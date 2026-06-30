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இடி மின்னல் அபாயத்தில் இருந்து தப்பிக்க இதை செய்யவும் - ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர்

Ranipet Collector : தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நேரத்தில் பொதுமக்கள் இடி மின்னல் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி என ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:42 PM IST
இடி மின்னல் அபாயத்தில் இருந்து தப்பிக்க இதை செய்யவும் - ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர்
Image Credit: Lightning Safety Tips, Ranipet Collector AnnouncementSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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இடி மின்னல் அபாயத்தில் இருந்து தப்பிக்க இதை செய்யவும் - ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர்
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