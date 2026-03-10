English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சிலிண்டர் விற்கும் விலைக்கு..LPG-ஐ சேமிப்பது எப்படி? இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

சிலிண்டர் விற்கும் விலைக்கு..LPG-ஐ சேமிப்பது எப்படி? இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

How To Save LPG Gas : மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக, இந்தியாவில் வீட்டு உபயோக கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. அதே சமயத்தில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடும் நிலவுகிறது. இதையடுத்து, எரிவாயுவை எப்படி சேமிப்பது என்பது குறித்து, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:28 PM IST
  • சிலிண்டரை சேமிக்க டிப்ஸ்!
  • சமைக்கும் போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
  • முழு தகவல்..

சிலிண்டர் விற்கும் விலைக்கு..LPG-ஐ சேமிப்பது எப்படி? இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

How To Save LPG Gas : ஈரான் - இஸ்ரேலில் கடந்த சில வாரங்களாக போர் சூழல் நிலவி வருகிறது. இதனால், கடந்த சனிக்கிழமையன்று ஒரே நாளில் சிலிண்டரின் விலை சுமார் ரூ.60 வரை உயர்ந்தது. இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களான சென்னை, டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரான LPG மற்றும் உணவகங்களில் உபயோகிக்கப்படும் வணிக சிலிண்டர்களின் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, பெங்களூருவில் உணவகங்கள் இயங்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கூடவே, தமிழ்நாட்டின் சில உணவகங்கள் தோசை, ஆம்லெட் கிடையாது என்று போர்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி கேஸ் தட்டுப்பாடு நிலவும் சூழலில், எரிவாயுவை மிச்சப்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

பிரஷர் குக்கிங்:

வழக்கமான சமையல் முறைகளுடன் ஒப்பிடுகையில், பிரஷர் குக்கிங் சமையல், உங்களுக்கு நேரத்தையும் எரிபொருளையும் மிச்சப்படுத்தவல்லது. இதனால், அரிசி சமைக்கும் போது சாதாரணத்தை விட எரிபொருள் 20% மிச்சமாகும். அதே போல, ஊறவைத்த பருப்புகளில், 46% மற்றும் காய்கறிகளில் 50-70 சதவீதம் மற்றும் இறைச்சியில் 41.5% சதவீத எரிபொருளும் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது.

சிறுந்தீயில் சமைப்பது:

கேஸ் சிலிண்டரில், தீயை அதிகமாக வைத்து சமைக்கும் போது எரிபொருள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பானை, அல்லது பாத்திரத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்து வெளியேறும் இந்த அதிகப்படியான எரிவாயு, சுற்றியுள்ள காற்றால் உறிஞ்சப்படுகிறது. எனவே, பாத்திரம் அல்லது சமையல் ஒரு கொதி நிலையை அடைந்த பிறகு, இந்த தீயை குறைப்பது 25% வரை எரிபொருளை சேமிக்க உதவுமாம். இதற்கு முன் அரிசியையும் பருப்பையும் ஊற வைப்பது நல்லது. 

ஊற வைத்தல்:

எரிபொருளை சேமிக்க, ஊற வைத்து சமைப்பது உதவும். உணவு, இதில் இருக்கும் தண்ணீரை உறிஞ்சிவிடுகிறது. இதனால் சமைக்கும் போது ஆவியாக வேண்டிய நீர், குறைந்து போகிறது. ஊற வைப்பதால், எரிவாயு சேமிப்பாவது மட்டுமின்றி, உடல் ஆரோக்கியமும் அதிகரிக்கும்.

அகலமான பாத்திரங்கள்:

கேஸ், பர்னரில் இருந்து தெரியும் தீ, பாத்திரத்தின் மேற்பரப்பில் குவிந்து, அது வீணாவதை தடுக்க உதவுகிறது. இது எரிபொருளையும் சேமிக்க உதவும். அதே போல, இதனால் விரைவாகவும் சமைத்து முடிக்கலாம். 

குறைந்த நீர்:

பாத்திரங்களில் தண்ணீர் ஊற்றி சமைக்கும் போது, நீர் ஆவியாகும் நேரம் அதிகரிக்கும். இதனால், எரிவாயு அதிகம் பிடிக்கும். இதை தவிர்க்க, பாத்திரங்களில் அதிகப்படியான நீர் ஊற்றுவதை விடுக்கலாம். இதனால் எரிபொருளும் வீணாகாது, உணவும் வீணாகாது. 

சிறிய பர்னர்கள்:

உங்கள் கேஸ் அடுப்பில், எந்த வகையிலான பர்னர்களை உபயோகிக்கிறீர்கள் என்பதை வைத்தும் கேஸ் வீணாகிறதா இல்லையா என்பதை கவனிக்க முடியும். பிற பர்னர்களுடன் ஒப்பிடும் போது சிறிய பர்னர்கள், 6-10% குறைவான எரிபொருளை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது. இதனால், எரிவாயு வீணாகாது. 

சமைக்கும் போது பாத்திரங்களை மூடவும்..

அடுப்பில் வைத்து சமைக்கும் போது, பானைகள் மற்றும் பாத்திரங்களை மூடுவது, எரிபொருளை சேமிக்க உதவும். இது, பாதுகாப்பான சமையல் நடைமுறையாகவும் இருக்கிறது. மூடி வைத்து சமைக்கும் போது, சமையல் வேகமாக முடிவதுடன், வெப்பம் உள்ளுக்குள்ளேயே சுழன்று, அரிசி-பருப்பை சீக்கிரம் வேக வைக்கிறது. இதனால் எரிபொருளும் குறைவாக செலவாகிறது.

சுத்தமான பர்னர்கள்:

பர்னர்கள், சுத்தமாக இல்லாத பட்சத்தில், அதில் இருக்கும் எரிவாயுவின் புகை தடையாக செயல்படுகிறது. அதுவே, சுத்தமான பர்னர்கள், இப்படி புகை வீணாவதை தவிற்கிறது. எனவே, சமையல் வாயுவை சேமிக்க பர்னர்களை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது நன்று.

சுத்தமான பாத்திரங்கள்:

சுத்தமான பாத்திரங்கள், வெப்ப பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கிறது. உணவு எச்சம், குப்பைகள், அழுக்குகள் உள்ளிட்டவை வெப்பத்தால் உணவு அடைவதை தவிர்க்கிறது. சுத்தமான பாத்திரங்களை வைத்து சமைக்கையில், நாம் எரிபொருளை சேமிப்பதோடு, சமையலறையில் ஆரோக்கியமான சூழலும் உருவாகும்.

மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. கவலையை விடுங்க, இதோ 5 சிறந்த மாற்றுகள்

மேலும் படிக்க | இனி ‘இந்த’ உணவுகள் ஹோட்டல்களில் கிடையாது! கேஸ் சிலிண்டர் விலை எதிரொலி..

