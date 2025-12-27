English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Ration Card: நீங்கள் தொடர்ந்து ரேஷன் பொருட்களைப் பெற விரும்பினால், பிரிவு L-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைத் தவறாமல் முடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், ஜனவரி 1 முதல் உங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:38 AM IST
  • டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்கு முன் உங்கள் ரேஷன் கார்டைப் புதுப்பிக்கவும்.
  • உங்கள் ரேஷன் கார்டை ரத்து செய்தால் அரசின் சலுகைகளை பெற முடியாது.

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களும் வரும் டிசம்பர் 31-ஆம் தேதிக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான பணியை முடிக்க வேண்டும். இந்தப் பணியைச் சரியான நேரத்திற்குள் முடிக்கத் தவறினால், உங்கள் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் நிறுத்தப்படலாம். அதுமட்டுமல்லாமல், ரேஷன் கார்டு தொடர்பான ஏழு வெவ்வேறு திட்டங்களின் பலன்களையும் நீங்கள் இழக்க நேரிடும்.

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் வரும் டிசம்பர் 31-ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் e-KYC (Ration Card e-KYC) சரிபார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இந்த e-KYC-ஐ சரியான காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்காவிட்டால், ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் உங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் கிடைப்பது நிறுத்தப்படலாம். இந்தச் சரிபார்ப்பைச் செய்ய நீங்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைய வேண்டியதில்லை; உங்கள் மொபைல் போன் மூலமாகவே வீட்டிலிருந்தபடி இதனை எளிதாகச் செய்து முடிக்கலாம்.

வீட்டில் இருந்தபடியே ரேஷன் கார்டின் e-KYC செய்வது எப்படி?

உங்கள் ரேஷன் கார்டின் e-KYC சரிபார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்ய விரும்பினால், கீழே உள்ள படிகளை கவனமாகப் பின்பற்றவும்:

படி 1 - முதலில், எனது KYC மற்றும் ஆதார் முகநூல் (FaceRD) ஐ பதிவிறக்கவும்.

படி 2 - இதற்குப் பிறகு, பயன்பாட்டைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும்.

படி 3 - பின்னர், உங்கள் ஆதார் எண், கேப்ட்சா மற்றும் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிட வேண்டும்.

படி 4 - அனைத்து தகவல்களும் திரையில் காட்டப்படும். அதன் பிறகு, முக e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 5 - அதன் பிறகு, கேமரா இயக்கப்படும், ஒரு புகைப்படத்தைக் கிளிக் செய்து, அதைச் சமர்ப்பிக்கும்.

படி 6 - இறுதியாக, உங்கள் e-KYC பூர்த்தி செய்யப்படும்.

நீங்கள் ஏற்கனவே e-KYC-ஐ முடித்திருந்தால், e-KYC நிலையை ஒருமுறை சரிபார்த்து உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.

e-KYC நிலையை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?

படி 1 - முதலில், நீங்கள் எனது KYC செயலியைத் திறக்க வேண்டும்.

படி 2 - பின்னர் உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும்.

படி 3 - உங்கள் ஆதார் எண், கேப்ட்சா மற்றும் OTP ஐ உள்ளிடவும்.

படி 4 - உங்கள் KYC முடிந்தால், உங்கள் நிலை "Y" என்பதைக் காண்பிக்கும். 

உங்கள் ரேஷன் கார்டின் e-KYC சரிபார்ப்பை நீங்கள் நேரடியாகவும் செய்துகொள்ளலாம். உங்கள் மொபைல் ஆப் வேலை செய்யவில்லை என்றால் கவலைப்பட வேண்டாம்; உங்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்கே சென்று உங்கள் e-KYC சரிபார்ப்பைச் சுலபமாக முடித்துக்கொள்ளலாம். 

இதைச் செய்வதற்கு, நீங்கள் நேரடியாக உங்கள் ரேஷன் கடைக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்குள்ள POS இயந்திரத்தில் உங்கள் கட்டைவிரல் அல்லது ஏதேனும் ஒரு விரலின் ரேகையைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். கடைக்குச் செல்லும்போது உங்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் கார்டு ஆகியவற்றைத் தவறாமல் கொண்டு வரவும். உங்கள் விரல் ரேகை வெற்றிகரமாகச் சரிபார்க்கப்பட்டவுடன், e-KYC நடைமுறை முழுமையாக முடிவடையும்.

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்

Ration Card UpdateeKYCRation CardHow to complete eKyc

