வேலை பார்க்க சுத்தமா பிடிக்கலையா? நீங்கள் புறக்கணிக்க கூடாத காரணங்கள்!

Reasons Why You Are Unmotivated At Work : தினந்தோறும் ஒரே லேப்டாப்பை பார்த்து, ஒரே வேலையை செய்து பலருக்கு அலுத்துப்போன உணர்வு வரலாம். வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்ப்பதாக இருந்தாலும், ஆபீஸ்க்கு போவது என்றாலும் பலருக்கு இதே மனநிலை. முதல் வேலையை பார்க்கும் போது இருக்கும் அந்த உணர்வு அடுத்தடுத்த வேலைகளுக்கு மாறும் போது இருப்பதில்லை. இப்படி வேலைக்கு போக நமக்கு மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் இருப்பதற்கு முக்கியமாக காரணங்கள் சில இருக்கின்றன. அவை, என்ன தெரியுமா?
Burn Out - ஓரளவுக்கு மேல் தீர்ந்து போவது:
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, வேலை நேரம் முடிந்த பிறகும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேலை பார்த்து சொல்வது என்பது சகஜமாகிவிட்டது. வீக் எண்டில் வேலை பார்க்க செல்வது, சாப்பிடும் போது போன் பேச சொல்வது, வேலை நேரம் முடிந்த பிறகும் ஈமெயில் செக் செய்வது என்பது நம் உடலின் ஆற்றலை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளும். இதனால் நமக்குத் தெரியாமலே, உடல் மற்றும் மன ஆற்றல் தீர்ந்துவிடும். இதனால்தான் தூங்கி எழுந்த பின்பு கூட வேலையை நினைத்தால் பலருக்கு சோர்வான மனநிலை ஏற்படும்.
வளர்ச்சியின்மை:
நீங்கள் பார்க்கும் வேலையில் உங்களுக்கு சம்பள ரீதியாகவோ தொழில் ரீதியாகவோ வளர்ச்சி இல்லை என்றால் வேலை பார்க்க பிடிக்காது. ஒரே வேலையை எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல், திரும்ப திரும்ப செய்வதால் உங்கள் மூளை ஆட்டோ பைலட்டாக இயங்க ஆரம்பித்துவிடும். இதனால் வேறு மாற்றம் வரும் வரை ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டுமே என்று இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
ஆர்வமின்மை:
இந்தியர்களைப் பொறுத்தவரை பெரும்பாலானோருக்கு பிடித்த வேலையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வசதி இருப்பதில்லை. வீட்டில் இருக்கும் அழுத்தம், வேலையின் நிலைத்தன்மை, நிதிநிலை உள்ளவற்றை வைத்து கிடைத்த வேலையை செய்கின்றனர். அந்த வேலையை ஆரம்பத்தில் முழு மனதாக செய்ய நினைத்தாலும், போகப்போக அதில் நாட்டம் இல்லாமல் போய்விடும். அந்த வேலை எந்தவித புத்துணர்ச்சியையும் கொடுக்காது. இந்த வேலையால் உங்களுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லாதது போல இருக்கும்.
வேலை பார்க்கும் இடம்:
நன்றாக திறமை வாய்ந்தவர்களும் கூட வேலை பார்க்கும் இடத்தின் டாக்சிக்கான சூழலால், சரியாக வேலை பார்க்க முடியாமல் போகிறது. உங்களது குழு போட்டி மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டால் இந்த முன்னேற்றமும் உங்களைப் பொறுத்தவரை ஏற்படாது. தினமும் உங்களை சுற்றி ஏதேனும் சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டே இருந்தால், உங்களது ஆர்வத்தை அது கெடுக்கும். சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கழுவ பார்வையுடன் பார்ப்பது, சரியாக வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இருப்பது, முடியாத காரியத்தை முடிந்த நேரத்திற்குள் செய்ய சொல்வது ஆகியவை பிரச்சினையாக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை இந்தியாவில் பல வேலை பார்க்கும் இடங்கள் பின்பற்றி வருகின்றன. இங்கு நீங்கள் வேலை பார்க்க நினைத்தாலும், மனம் அதற்கு ஒவ்வாது. இதனால் வேலையில் ஆர்வமின்மை அதிகரிக்கும்.
வேலை-வாழ்க்கை பேலன்ஸ்:
நாம், வாழ்வதற்காக வேலைக்கு போக வேண்டும், வேலைக்கு போவதற்காகவே வாழக்கூடாது என்பது பலருக்கும் புரிவதில்லை. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வேலையை முடித்து விட்டு நம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் பார்க்க வேண்டும். அப்படி இல்லாம், லாக் ஆஃப் செய்யும் நேரம் 6:30 என்றால், 8:30க்கு வேலையை முடிப்பது உங்களது ஒரு நாளை குடித்து விட்டது போல இருக்கும். எனவே, முடிந்த வரை, உங்கள் வேலையையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் சரியாக பேலன்ஸ் செய்ய தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | அழகான பெண்கள் இருக்கும் நாடுகள்! டாப்புல எந்த நாடு தெரியுமா? அப்போ இந்தியா?
மேலும் படிக்க | உலகின் திறமையான டாப் 10 நாடுகள்! இந்தியாவிற்கு எந்த இடம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ