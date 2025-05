ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு உடனே இந்த வேலையை முடிக்கவும்.. இல்லையெனில் சிக்கல் ஏற்படும்

Government Makes eKYC Mandatory for Ration Cards : நம் நாட்டில், கோடிக்கணக்கான ஏழை மக்கள் ரேஷன் கார்டு மூலம் அரிசி, கோதுமை போன்ற அத்தியாவசிய தானியங்களை முற்றிலும் இலவசமாகப் பெற்று வருகின்றனர். நிதி நிலைமை பலவீனமாக உள்ள குடும்பங்களுக்கு இந்த வசதி ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். ஆனால், இந்த வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள சில தகுதி விதிகள் உள்ளன. அது தான் ரேஷன் கார்டு KYC (Ration Card e-KYC) ஆகும்.

முதலில் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் எண்ணை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். மொபைல் எண்ணைப் அப்டேட் செய்யாமல், உங்கள் ரேஷன் கார்டின் KYC-ஐ (ரேஷன் கார்டு KYC) முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியாது. இருப்பினும், அனைத்து ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களும் மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்க வேண்டியதில்லை, ஆனால் சில சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் இது மிகவும் முக்கியமானதாகிறது.

மொபைல் எண்ணை யார் புதுப்பிக்க வேண்டும் | Who has to update the mobile number:

நீங்கள் சமீபத்தில் உங்கள் மொபைல் எண்ணை மாற்றியிருந்தால், அல்லது உங்கள் ரேஷன் கார்டில் ஏற்கனவே பதிவுசெய்யப்பட்ட பழைய தொலைபேசி எண்ணை இப்போது பயன்படுத்தவில்லை என்றால், அத்தகைய சூழ்நிலையில் உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் அப்டேட் செய்வது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். ஏனென்றால் நீங்கள் KYC செய்யும்போது, ​​உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும். இந்த OTP இல்லாமல் KYC ஐ பூர்த்தி செய்ய முடியாது. எனவே, உங்கள் செயலில் உள்ள மொபைல் எண் ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

ரேஷன் கார்டில் மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு புதுப்பிப்பது | How to update the mobile number on the ration card:

உங்கள் ரேஷன் கார்டில் புதிய மொபைல் எண்ணை நீங்கள் புதுப்பிக்க விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

முதலில், தேசிய உணவு பாதுகாப்பு போர்ட்டலின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.

இங்கே 'Citizens Corne' என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள், அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

இதற்குப் பிறகு, 'Register / Change Mobile Number' என்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஆதார் அட்டை எண்ணை உள்ளிட வேண்டும், அதன் பிறகு உங்கள் ரேஷன் கார்டு எண்ணையும் உள்ளிட வேண்டும்.

இறுதியாக, நீங்கள் பதிவு செய்ய அல்லது மாற்ற விரும்பும் புதிய மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும். இப்போது 'Save' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

ரேஷன் கார்டு e-KYC செய்வது எப்படி | How to do a ration card e-KYC:

முதலில், கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து ‘Mera KYC மற்றும் ‘Aadhaar FaceRD’ என்ற பெயர்களைக் கொண்ட விண்ணப்பங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.

ஆப்ஸ்கள் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு, ‘Mera KYC’ செயலியைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும்.

இதற்குப் பிறகு, உங்கள் ஆதார் எண், திரையில் தோன்றும் கேப்ட்சா குறியீடு மற்றும் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிட வேண்டும்.

உங்கள் அனைத்து தகவல்களும் திரையில் தோன்றும். அதை கவனமாகச் சரிபார்க்கவும். இதற்குப் பிறகு, ‘Face-e-KYC’ விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

இப்போது உங்கள் தொலைபேசியின் கேமரா இயக்கப்படும். உங்கள் தெளிவான புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்து ‘Submit’ பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

அவ்வளவுதான், உங்கள் e-KYC நிறைவு பெற்றது.

மேலும் படிக்க | குறைந்த செலவில் சிங்கப்பூர் - மலேஷியா டூர் போகலாம்... அசத்தலான IRCTC பேக்கேஜ்!

மேலும் படிக்க | கோடை விடுமுறையில்... கேரளா டூர் செல்ல IRCTC வழங்கும் சிறந்த பேக்கேஜ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ