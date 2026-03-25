தட்கல் புக்கிங்கில் மாற்றம்.. இனி இது கட்டாயம்.. இந்தியன் ரயில்வே அதிரடி!

Indian Railway Tatkal Booking Rules: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவர்களுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டு வருகிறது.
தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்
அந்த வகையில், தற்போது இந்தியன் ரயில்வே ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்துள்ளது. குறிப்பாக, தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இந்தியன் ரயில்வே சில மாற்றங்களை செய்துள்ளது. தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மோசடிகள் நடைபெறுவதாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. இதனை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்தியன் ரயில்வே டிக்கெட் புக்கிங்களில் கடுமையான மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதன்படி, ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பை இந்தியன் ரயில்வே கட்டாயமாக்கியது. இருப்பினும், போலியான ஐஆர்சிடிசி கணக்குகளை நீக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. 3 கோடி போலி ஐஆர்சிடிசி கணக்குகளை இந்தியன் ரயில்வே நீக்கி இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய நடவடிக்கையை இந்தியன் ரயில்வே எடுத்துள்ளது. அதாவது, தட்கல் முன்பதிவுகளுக்கு ஆதார் அடிப்படையிலான ஒடிபி முறை கட்டாயம் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே இந்த விதிமுறை அமலில் இருக்கும் நிலையில், மீண்டும் இந்தியன் ரயில்வே நினைவுப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைப்பது எப்படி?
முதலில் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலிக்குள் செல்ல வேண்டும். பிறகு, my account என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, choose Aadhaar Kyc என்பதை கிளிக் செய்து, link your aadhaar என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிறகு, ஆதார் மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். அதனை உள்ளிட்டு verify என்பதை கிளிக் செய்தால், உங்கள் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்கப்பட்டுவிடும்.
ஏப்ரல் 1 முதல் ரயில் டிக்கெட் கேன்சல் விதிகளில் மாற்றம்
மேலும், ரயில் டிக்கெட் நடைமுறையில் பல்வேறு மாற்றங்களையும் இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டுள்ளது. அதன்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்கு முன்பு உறுதி செய்யப்பட்ட ரயில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், முழு கட்டணமும் கிடைக்கும். 72 முதல் 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பு ரத்து செய்தால், 75 சதவீதம் வரை பணத்தை திரும்ப பெறலாம். 24 மணி முதல் 8 மணி நேரத்திற்குள் டிக்கெட் ரத்து செய்தால், சுமார் 50 சதவீதம் வரை பணத்தை திரும்ப பெறலாம். 8 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக டிக்கெட் ரத்து செய்தால் எந்த பணமும் திரும்ப கிடைக்காது.
