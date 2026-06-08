/என்ன நடந்தாலும் நிதானத்துடன் இருப்பது எப்படி? சுந்தர் பிச்சை சொல்லும் 3 டிப்ஸ்!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள் பலருக்கு முன்மாதிரியாகவும், வழிகாட்டியாகவும் இருப்பவர் சுந்தர் பிச்சை. இவர் இந்த அளவுக்கு தனது துறையில் எவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆகி இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது அவரது புத்தி கூர்மையோ, தொழில் யுத்தியோ மட்டும் கிடையாது. அதற்கு அவரது நிதானமும் காரணம். ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்வதில் இருந்து, தன் வேலை குறித்து விமர்சனங்களை எடுத்துக் கொள்வது, தன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களை பணி நீக்கம் செய்வது உள்ளிட்ட பல முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க கண்டிப்பாக ஒரு மனிதருக்கு மனதில் நிதானம் தேவையானது அவசியம். எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவர் குரலை உயர்த்தி பேச, உணர்ச்சிவசப்பட்டு எதுவும் பேச மாட்டார்.
சுந்தர் பிச்சை இப்படி நிதானமாக இருப்பதற்கு என்ன செய்கிறார், google போன்ற பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் போதும் அவர் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் சமாளிப்பது எப்படி? இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சுந்தர் பிச்சை குறித்து அடிக்கடி அவருடன் பணியாற்றுபவர்கள் செய்த முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று, அவர் எடுத்தவுடன் எதற்கும் ரியாக்ட் செய்து விடமாட்டார் என்பது தான். இது கேட்பதற்கு சிம்புளாக இருக்கும், ஆனால் ஒருவரை கூர்ந்து கவனிப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஒருத்தர் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரஸ் ஆக இருக்கும்போது எதிராளி என்ன பேசுகிறார் என்பதை கேட்க விரும்ப மாட்டார்கள். அவர் பேசும் போதே தான் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதை யூகித்து வைத்துக் கொள்வர். இப்படி இருப்பதால் கண்டிப்பாக பல பிரச்சினைகள் வரலாம். இருப்பினும் இப்படி யோசித்து பேசுபவர்களுக்கு உணர்ச்சி இருக்காது என்று இல்லை, ஆனால் அவர்கள் அந்த உணர்ச்சியால் தாங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருப்பர்.
சுந்தர் பிச்சை இவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்து இருப்பதற்கு காரணம் அவரது கடின உழைப்பு மட்டும் கிடையாது. வெவ்வேறு முஸ்லிம்களுடன் இணைந்து கஷ்டமான வேலையையும் ஒன்றிணைந்து செய்வது இவரது பலமாக இருந்தது. ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் மாற்றுக்கருத்துகள் இருப்பதும், அந்த கருத்துக்களை பிறகு ஏற்றுக் கொள்ளாமல் போவதும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அப்படி நிறுவனத்துக்குள் வெவ்வேறு கருத்துகளாலும் வேலைகளாலும் பிரச்சினை ஏற்படும் போது அவற்றை தீர்த்து வைப்பதில்தான் ஒரு பெரிய தலைவர் யோசிக்க வேண்டுமே அன்றி, எப்படி பிறரை குறை கூறலாம் என்பது குறித்து யோசிக்க கூடாது.
சுந்தர் பிச்சை தொழில் ரீதியாக வளரும் காலத்தில், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் AIம் கூடவே சேர்ந்து வளர்ந்தது. இதனால் கூகுளுக்கு நிறைய போட்டிகள் உருவானது. Google என்ன செய்கிறது, ஒரு வேலையை எப்படி செய்கிறது என்பதை பலரும் கூர்ந்து கவனித்து வந்தனர். ஆனால் எப்போது பேசினாலும் தன் பேச்சில் அந்த பயத்தை காட்டிக் கொள்ளாமல் தெளிவாக பேசும் நபராக இருந்தார் சுந்தர் பிச்சை. நம்மில் பலர் இதை செய்ய தவறுகிறோம். வேலையிலும் படிப்பிலும் ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை ஏற்படும் பட்சத்தில் அதை பெரிதாக மாற்றி, இத்துடன் தனது கெரியரே முடிந்தது போல பலரும் நினைத்துக் கொள்வர். ஆனால் நிஜத்தில், அது ஒரு சிறிய பிரச்சினையாகத்தான் இருக்கும். எல்லாமே தற்காலிகம்தான் எனும் மைண்ட் செட் இருக்கும் சுந்தர் பிச்சை, பிரச்சனைகளும் தற்காலிகம்தான் என்பதில் தீர்க்கமாக உள்ளார். இதனால்தான் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதனை சமாளிக்கும் தெளிவும் அவருக்கு இருக்கிறது.
சுந்தர் பிச்சையின் நிதானம் பற்றி நினைக்கும் போது, இது ஒரு பலவீனம் கிடையாது. வலிமையான மனதுள்ள ஒருவரால் மட்டுமே நிதானமாக இருக்க முடியும் என்பதற்கு அவர் ஒரு சான்று.