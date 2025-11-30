English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குறட்டை விடும் பார்ட்னர் பக்கத்தில் உறங்குவது எப்படி? இதோ சில டிப்ஸ்!

குறட்டை விடும் பார்ட்னர் பக்கத்தில் உறங்குவது எப்படி? இதோ சில டிப்ஸ்!

How To Sleep Beside A Snoring Partner : திருமண உறவில், இருவர் இணையும் போது அதில் யாரெனும் ஒருவர் குறட்டை விடுபவராக இருப்பார். அவர் அருகில் உறங்குவது எப்படி?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:45 PM IST
குறட்டை விடும் பார்ட்னர் பக்கத்தில் உறங்குவது எப்படி? இதோ சில டிப்ஸ்!

How To Sleep Beside A Snoring Partner : கடந்த சில ஆண்டுகளில், தம்பதிகளிடையே விவாகரத்து நடப்பது ஏன் என்று ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில், அயல் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இரவில் தனது பார்ட்னர் குறட்டை விடுவதால்தான் என்று கூறியிருக்கின்றனர். அந்த அளவிற்கு குறட்டை ஒரு உறவை குலைக்கும் என்பது ஆச்சரியமான உண்மைதான். இப்படி, உங்கள் பார்ட்னரும் குறட்டை விடுபவராக இருந்தால், அதை சமாளிப்பது எப்படி? அவர் அருகில் உறங்குவது எப்படி? இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

உறங்கும் நிலை:

இரவில் உறங்கும் போது, பலர் பலவிதமான நிலையில் உறங்குவர். ஒரு சிலர், குப்புற கவிழ்ந்து படுப்பர், இன்னும் சிலர் நிமிர்ந்து நேராக படுப்பர், ஒரு சிலர் ஒருக்களித்து படுப்பர். பெரும்பாலும், குப்புற படுக்கும் போதுதான், அதிகமாக குறட்டை வரும். அப்படி படுத்தால், அவரை திரும்பி படுக்க சொல்லலாம். 

சத்தம்:

குறட்டை சத்தம் இருக்கும் அறையில் மின்விசிறி சத்தமோ இருந்தால் அந்த குறட்டை சத்தம் கொஞ்சம் குறைவாக கேட்கும். இதனால், நீங்கள் முழுமையாக குறட்டை சத்தத்தை தவிர்க்க முடியவில்லை என்றாலும், சிரிதளவு சத்தத்தை தவிர்க்கலாம். 

Earplugs :

சிலிக்கான் பொருந்திய Earplugs-ஐ பயன்படுத்தலாம். மிகவும் கனமாக இல்லாத, காதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காத மென்மையான காது ப்ளக்களை மாட்டிக்கொள்ளலாம். 

தலையை தூக்கி வைப்பது:

தலையை சிறிது தூக்கி வைத்தால், குறட்டை சத்தம் குறையலாம். தலையணையை உயர்த்தி உங்கள் பார்ட்னரை உறங்க சொல்லலாம். 

முன்கூட்டி உறங்குவது:

குறட்டை விட்டு, உங்கள் பார்ட்னர் உறங்க ஆரம்பிக்கும் முன்பு, நீங்கள் உறங்கி விடுங்கள். அப்போது, சில மணி நேரமாவது உங்களுக்கு தூக்கம் இருக்கும். 

மருத்துவ நிலை:

உடல் நலனில் ஏதேனும் மருத்துவ குறைபாடு இருந்தாலும், குறட்டை சத்தம் அதிகமாக வரலாம். எனவே, அதையும் கருத்தில் கொள்வது நல்லது.

மெத்தையை பகிர்வது:

இதற்கு அர்த்தம், தனித்தனி அறையில் படுக்க வேண்டும் என்று இல்லை. ஒரே அறையில், ஒரே மெத்தையில் வேறு பக்கத்தில் நீங்கள் படுக்கலாம். பெரிய தலையணை இருக்கும் பக்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு, உங்கள் காதை அதன் மேல் அழுத்தி உறங்கலாம்.

