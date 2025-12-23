English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • நெருங்கும் தேதி! பான் கார்டில் இதை மட்டும் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா பெரிய சிக்கல்!

நெருங்கும் தேதி! பான் கார்டில் இதை மட்டும் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா பெரிய சிக்கல்!

Pan Card Latest News: பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டை டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும். இதற்கான காலக்கெடு நெருங்கிவிட்ட நிலையில், இணைக்காதவர்கள் உடனே அதனை முடிக்க வேண்டும்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 23, 2025, 05:28 PM IST
  • பான் ஆதார் இணைப்பு
  • டிசம்பர் 31ஆம் தேதி கடைசி நாள்
  • உடனே Link பண்ணுங்க

நெருங்கும் தேதி! பான் கார்டில் இதை மட்டும் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா பெரிய சிக்கல்!

Pan Aadhar Card Link Deadline: பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. பணப் பரிவர்த்தனை முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை பல சேவைகளுக்கு பான் மற்றும் ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பான் கார்ட்டை ஆதார் கார்டுடன் இணைப்பது மிகவும் அவசியம். பான் கார்டு வருமானவரித்துறை நிர்வகித்து வருகிறது. எனவே, பான் கார்டுடன் இணைப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. இதற்கு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாக உள்ளது. பான் கார்டு ஆதார் கார்டு இணைக்காவிட்டால் உங்களது பான் கார்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் செயலிழந்து விடும் என வருமானவரித்துறை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பான் ஆதார் இணைப்பு

இந்த காலக்கெடு முடிய இன்னும் சில தினங்களை உள்ளன. பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்காதவர்கள் உடனே அதனை முடிக்க வேண்டும் என நினைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை பான் கார்டு ஆகிறது நினைக்காவிட்டால் நீங்கள் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். அதாவது, பான் கார்டு செயலிழந்துவிட்டால் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய முடியாது. உங்களது வங்கி கணக்கில் சம்பளம் கிரெடிட் ஆகுவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.  நிலுவையில் உள்ள வருமான வரி கணக்குகள் செயல்படுத்தப்படாது மற்றும் செயல்படாத PAN கார்டுகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது. 

கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. வங்கிகள் அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஒரு நாளைக்கு ரூ. 50,000 க்கு மேல் பணத்தை டெபாசிட் செய்ய முடியாது. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு முடியாது. மேலும், நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் கடன் பத்திரங்களை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும். பங்குகளை விற்பனை அல்லது வாங்குவதில் ஈடுபடுவது செயலில் உள்ள பான் இல்லாமல் அனுமதிக்கப்படாது. 

ஒரே நேரத்தில் ஹோட்டல்கள் அல்லது உணவகங்களுக்கு ரூ.50,000 க்கு மேல் ரொக்கமாக பணம் செலுத்த முடியாது. வெளிநாட்டு பயணத்திற்காக ரூ.50,000 க்கு மேல் ரொக்கமாக பணம் செலுத்துவது அல்லது ஒரே நேரத்தில் வெளிநாட்டு நாணயத்தை வாங்குவது வரம்பற்றதாக இருக்கும். எனவே, இதுபோன்ற சிக்கல்களை தவிர்க்க பான் ஆதார் கார்ட்டை இணைப்பது அவசியம். 

பான் ஆதார் கார்டை இணைப்பது எப்படி?

முதலில் incometax.gov.in  என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.  அங்கு முகப்பு பக்கத்தில் Aadhaar link என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து,  அதில் பான் மற்றும் ஆதார் விவரங்களை உள்ளிடவும். உங்கள் 10 இலக்க பான் எண் மற்றும் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும். அதன்பிறகு, உங்கள் ஆதாரில் உள்ளப்படியே உங்கள் பெயரை உள்ளிட வேண்டும்.   நீங்கள் டிசம்பர் 31, 2025 க்குப் பிறகு இணைக்கிறீர்கள் என்றால், ரூ. 1,000 அபராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். 

இதன்பிறகு, உங்களுக்கு OTP-யைப் பெற உங்கள் மொபைல் எண்ணை வழங்கவும். இதன்பிறகு, அபராத தொகையை செலுத்த வேண்டும். நெட் பேங்கிங், டெபிட் கார்டு, NEFT/RTGS மூலம் செலுத்தலாம். இதன்பிறகு, உங்கள் பான், ஆதார் எண் மற்றும் பெயரை ஆதாரில் உள்ளபடி மீண்டும் உள்ளிடவும்.
6 இலக்க OTP-யைப் பெற, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.  ஒடிபி எண்ணை உள்ளிட்டு validate என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.

பான் ஆதார் இணைக்கப்பட்டுவிட்டதா என்பதை அறிய

incometax.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று, உங்கள்  10 இலக்க பான் எண்ணையும்  12  இலக்க ஆதார் எண்ணையும் உள்ளிடவும் . Link Aadhaar Status என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால் உங்கள் பான் கார்டு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை கண்டறியலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author
