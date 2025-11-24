English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனத்திற்கு: நவம்பர் 30 முன் வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு அவசியம்!

ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனத்திற்கு: நவம்பர் 30 முன் வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு அவசியம்!

Pension Rules: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஆண்டு சரிபார்ப்பு (Annual Verification) குறித்த விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது வாழ்நாள் சான்றிதழ் (Life Certificate) அல்லது ஜீவன் பிரமாண் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையாகும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:25 PM IST

ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனத்திற்கு: நவம்பர் 31-க்கு முன் வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு அவசியம்!

Pensioners Jeevan Pramaan Patra News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய செய்தி. டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்கு முன் இந்தப் பணியை முடிக்கவும், இல்லையெனில் உங்கள் ஓய்வூதியம் தாமதமாகலாம். ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஆண்டு சரிபார்ப்பு (Annual Verification) குறித்த விவரங்கள் மற்றும் வாழ்நாள் சான்றிதழ் (Life Certificate) அல்லது ஜீவன் பிரமாண் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை குறித்து பார்ப்போம்.

ஓய்வூதியத்திற்கான ஆண்டு சரிபார்ப்பு (வாழ்நாள் சான்றிதழ்):

ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய சான்றிதழே வாழ்நாள் சான்றிதழ் (Life Certificate) ஆகும். இதைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும்.

முக்கிய காலக்கெடு (2025/2026-க்கு பொருந்தும்):

- நவம்பர் 2025 நீங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் (DLC) அல்லது ஜீவன் பிரமாண் சமர்ப்பிக் செய்வதற்கான காலம் இது.

- ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை சமர்ப்பிப்பு காலமாகும்.

- மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சிறப்பு சலுகை (80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்)

- இவர்களுக்கு அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை, அதாவது இரண்டு மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.

காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

டிசம்பர் மாதம் முதல் உங்கள் ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். நீங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, நிலுவையில் உள்ள தொகையுடன் ஓய்வூதியம் மீண்டும் வழங்கப்படும்.

சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள்:

1. ஆதார் எண் (இது ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்).

2. ஓய்வூதியக் கணக்கு எண்.

3. ஓய்வூதிய நிதி ஆணை (PPO) எண்.

4. கைப்பேசி எண் (சான்றிதழ் சமர்ப்பித்ததற்கான ஒப்புகைச் செய்தி இதில் வரும்).

ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கும் முறைகள் (Modes of Submission):

1. டிஜிட்டல் முறை (Jeevan Pramaan - ஜீவன் பிரமாண்)

முக அங்கீகார முறை (Face Authentication): ஆதார் சார்ந்த Face RD செயலியின் மூலம், ஸ்மார்ட்ஃபோனின் முன்புற கேமராவைப் பயன்படுத்தி உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

ஆதார் பயோமெட்ரிக் முறை: பிங்கர் பிரின்ட் (Fingerprint) அல்லது ஐரிஸ் (Iris) ஸ்கேனர் போன்ற பயோமெட்ரிக் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

செயலி மையங்கள்: அருகில் உள்ள பொது சேவை மையம் (CSC) அல்லது வங்கிகளில் உள்ள ஜீவன் பிரமாண் மையங்களுக்குச் சென்று சமர்ப்பிக்கலாம்.

2. வீட்டுக்கே வந்து வழங்கும் சேவை (Doorstep Service)

வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவை (Doorstep Banking): பொதுத்துறை வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு மூலம் ஒரு சிறிய கட்டணத்தில் வங்கி அதிகாரிகள் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க உதவுவார்கள்.

இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB): தபால் ஊழியர்கள்/கிராமின் டாக் சேவக் மூலம் ஒரு சிறிய கட்டணத்தில் உங்கள் வீட்டிலேயே சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.

3. நேரடிச் சமர்ப்பிப்பு (Physical Submission)

வங்கியில் நேரடிச் சமர்ப்பிப்பு: வரையறுக்கப்பட்ட படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, அதை ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரியிடம் (எ.கா: கெசடட் அதிகாரி) கையெழுத்து பெற்று, உங்கள் ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் வங்கி கிளையில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

எச்சரிக்கை:

உங்கள் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், ஆதார் எண், அல்லது OTP (ஒருமுறை கடவுச்சொல்) போன்ற முக்கியமான தகவல்களை தொலைபேசி வாயிலாகவோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலும் யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம்.

அரசு அலுவலகங்கள் அல்லது வங்கிகள் தொலைபேசியில் உங்களை அழைத்து வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கச் சொல்ல மாட்டார்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

