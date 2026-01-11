English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி? மனப்பக்குவத்தை அதிகப்படுத்தும் 5 பயிற்சிகள்!

விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி? மனப்பக்குவத்தை அதிகப்படுத்தும் 5 பயிற்சிகள்!

How To Take Criticism Without Angry : விமர்சனங்களை கோபப்படாமல் ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி? உங்களை மேம்படுத்தும் 5 டிப்ஸ், கண்டிப்பா படிங்க..  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 11, 2026, 05:19 PM IST
  • விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி?
  • கோபப்படாமல் செய்ய வேண்டியது..
  • இதோ முழு விவரம்!

விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி? மனப்பக்குவத்தை அதிகப்படுத்தும் 5 பயிற்சிகள்!

How To Take Criticism Without Angry : மனிதராக பிறந்து விட்டால், கண்டிப்பாக அனைவர் மீதும் விமர்சனம் என்பது வைக்கப்படும். இருந்தாலும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள பலருக்கு மனம் சிறிது புண்படதான் செய்யும். அதிலும் ஒரு சில பேர் ஒரு லெவலை தாண்டி அவர்கள் மீது இருக்கும் குறையை கூறும் போது கோபப்படுவர். நீங்கள் அப்படி கோபப்படக்கூடிய ஆளாக இருந்தால், அதை கட்டுப்படுத்தி எப்படி பாசிடிவாக வைத்துக்கொள்வது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

எந்த வகையான விமர்சனம் என்பதை கண்டுபிடியுங்கள்:

யாரேனும் உங்கள் மீது விமர்சனத்தை தெரிவித்தால் முதலில் நிறுத்தி கவனமாகக் கேளுங்கள். அது உங்கள் குணாதிசயத்தை குத்தம் சொல்லும் வகையிலான Destructive Criticism-ஆ, குணநலன்களை மேம்படுத்தும் Constructive Criticism-ஆ என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இதில், அவர்கள் சொல்வது உங்கள் குணத்தை குறை கூறுவது போல இருந்தால் அதை அமைதியாகப் புறக்கணித்து ஒதுக்கிவிடுங்கள். அதே சமயம், ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனாக இருந்தால், அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். 

நோக்கத்தை கண்டுபிடியுங்கள்..

ஒருவர், உங்கள் மீது இருக்கும் விமர்சனத்தை வைக்கும் போது அவரது நோக்கத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். ஒரு சிலர், இப்படி விமர்சனங்கள் வரும் போது அதை நம்மை பிடிக்காமல் கூறுகிறார்கள் என நினைத்துக்கொள்வோம். சில உண்மைகளையும் பார்க்க மறந்து விடுவோம். எனவே, அந்த விமர்சனங்கள் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம். வேண்டுமென்றால், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை அவர்கள் கூறும் விஷயத்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். 

கேள்விகளை கேளுங்கள்:

ஒருவர் உங்களை பற்றி விமர்சனங்களை வைக்க வரும் போது நாம் நம்மை தற்காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அட்டாக் செய்யும் வகையில் பேசுவோம். இதனால், அந்த பேச்சே திசைமாறி விடும். எனவே, அவர்கள் சொல்லும் கருத்தை இன்னும் விளாவாரியாக கேட்டுக்கொள்ளவும். இதனால், நீங்களும் ஒரு மனிதராக நன்றாகவே மேம்பட முடியும். 

விமர்சனங்களிலிருந்து விலகி இருங்கள்:

ஒரே ஒரு விமர்சனம் உங்கள் முழு மதிப்பையும் தீர்மானித்துவிடாது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். உங்கள் தவறுகள் திருத்திக்கொள்ள கூடியவைதான். இதுவே உங்களது மன உறுதியை காண்பிக்கும்.

தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள்:

விமர்சிப்பவர்கள் உங்களைப் பற்றி சொல்வதை விட, தங்களைப் பற்றியே இதில் அவர்கள் அதிகம் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அவர்களின் கோபம், கிண்டல், இழிவான குணம் என்பதை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவது அவர்களுடைய சுமை. அவர்களின் வார்த்தைகள் உங்களின் தகுதியை தீர்மானித்து விடாது. 

மேலும் படிக்க | கலப்பட வெல்லத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? ‘இந்த’ டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

மேலும் படிக்க | பொங்கல் விடுமுறை.. கம்மி செலவில் ஊட்டி டூர்.. IRCTC-ன் அசத்தலான பேக்கேஜ்

