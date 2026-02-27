Tirupati Ticket | திருப்பதி டிக்கெட் கிடைக்கவில்லையா? உங்களுக்கான மாற்று வழிகள் மற்றும் முழு விவரங்கள்!

திருப்பதி திருமலை தரிசனம் செய்திகள்: மே மாதத்திற்கான ரூ.300 சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டுகள் வெளியிடப்பட்டு, தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் (Errors) காரணமாக பலருக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம். அப்படி டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், உங்களுக்கான மாற்று வழிகள் என்னென்ன? அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
திருப்பதி தரிசனம் ஆப்லைன் SSD டோக்கன்கள் எங்கு வாங்குவது?
மார்ச் மாதத்திற்கான ரூ.300 டிக்கெட்டுகள் இன்று காலை 10 மணிக்கு கடைசி வாய்ப்பாக வெளியிடப்பட்டது. உங்களிடம் டிக்கெட் அல்லது ரூம் புக்கிங் இல்லையென்றால், நேரடியாக திருப்பதியில் தினமும் மதியம் 12:00 மணி முதல் 2:00 மணிக்குள் சுமார் 15,000 'ஸ்லாட்டட் சர்வதரிசன' (SSD) டோக்கன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அதைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், இன்று வாங்கும் டோக்கனுக்கு நாளை தான் தரிசனம் கிடைக்கும். எனவே ஒரு நாள் முன்னதாகவே திட்டமிடுங்கள். ஆப்லைன் எஸ்.எஸ்.டி (SSD) டோக்கன்கள் வாங்க ஆதார் கார்டு கட்டாயம். மேலும் ஆப்லைன் டோக்கன்கள், "ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள விஷ்ணு நிவாசம், பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள ஸ்ரீனிவாசம் காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் அலிபிரி அருகில் பூதேவி காம்ப்ளக்ஸில்" கிடைக்கும்.
திருப்பதி தரிசனம்: ரூம் புக்கிங் எப்படி செய்யலாம்?
திருப்பதி தரிசனத்திற்கு செல்ல ஆன்லைனில் ரூம் கிடைக்காதவர்கள் திருமலையிலுள்ள CRO அலுவலகத்தில் அதிகாலை 5 மணி முதல் நேரடி ரூம் புக்கிங் செய்யலாம். அதாவது கீழ் திருப்பதியில் விஷ்ணு நிவாசம் அல்லது தனியார் ஹோட்டல்களில் ரூம் எடுத்துக்கொள்வது எளிது.
திருப்பதி ஆப்லைன் லக்கி டிப் சேவா டிக்கெட்டுகள்
ஆன்லைனில் சேவா டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் திருமலையில் தினமும் நடக்கும் ஆப்லைன் லக்கி டிப்பில் (Lucky Dip) பங்கேற்கலாம். CRO அலுவலகம் அருகில் உள்ள ஆர்ஜிதம் கவுண்டரில் காலை 11:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை பதிவு செய்யலாம். மாலை 6:00 மணிக்கு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். திருப்பாவாடை சேவாவுக்கான பதிவு புதன்கிழமை அன்று நடைபெறும்.
ஸ்ரீவாரி மெட்டு நடைபாதை டோக்கன் விவரம்
ஏப்ரல் கடைசி வாரத்தில் மே மாதத்திற்கான 'ஸ்ரீவாரி மெட்டு' நடைபாதை டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் வெளியிடப்படலாம்.
விசேஷ ஹோமம் டிக்கெட்டுகள் விவரம்
ஸ்ரீனிவாச திவ்யானுக்கிரஹ விசேஷ ஹோமம் டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் இறுதியில் வெளியாகும். இதை புக் செய்வதன் மூலம் தரிசனம் பெற வாய்ப்பு உண்டு.
நேரடி சர்வதரிசனம் (Free Darshan) டோக்கன் விவரம்
எந்த டிக்கெட்டும் இல்லாதவர்கள் நேரடியாக திருப்பதிக்கு வந்து டோக்கன் பெற்று தரிசனம் செய்யலாம்.
திருப்பதி ரயில் சேவை மாற்றங்கள் (விழுப்புரம் - திருப்பதி)
பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் சில தேதிகளில் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விழுப்புரம் - திருப்பதி மற்றும் திருப்பதி - விழுப்புரம் இன்டர்சிட்டி ரயில்கள் காட்பாடி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். மேலும் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் இந்த ரயில் காட்பாடியிலிருந்து மாலை 4:45 மணிக்கு புறப்படும்.
திருப்பதி திருமலை தெப்போற்சவ விழா
திருமலையில் வருடாந்திர தெப்போற்சவம் பிப்ரவரி 26 முதல் தொடங்கியது. மார்ச் 2 வரை நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக பிப் 26-ல் சகஸ்ர தீபாலங்கார சேவையும், பிப் 28, மார்ச் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய திருப்பதி தரிசன நிலவரம்
தர்ம தரிசனம்: 12 - 15 மணி நேரம் (25 கம்பார்ட்மெண்ட்கள் நிரம்பியுள்ளன).
ரூ.300 தரிசனம் / SSD டோக்கன்: 3 முதல் 5 மணி நேரம்.
