆற்றல் மூலம் சமையல் பாத்திரங்களை நேரடியாகச் சூடாக்குகின்றன. இதனால் மிக வேகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் சமைக்க உதவுகிறது.
தேநீர் போடுவது, பால் காய்ச்சுவது, தண்ணீரைக் கொதிக்க வைப்பது அல்லது எளிய உணவுகளைச் சமைப்பது போன்ற விரைவான பணிகளுக்கு இது மிகச் சிறந்ததாக இருக்கும்.
குடிநீர் சூடுபடுத்தவும், இன்ஸ்டன்ட் காபி அல்லது டீ செய்யவும் கேஸைப் பயன்படுத்தாமல் எலக்ட்ரிக் கெட்டில் பயன்படுத்தலாம்.
உணவைச் சூடுபடுத்த மைக்ரோவேவ் அடுப்புகளையும், வறுவல் செய்ய ஏர் பிரையர்களையும் பயன்படுத்துவது எல்பிஜி தேவையை வெகுவாகக் குறைக்கும்.
சிறிய சமையல் பணிகளுக்கு இந்தச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவது எல்பிஜி நுகர்வை கணிசமாகக் குறைக்கும்.
3. LPG தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க இயற்கை எரிசக்தி முறைகள்
கிராமப்புற அல்லது நகர்ப்புறத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் இவற்றை முயற்சி செய்யலாம்:
பயோ கேஸ் (Biogas) ஆலைகள் சமையலறை கழிவுகள், விலங்கு சாணம் மற்றும் விவசாயக் கழிவுகள் போன்ற கரிமக் கழிவுகளைச் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய மீத்தேன் வாயுவாக மாற்றுகின்றன. ஆரம்ப அமைப்பிற்கு முதலீடு தேவைப்பட்டாலும், பயோ கேஸ் அமைப்புகள் தொடர்ச்சியான மற்றும் இது நீண்ட கால அடிப்படையில் இலவச எரிபொருளை வழங்குகின்றன.
இதேபோல் சூரிய ஒளி அடுப்புகள் (Solar Cooker) எந்த எரிபொருளும் இல்லாமல் உணவைச் சமைக்க சூரிய ஒளியைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவை வானிலை மற்றும் பகல் நேரத்தைப் பொறுத்து இருந்தாலும், வெயில் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் அவை ஒரு பயனுள்ள தீர்வாகும்.
இந்த விருப்பங்கள் எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டின் போது உதவுவது மட்டுமல்லாமல், புதைபடிவ எரிபொருட்களின் மீதான நீண்டகால தேவையையும் குறைக்கின்றன.
4. எல்பிஜி புக்கிங் திட்டமிட்டல்
எல்பிஜி விநியோகத்தை மிகவும் மூலோபாயமாக நிர்வகித்தல் மற்றொரு முக்கியமான அணுகுமுறை எல்பிஜி விநியோகத்தை சிறப்பாக நிர்வகிப்பதாகும்.
சிலிண்டர் முற்றிலும் காலியாகும் வரை காத்திருக்காமல், கடைசி நேரத் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்க்க குடும்பங்கள் முன்கூட்டியே ரீஃபில்களை முன்பதிவு செய்யலாம்.
பல குடும்பங்கள் இரண்டு சிலிண்டர்களைப் பராமரிக்கின்றன. மேலும் முடிந்தவரை இரண்டு சிலிண்டர் இணைப்புகளை (Double Cylinder Connection) வைத்திருப்பது திடீர் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும்.
ஒரு சிலிண்டர் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கிறது என்பதைக் கண்காணிப்பது, குடும்பங்கள் ரீஃபில்களை மிகவும் திறம்படத் திட்டமிட உதவும்.
சரியான திட்டமிடல் விநியோகத் தடைகள் குறைந்தபட்ச அசௌகரியத்தையே ஏற்படுத்துவதை உறுதி செய்கிறது.
5. பகிர்வு சமையல்: குடும்பங்கள் ஒன்றாக சமைப்பது
சில சமூகங்களில், குறிப்பாகக் கடுமையான தட்டுப்பாட்டின் போது, குடும்பங்கள் பகிர்வு சமையல் முறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன.
இதில் ஒரு சமையலறையில் கூட்டாகச் சமைப்பது, அண்டை வீட்டாருடன் எரிபொருள் வளங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வது மற்றும் உள்ளூர் குழுக்களால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சமூகச் சமையலறைகளைப் பயன்படுத்துவது ஆகியவை அடங்கும்.
பகிர்வு சமையல் ஒட்டுமொத்த எரிபொருள் நுகர்வைக் குறைக்கிறது மற்றும் தற்காலிகத் தட்டுப்பாடுகளைக் குடும்பங்கள் ஒன்றாகச் சமாளிக்க உதவுகிறது.
6. பாதுகாப்பில் கவனம் தேவை: கள்ளச்சந்தை சிலிண்டர்களை தவிர்க்கக்வும்
எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை நிர்வகிக்கும் போது பாதுகாப்பிற்கு எப்போதும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.
நெருக்கடி காலங்களில் எரிவாயு தட்டுப்பாடு இருக்கும் போது கள்ளச்சந்தையில் (Black Market) சிலிண்டர்களை வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும். அங்கீகரிக்கப்படாத இடங்களிலிருந்து வாங்கும் சிலிண்டர்களில் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய நடைமுறைகள் அபாயகரமானவை மற்றும் விபத்துக்கள், கசிவுகள் அல்லது வெடிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்பிஜி விநியோகஸ்தர்களை மட்டுமே பயன்படுத்துமாறும், ரெகுலேட்டர்கள் அல்லது சிலிண்டர்களில் முறையற்ற மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டாம் என்றும், சமையலறைகளில் முறையான காற்றோட்டம் மற்றும் பாதுகாப்புச் சோதனைகளை உறுதி செய்யுமாறும் வலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளன.
