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என்ன நடந்தாலும் நிதானத்துடன் இருப்பது எப்படி? சுந்தர் பிச்சை சொல்லும் 3 டிப்ஸ்!

கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்கும் சுந்தர் பிச்சை, தான் அனைத்து சூழலிலும் நிதானத்துடன் இருப்பது எப்படி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:23 PM IST
என்ன நடந்தாலும் நிதானத்துடன் இருப்பது எப்படி? சுந்தர் பிச்சை சொல்லும் 3 டிப்ஸ்!
Image Credit: Sundar Pichai | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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