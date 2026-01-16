PHH-AAY ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. அரசின் புதிய அப்டேட் இதோ

Important Notice For PHH AAY Ration Card Holders: உணவு, வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறையானது (Department of Food, Supplies & Consumer Affairs - FSD), ஆய்வுகள், தரவு திருத்த நடவடிக்கைகள் மூலம் போலி மற்றும் செயலற்ற ரேஷன் கார்டுகளை கண்டறிந்து அவற்றை நீக்கும் முயற்சியில் ஈடுப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி டெல்லி அரசு இது தொடர்பாக தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த முக்கிய முடிவானது ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் நன்மைக்காகவே எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிவிப்பில் வெளியிட்டிருக்கிறது.
டெல்லியில் பொது விநியோக முறையை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த பத்தாண்டுகளில் பல்வேறு காரணங்களுக்காக 4.20 லட்சம் ரேஷன் கார்டுகளை டெல்லி அரசு ரத்து செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் முடிவடைந்த டெல்லி சட்டமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில், பல பயனாளிகள் வாகனங்கள் வைத்திருக்கவோ அல்லது அரசு வேலைகளை வைத்திருக்கவோ தகுதியற்றவர்கள் எனக் கண்டறியப்பட்டதால், ஜனவரி 2015 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
பாஜக எம்எல்ஏ ஹரிஷ் குரானாவின் கேள்விக்கு பதிலளித்த உணவு வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத் துறை, பயனாளிகளின் மரணம் மற்றும் அவர்கள் வேறு இடத்திற்குச் சென்றது போன்ற காரணங்களால் ரேஷன் கார்டுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தெளிவாக கூறியுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி அனைத்து பயனாளிகளும் ஆதார் தரவுத்தளம் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு, இதில் போலி ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கப் பட்டு வருவதாக மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
இது தவிர ரேஷன் கார்டுகளுக்கான நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்கள் "முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை" என்ற அடிப்படையில் பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அரசு வெளியிட்ட இலக்கு பொது விநியோக முறை (கட்டுப்பாட்டு) உத்தரவு, 2015 இன் படி, டெல்லியின் ரேஷன் கார்டு ஒதுக்கீடு 7,277,995 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டு, முழுமையாக நிறப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே பயனாளிகளின் மரணம், இடம்பெயர்வு, அட்டை சரணடைதல் அல்லது தகுதியற்ற அட்டைகளை ரத்து செய்தல் போன்ற காரணங்களால் காலியிடங்கள் ஏற்படும் போது மட்டுமே புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்படும் என்று உணவு வழங்கல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
2025 ஆம் ஆண்டில், ஏற்பட்ட முறைகேடுகள் குறித்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கான e-KYC மற்றும் ஃபீல்ட் சரிபார்ப்பைத் துறை தொடங்கியது. இதில் தற்போது e-KYC செயல்முறையானது நடந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்கிடையில் தமிழ்நாடு அரசால் மிகவும் ஏழ்மையான மற்றும் ஆதரவற்ற குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் AAY (Antyodaya Anna Yojana) ரேஷன் கார்டு திட்டம் 2026 ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து நடைமுறையில் உள்ளது. அதன்படி விதவைகள், முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், நோயாளிகள், வருமானமில்லாதவர்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்கள் போன்றவர்கள் AAY ரேஷன் கார்டுக்கு தகுதியானவர் ஆவார்கள்.
அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாதம் 35 கிலோ அரிசியும், முன்னுரிமை ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பொறுத்து 8 கிலோ அரிசி கிடைப்பதுடன் சர்க்கரை உள்ளிட்ட பிற பொருட்கள் மலிவு விலையில் கிடைக்கும்.
இந்நிலையில் அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் e‑KYC செயல்முறை முடிக்க வேண்டும். மேலும் இதற்காக குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ரேஷன் கடைகளில் கைரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும். அதேபோல் ரேஷன் கார்டுடன் உங்கள் ஆதார் எண்ணையும் இணைப்பதும் கட்டாயமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
