முக்கிய எச்சரிக்கை: டிசம்பர் 31-க்குள் இந்த 5 வேலைகளை மறக்காமல் செய்யுங்கள்!

Five Important Deadlines Ending on December 31, 2025: இந்த ஆண்டின் கடைசி மாதம் முடியப் போகிறது. மேலும் டிசம்பர் மாதம் முடிவதற்குள் நீங்கள் முடிக்க வேண்டிய சில பணிகள் உள்ளன. இல்லையெனில், புத்தாண்டில் நீங்கள் சிக்கல்களையும் அபராதங்களையும் சந்திக்க நேரிடும். ஆம், டிசம்பர் பாதிக்கு மேல் முடிந்துவிட்டது. நீங்கள் இன்னும் இந்தப் பணிகளை முடிக்கவில்லை என்றால், இன்றே அவற்றை முடிக்கவும். இந்த முக்கியமான பணிகளுக்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 31 என அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது. நீங்கள் அதைத் தவறவிட்டால், புத்தாண்டின் முதல் நாளிலேயே உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எனவே டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டிய இந்த 6 பணிகளை குறித்து பார்ப்போம்.
1. ஆதார் - பான் கார்டு இணைப்பு (Aadhar-PAN Linking)
முதலில் முடிக்க வேண்டிய முக்கியமான பணி உங்கள் ஆதார் மற்றும் பான் எண்ணை இணைப்பதாகும். அக்டோபர் 1, 2024 அன்று அல்லது அதற்கு முன் உங்கள் ஆதார் அட்டையைப் பெற்றிருந்தால், டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் அதை உங்கள் பான் எண்ணுடன் இணைப்பது கட்டாயமாகும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் உங்கள் பான் கார்டு செயலிழக்கும். இது வங்கி, முதலீடுகள் மற்றும் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதிலும் சிரமங்களுக்கு வழிவகுக்கும். வருமான வரி மின்-தாக்கல் போர்ட்டலைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் இணைப்பு செயல்முறையை நீங்கள் முடிக்கலாம். செயல்முறை மிகவும் எளிது.
2. தாமதமான வருமான வரித் தாக்கல் (Belated ITR Filing)
டிசம்பரில் நீங்கள் முடிக்க வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான பணி, உங்கள் தாமதமான வருமான வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்வது. 2024-25 நிதியாண்டிற்கான உங்கள் வருமான வரி வருமானத்தை (ITR) நீங்கள் இன்னும் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால், டிசம்பர் 31, 2025 க்குள் நீங்கள் அதைச் செய்துக்கொள்ளலாம். தாமதக் கட்டணத்திற்கு உட்பட்டது. ₹5 லட்சத்திற்கும் குறைவான வருமானத்திற்கு நீங்கள் தாமதமான வருமான வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்தால், ₹1,000 தாமதக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ₹5 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருமானத்திற்கு, ₹5,000 தாமதக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
3. ரேஷன் கார்டு இ-கேஒய்சி (Ration Card e-KYC)
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் ரேஷன்களைத் தொடர்ந்து பெற விரும்பினால், டிசம்பர் 31, 2025 க்குள் உங்கள் ரேஷன் கார்டு KYC ஐ நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் ரேசன் கார்டு அப்டேட் செய்யவில்லை என்றால், அடுத்த ஆண்டு முதல் இலவச ரேஷன்களை வாங்குவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.
4. பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (PM Fasal Bima Yojana)
நீங்கள் ஒரு விவசாயியாக இருந்து உங்கள் பயிரை காப்பீடு செய்ய விரும்பினால், டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்கு முன் அதைச் செய்துவிடுங்கள். பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனாவின் கீழ் காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதி டிசம்பர் 31 ஆகும். இந்த காப்பீட்டின் நன்மை என்னவென்றால், உங்கள் பயிர் உறைபனி அல்லது மழையால் சேதமடைந்தால், அரசாங்கம் முழு இழப்பீட்டை உங்களுக்கு வழங்கும்.
5. பிரதமர் வீட்டு வசதித் திட்டம் (PM Awas Yojana)
உங்களுக்கு வீடு இல்லையென்றால், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டுவதற்காக அதிகபட்சமாக ₹2.5 லட்சம் மானியம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பக் காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களின் ஆதார் அட்டை, வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் இருப்பிடச் சான்றிதழுடன் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
