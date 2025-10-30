கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கிறதா? சட்டுன்னு குறைய இந்த விதையை சாப்பிடுங்கள்

Fenugreek To Lower Cholesterol In Tamil: பண்டைய ஆயுர்வேத நூல்களில், வெந்தயம் ஒரு சிறந்த மூலிகையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் சிறிய விதைகள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் அபார சக்திகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆயுர்வேதத்தின்படி, வெந்தயம் வாதம், பித்தம் மற்றும் கபம் ஆகிய மூன்று தோஷங்களையும் சமநிலைப்படுத்தும் திரிதோஷனாஷக மூலிகையாகும். நவீன அறிவியலும் இதை ஒரு சூப்பர் உணவு என்று வகைப்படுத்துகிறது. ஏனெனில், இதில் நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, கால்சியம், மெக்னீசியம், வைட்டமின் பி6 மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளிட்ட பல அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. மேலும், வெந்தய விதைகளில் உள்ள சபோனின்கள் மற்றும் பீனாலிக் சேர்மங்கள் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், இரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்தவும், வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன என்று அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
வெந்தய விதைகளை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
வெந்தய விதைகளை இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைக்கும்போது, அவற்றின் அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் தண்ணீரில் கரைந்து விடுகின்றன. காலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்தத் தண்ணீரைக் குடிப்பதால், அது உடலால் எளிதில் உறிஞ்சப்படுகிறது. அதனால் தான், ஆயுர்வேதம் வெந்தய நீரை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கப் பரிந்துரைக்கிறது. இந்த எளிய வீட்டு வைத்தியம் பல பெரிய சுகாதாரப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, இது செரிமான அமைப்பை பலப்படுத்துகிறது. இது குடல்களைச் சுத்தப்படுத்துகிறது; வாயு, அமிலத்தன்மை (நெஞ்செரிச்சல்) அல்லது மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் நீக்குகிறது. செரிமானம் நன்றாக இருக்கும்போது, உடல் அதிக ஆற்றலைப் பெறுகிறது மற்றும் முகம் ஒரு தனித்துவமான பளபளப்பைப் பெறுகிறது.
உடல் எடை குறைக்க உதவும்
உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புவோருக்கு வெந்தய நீர் ஒரு எளிதான தீர்வாகும். இது வளர்சிதை மாற்றத்தைத் துரிதப்படுத்துவதுடன், நீண்ட நேரம் உங்களை வயிறு நிரம்பிய உணர்வுடன் இருக்கச் செய்கிறது. இதனால், தேவையற்ற பசி குறைகிறது, மேலும் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான கொழுப்பு படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்குகிறது. வெந்தயத்தில் உள்ள நார்ச்சத்து கொழுப்பை உடைக்க உதவுகிறது மற்றும் கொழுப்பின் அளவைப் பராமரிக்கிறது என்று பல ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன (அல்லது 'காட்டுகின்றன' என்பதை அப்படியே பயன்படுத்தலாம்).
கொலஸ்ட்ரால் குறையும்
இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. வெந்தய நீர் கெட்ட கொழுப்பைக் (LDL) குறைத்து, நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம், இதயத் தமனிகளில் அடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைத்து, இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஆயுர்வேதத்தின்படி, இது இதயத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும் மூலிகையாகும்; மேலும், இது சரியான இரத்த ஓட்டத்தையும் ஊக்குவிக்கிறது.
ஹார்மோன் சமநிலை
பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலைக்கும் வெந்தய நீர் மிகவும் நன்மை பயக்கிறது. இது PCOD (சினைப்பை நீர்க்கட்டி நோய்), தைராய்டு மற்றும் மாதவிடாய் முறைகேடுகள் போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது. வெந்தயத்தில் உள்ள சேர்மங்கள் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவை சமன் செய்து, தோல் மற்றும் முடி இரண்டின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. மேலும், வெந்தயத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants) உடலில் இருந்து நச்சுகளை (Toxins) வெளியேற்ற உதவுகின்றன. இதனால், சருமம் தெளிவாகவும், பளபளப்பாகவும், இளமையாகவும் இருக்க உதவுகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
