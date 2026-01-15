ரயிலில் RAC சீட்டை கேன்சல் செய்தால்... பணம் திரும்ப கிடைக்குமா?

Indian Railways, RAC Ticket Cancel Refund: தைப் பொங்கல் இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. போகி பண்டிகையான நேற்று முதல் (ஜன. 14), வரும் ஜன. 18ஆம் தேதிவரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், பலரும் பேருந்து, ரயில் மூலம் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருப்பார்கள். அதிகளவிலான மக்கள் கூட்டத்திற்காக சிறப்பு பேருந்துகள், சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் பண்டிகை காலங்களில் பேருந்திலும், ரயிலிலும் டிக்கெட் கிடைப்பது மிக கடினமாகும். அதுவும் நீங்கள் தென் மாவட்டத்தினராக இருந்தால் பண்டிகை காலங்கள் என்றில்லாமல் சாதாரண நாட்களிலேயே ரயிலில் டிக்கெட் கிடைப்பதில் எக்கச்சக்க சிரமங்கள் இருக்கும்.
Indian Railways: RAC என்பது என்ன?
ரயில்களில் இதுபோன்ற மக்கள் கூட்டம் அதிகம் இருக்கும் காலகட்டங்களில் பலரும் இரண்டு மூன்று ரயில்களில் டிக்கெட் போட முயற்சிப்பார்கள். சாதாரண ரயில் முன்பதிவு, தட்கல் முன்பதிவுகளை மேற்கொள்ளும்போது இரண்டு, மூன்று நபர்களை வைத்து தனித்தனி கணக்கில் இதுபோன்று இரண்டு, மூன்று ரயில்களில் டிக்கெட் போடுவார்கள். வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்த ரயில்களை கேன்சல் செய்துவிட்டு, டிக்கெட் உறுதியான ரயில்களில் பயணிப்பார்கள். அதுவே தட்கல் என்றால் சார்ட் தயாராகும்போதும் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருந்தால் டிக்கெட் தானாகவே கேன்சல் ஆகி, கட்டணமும் திரும்பி வந்துவிடும்.
ஆனால், இதில் சில ரிஸ்கும் இருக்கிறது. ஒருவேளை, இரண்டு ரயிலும் டிக்கெட் உறுதியாகலாம். இல்லையெனில் ஒரு ரயிலில் டிக்கெட் கன்பார்ம் ஆகி, இன்னொரு ரயிலில் RAC சீட் கிடைக்கலாம். இதனால், பண இழப்பு நேரிடும். ஆனால், சீட் உறுதியாகும் என்பதால் இந்த பண இழப்பையும் கண்டுகொள்ளாமல் சிலர் டிக்கெட் புக் செய்வார்கள். இந்த ரிஸ்கை எடுத்தால் மட்டுமே ரயிலில் உறுதிசெய்யப்பட்ட சீட்டில் பயணிக்க முடியும் என்பதால் பயணிகள் இதை செய்கிறார்கள். அதாவது, RAC சீட் என்பது சைட் லோயர் படுக்கையில் இரு பயணிகள் அமர்ந்து செல்ல வழிவகை செய்யும்.
Indian Railways: எப்போது கேன்சல் செய்தால் ரீ-பண்ட்?
மேலும், ஒரு சிலருக்கு RAC சீட் கிடைத்தாலும் அதில் பயணிக்க விரும்பமாட்டார்கள். அத்தகையோர், RAC சீட்டை கேன்சல் செய்ய நினைப்பார்கள். மேலும் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்கும் டிக்கெட், சார்ட் தயாரான உடன் RAC சீட்டாக கன்பார்ம் ஆகும். சார்ட் தயாரான பின் கிடைக்கும் RAC சீட்டை கேன்சல் செய்தால் டிக்கெட் கட்டணத்தில் எவ்வளவு திரும்பி கிடைக்கும் என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது.
உங்களுக்கு RAC சீட் கிடைத்திருந்து, அதை நீங்கள் கேன்சல் செய்ய நினைத்தால் குறைந்தபட்சம் ரயில் புறப்படுவதற்கு அரைமணி நேரத்திற்கு முன்னர் அதை கேன்சல் செய்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஆன்லைனில் Ticket Deposit Receipt பைல் செய்து பணத்தை திரும்பப் பெறலாம். ஆனால், அதுவும் ரயில் புறப்படுவதற்கு மூன்று மணிநேரத்திற்கு முன் இதை செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் TDR பைல் செய்யாவிட்டாலோ, டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்யாவிட்டாலோ டிக்கெட் பணம் திரும்ப கிடைக்காது. எனவே, சார்ட் தயாரான பின் RAC கிடைத்தால், அதில் பயணிக்க விருப்பமில்லை என்றால் உடனே டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்துவிடுங்கள்.
