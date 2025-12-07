English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Good News For Ration Card Holder: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், ஜனவரி மாதம் முதல் புதிய உணவு தானிய விநியோக விகிதம் அமலுக்கு வருகிறது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:42 AM IST
  • உணவு தானிய விநியோக விகிதத்தில் மாற்றங்கள்.
  • புதிய விகிதம் ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வரும்.
  • அந்தியோதயா குடும்பங்களுக்கு அதிக கோதுமை விநியோகிக்கப்படும்.

ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card News: இந்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்தின் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி, தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் வரும் உணவு தானிய விநியோக விகிதம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விகிதம் வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.

பழைய மற்றும் புதிய விநியோக விகிதம்

மாற்றத்திற்கு முன், அந்த்யோதயா மற்றும் பொதுப் பிரிவு பயனாளிகளுக்கு உணவு தானியங்கள் 1:4 என்ற விகிதத்தில் (கோதுமை:அரிசி) வழங்கப்பட்டு வந்தன. தற்போது, இந்த விகிதம் 2:3 என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

1. அந்த்யோதயா குடும்பங்கள் (AAY)

விவரம் பழைய விகிதம் (1:4)

புதிய விகிதம் (2:3)
மொத்த தானியம் (மாதத்திற்கு) 35 கிலோ 35 கிலோ
கோதுமை அளவு 7 கிலோ 14 கிலோ
அரிசி அளவு 28 கிலோ 21 கிலோ

அந்த்யோதயா குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் மொத்த உணவு தானியங்களின் அளவு (35 கிலோ) மாறவில்லை. கோதுமையின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டு, அரிசியின் அளவு அதற்கேற்ப குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. பொதுப் பிரிவு பயனாளிகள் (Priority Households - PHH)

விவரம் பழைய விகிதம் (1:4)

புதிய விகிதம் (2:3)
மொத்த தானியம் (நபர்/மாதம்) 5 கிலோ 5 கிலோ
கோதுமை அளவு 1 கிலோ கிலோ
அரிசி அளவு கிலோ கிலோ
 

பொதுப் பிரிவு பயனாளிகளுக்கு ஒரு நபருக்கு மாதத்திற்கு வழங்கப்படும் மொத்த உணவு தானியங்களின் அளவு (5 கிலோ) மாறவில்லை. கோதுமையின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டு, அரிசியின் அளவு அதற்கேற்ப குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உணவு தானியங்கள் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (Antyodaya Anna Yojana - AAY)

வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழ் உள்ளவர்களில் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பங்களுக்கு உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், இந்த அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு சலுகை விலையில் அல்லது தற்போதுள்ள அறிவிப்பின்படி இலவசமாக உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. AAY குடும்பங்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு மொத்தம் 35 கிலோ உணவு தானியங்கள் (மாற்றப்பட்ட விகிதத்தின்படி, 14 கிலோ கோதுமை மற்றும் 21 கிலோ அரிசி) வழங்கப்படுகின்றன.

