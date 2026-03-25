  • படித்த முடித்தவுடன் வேலை கிடைக்க வேண்டுமா? நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 5 விஷயங்கள் இதுதான்..

படித்த முடித்தவுடன் வேலை கிடைக்க வேண்டுமா? நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 5 விஷயங்கள் இதுதான்..

How To Secure A Job : இந்தியாவில், படித்த பட்டதாரிகள் பலர் வேலையில்லாமல் இருப்பதாக ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறது. இதையடுத்து, படித்து முடித்தவுடன் வேலை கிடைக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம், வாங்க.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 25, 2026, 04:01 PM IST
படித்த முடித்தவுடன் வேலை கிடைக்க வேண்டுமா? நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 5 விஷயங்கள் இதுதான்..

How To Secure A Job : சமீபத்தில் நடந்த ஒரு ஆய்வின் படி, இந்தியாவில் 15 முதல் 29 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்களில் பலருக்கு வேலை இல்லை எனும் நிலை உருவாகி வருகிறது. நாட்டில் இருக்கும் 36.7 கோடி இளைஞர்களில், 26.3 கோடி பேர் பள்ளி அல்லது கல்லூரிகளில் பயிலவில்லை என்பது தெரிகிறது. இந்த நிலையில், வேலை கிடைப்பதற்கு இளைஞர்கள் சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு தகுந்த ஐந்து டிப்ஸ்..இதோ!

திறன் மீது கவனம் செலுத்துதல்:

நாம் என்ன வேலையில் இருக்கிறோம் என்பது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதை விட, அதில் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதுதான் பெரிய விஷயமே. அப்படி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் திறன்தான், உங்களது எதிர்கால வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

உதாரணத்திற்கு, அனுபவம் வாய்ந்த பணிகளுக்கு வலுவான சமூக மற்றும் தொடர்பியல் திறன்கள் தேவைப்படும். இந்த திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை, பல ஆரம்ப நிலை வேலைகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றன. நாம் முதல் வேலை குறித்து சிந்திக்க கூடாதாம். அந்த இடத்தில் நன்கு உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொண்டாலே, நீங்கள் முன்னேற முடியும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு அப்டேட்:

உலகை, வருங்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவுதான் ஆள இருக்கிறது. வேலை வழங்கும் நிறுவனங்களும் செயற்கை நுண்ணறிவை கையாளும் திறன் கொண்ட பணியாளர்களைத்தான் வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்கின்றன. அதே சமயத்தில், வேலை தேடுபவர்களும் தாங்கள் பணிக்கு செல்ல விரும்பும் நிறுவனங்கள் குறித்து ஆராய செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தலாம். 

உங்களது விண்ணப்பத்தை தயார் செய்வது முதல், ரெஸ்யூம் ரெடி செய்வது, மெயில் அனுப்புவது வரை அனைத்திற்கும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது உதவும்.

நேரில் அறிமுகம் செய்தல்:

எந்த வேலையாக இருந்தாலும், அதற்காக நீங்கள் நேரில் உங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்வது நல்லது. ஒரு கஃபே, நிறுவனம் என எங்கு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் அந்த துறை சம்பந்தப்பட்ட ஆளை நேரில் சந்தித்து உங்களை பற்றி பேசலாம். வெவ்வேறு பணியிடங்களை நீங்கள் பார்ப்பது, எந்த மாதிரியான சூழலில் நீங்கள் பணியாற்ற விரும்புகிறீர்கள் என்பது குறித்த யோசனையை பெறுவதற்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் விண்ணப்பத்தினை ஆன்லைன் மூலம் அனுப்பியிருக்கலாம். ஆனால், நேரடியாக உங்களை அறிமுகம் செய்து கொண்டால்தான் வேலை குறித்த கேள்வி அல்லது பணியிடம் குறித்த சந்தேகங்களை உங்களால் தீர்த்துக்கொள்ள முடியும். இப்படி செய்வதால், நீங்கள் வேலை மீது உங்களுக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தை காட்டுவதோடு, அந்த நிறுவனத்தில் எதிர்காலத்தில் ஏதேனும் வேலை வாய்ப்புகள் வந்தால் கூட அதனை பெற நேரிடும்.

விண்ணப்ப கடிதத்தில் இருக்க வேண்டியது:

உங்களை பற்றிய விவரங்களும், நீங்கள் எந்த துறையில் அல்லது பணியில் ஆர்வம் கொண்டுள்ளீர்கள் என்பது குறித்த விவரத்தையும் நிறுவனத்திடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதற்கு கண்டிப்பாக சரியான விண்ணப்ப கடிதத்தை அனுப்ப வேண்டும். அதில், நீங்கள் எதில் எல்லாம் ஆளுமையுடன் இருக்கிறீர்கள் என்பதை தெரிவித்தாலே அந்த நிறுவனத்திற்கு உங்கள் மீது ஓரளவிற்கு நம்பிக்கை பிறக்கும்.

இளைஞர்களை தேடும் நிறுவனங்கள்:

ஒரு சில நிறுவனங்கள், இளைஞர்களை மட்டுமே வேலைக்கு எடுக்கும். அதிலும், குறிப்பாக படித்து முடித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள், பட்டப்படிப்பை தாண்டி, வேறு எந்த திறனையேனும் படித்த இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இதற்கு காரணம், ஒன்று இந்த வேலையில் சேரும் இளைஞர்களுக்கு கற்றுக்கொள்வதற்கும், தவறு செய்து அதனை திருத்திக்கொள்வதற்கும் நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது, அவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதே சமயத்தில், இளைஞர்களை நிறுவனங்கள் பணியமர்த்த இன்னும் சில முக்கிய காரணங்களும் இருக்கும். பெரும்பாலான புது பட்டதாரிகளின் சுமையில் குடும்பத்தை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற பொறுப்பு இருக்காது. அதனால், கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நோக்கில் குறைவான சம்பளத்தில் கூட வேலைக்கு சேர வாய்ப்புள்ளது. இதனாலும் நிறுவனங்கள் இளைஞர்களை வேலையில் வைக்கின்றன.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறைவதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன?

பதில் : இளைஞர்களிடம் தேவையான திறன்கள் (skills) குறைவாக இருப்பதும், கல்வி மற்றும் வேலை சந்தை இடையே பொருந்தாமை (skill gap) இருப்பதும் முக்கிய காரணங்களாகும்.

கேள்வி : வேலை கிடைக்க இளைஞர்கள் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பதில் : தங்கள் திறன்களை (skills) மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக தொடர்பியல் திறன், சமூக திறன் போன்றவை முக்கியம்.

கேள்வி : செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) வேலை தேடுவதில் எப்படி உதவும்?

பதில் : ரெஸ்யூம் தயாரித்தல், கவர் லெட்டர் எழுதுதல், நிறுவனங்களைப் பற்றி ஆராய்தல் போன்ற பல விஷயங்களில் AI உதவுகிறது.

கேள்வி : ஒரு நல்ல வேலை விண்ணப்ப கடிதத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும்?

பதில் : உங்கள் திறன்கள், ஆர்வம், நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் துறைக்கு ஏற்ற அனுபவம் ஆகியவை தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

