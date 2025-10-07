இரண்டு சருமப் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு: வேம்பு ஃபேஸ் பேக் யூஸ் பண்ணுங்க

How To Use Neem Face Pack: முகப்பரு பெரும்பாலும் தன்னம்பிக்கையைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது. குறிப்பாக டீனேஜ் மற்றும் இளம் பருவத்தில், பளபளப்பான மற்றும் தெளிவான சருமம் என்பது ஒரு பொதுவான ஆசையாகும். சிவப்பு நிற தடிப்புகள், வீக்கம் மற்றும் பருக்கள் உங்கள் முகத்தை மோசமாக்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் மனநிலையையும் மோசமாக்கும். அதன்படி ஆயுர்வேதம் தோல் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு வேம்பை மட்டுமே அதிகளவில் நம்புகிறது.
ரசாயன அடிப்படையிலான பொருட்களைத் தவிர்க்கவும்
முகப்பருவை நீக்குவதாகக் கூறும் பல விலையுயர்ந்த ரசாயன அடிப்படையிலான பொருட்கள், கிரீம்கள் மற்றும் சீரம்கள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன, ஆனால் அவற்றின் விளைவு தற்காலிகமானது அல்லது அவற்றின் பக்க விளைவுகள் உங்கள் சருமத்திற்கு மேலும் சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வேம்பு ஏன் மிகவும் நன்மை பயக்கும்?
நவீன அறிவியலும் வேம்பின் மருத்துவ குணங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. வேம்பில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, பூஞ்சை எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன, அவை சருமத்தில் பாக்டீரியா தொற்றுகள், எரிச்சல் மற்றும் வீக்கத்தைக் குணப்படுத்த உதவுகின்றன. இதனால்தான் வேம்பு சருமத்தை சுத்தப்படுத்துவதற்கும் முகப்பருவைப் போக்குவதற்கும் மிகவும் பயனுள்ள இயற்கை வைத்தியங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
எண்ணெய் பசை சருமத்திற்கு வேம்பு ஃபேஸ் பேக் நன்மை தரும்
உங்களுக்கு எண்ணெய் பசை சருமம் இருந்தால், வேம்பு இலைகள் மற்றும் முல்தானி மிட்டியால் செய்யப்பட்ட ஃபேஸ் பேக் பயன்படுத்தலாம். இவை முகப்பருவில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். வேம்பு பருக்களை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களைக் கொல்லும் அதே வேளையில், முல்தானி மிட்டி சருமத்திலிருந்து அதிகப்படியான எண்ணெயை உறிஞ்சி திறந்த துளைகளை இறுக்குகிறது. இந்த பேக் சருமத்தை சுத்தமாகவும், குளிர்ச்சியாகவும், சமநிலையுடனும் வைத்திருக்கும். வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை இந்த பேக்கைப் பயன்படுத்துவது போதுமானது.
வறண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் சருமம் வறண்டு, சிவப்பாக, வீக்கம் மற்றும் முகப்பருவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், வேம்பை தூய தேனுடன் கலந்து பயன்படுத்தலாம். இது தொற்றுநோயைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், சரும ஈரப்பதத்தையும் பராமரிக்கும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை வாரத்திற்கு இரண்டு முதல் மூன்று முறை பயன்படுத்தலாம்.
முக எரிச்சல்
முகத்தில் எரிச்சல் இருந்தால், வேம்பு மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லால் செய்யப்பட்ட ஃபேஸ் பேக் நிவாரணம் அளிக்கும். கற்றாழை அதன் குளிர்ச்சியான பண்புகளுக்கு பெயர் பெற்றது, இது எரிச்சல் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது. வேம்பு மற்றும் கற்றாழை இணைந்தால், சருமம் ஆழமாக சுத்தம் செய்யப்பட்டு முகப்பரு படிப்படியாக மறைந்துவிடும். தூங்குவதற்கு முன் தினமும் இரவு இந்த பேக்கைப் பயன்படுத்தி வந்தால், காலையில் சருமம் மென்மையாகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!
மேலும் படிக்க | Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ