  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில் டிக்கெட் இலவசம்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அப்டேட்

ரயில் டிக்கெட் இலவசம்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அப்டேட்

IRCTC Child Ticket Rules Latest:  இந்தியன் ரயில்வே  பயணிகளுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை வாரி வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், குழந்தைகள், மாணவர்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் இருக்கிறது என்று பார்ப்போம்  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:20 PM IST
  • குழந்தைகளுக்கு ரயில் டிக்கெட் இலவசம்
  • மாணவர்களுக்கு 75 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி
  • நோட் பண்ணுங்க பயணிகளே

ரயில் டிக்கெட் இலவசம்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அப்டேட்

IRCTC Child Ticket Rules Latest​: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது  ரயில்வே. தொலைதூர பயணங்களுக்கு  பயணிகள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் தான் பயணித்து வருகின்றனர். நாள் ஒன்றுக்கு 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறைந்த கட்டணம், கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால், மக்கள் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.  அவ்வப்போது ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இந்தியன் ரயில்வே அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது.  

குறிப்பாக, மோசடிகளை தடுக்க,  ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மட்டும்  முன்னுரிமை கொடுத்து, அதற்காக டிக்கெட் விதிமுறை இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கியுள்ளது. அதே நேரத்தில், ரயில்வே பயணிகளுக்கு ஏராளமான  சலுகைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது.  அந்த வகையில், குழந்தைகளுக்கு டிக்கெட் கட்டண சலுகையும் உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம். 

குழந்தைகளுக்கு ரயிலில் இலவசம்

இந்தியன் ரயில்வே விதிகளின்படி,  ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தனி படுக்கை அல்லது இருக்கை தேவையில்லை எனில், அவர்களுக்கு ரயிலில் இலவசாக  பயணிக்கலாம். ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட  குழந்தைகள் டிக்கெட் வாங்க தேவையில்லை. ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தனி இருக்கை, தனி படுக்கை தேவைப்பட்டால் முழு  கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும். 

மேலும், 5 வயது முதல் 12 வயதுடைய குழந்தைக்கு படுக்கை அல்லது  இருக்கை  வேண்டாம் என்றால் ரயிலில் பயணிக்க பாதிக் கட்டணம் மட்டும் வசூலிக்கப்படும். அதே நேரத்தில், 5 முதல் 12 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு தனி படுக்கை தேவைப்பட்டால், அவர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கான முழு கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும். குழந்தகைளுக்கான கட்டணம் விரைவு ரயில், வந்தே பாரத், அம்ரித் பாரத், ஏசி வகுப்பு எ என மாறுபடும். 

12 வயதுக்கு பிறகு, ஒரு குழந்தை வயது வந்த பயணியாக கருதப்படுகிறது. எனவே, 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளுக்கு முழு கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும்.  எனவே, பெற்றோர்கள் உங்கள் குழந்தையின் வயதை துல்லியமாக குறிப்பிட வேண்டும். இல்லையெல் அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எனவே, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது,  கவனமாக செய்ய வேண்டும்.

மாணவர்களுக்கு கட்டண சலுகை

இந்தியன் ரயில்வே விதிகளின்படி, கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தங்கள் நுழைவு தேர்வுகளுக்கு பயணம் செய்தால், ரயில் டிக்கெட்டுகளில் 75 சதவீதம் தள்ளுபடி பெற உரிமை உண்டு. இந்த சலுகை பொது வகுப்பு ரயில் பயணத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.  மேலும், இந்திய ரயில்வே பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பெண்களுக்கு பொது வகுப்பின் மாதாந்திர சீசன் டிக்கெட்டில் இலவச பயண வசதியை வழங்குகிறது. பட்டப்படிப்பு வரை பெண்கள் இந்த சலுகையைப் பெறலாம். ஆண் மாணவர்களுக்கு 12ஆம் வகுப்பு வரை இலசமாக பயணிக்கலாம்.  மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் தேர்வுகளுக்கு எழுத பயணிக்கு மாணவர்களுக்கு ரயில் கட்டணத்தில் 50 சதவீதம்  சலுகை பெறலாம்.  

வீட்டை விட்டு வெளியே வசிக்கும் மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்குச் செல்ல ரயில்களில் தள்ளுபடி டிக்கெட்டுகளைப் பெற உரிமை உண்டு. மாணவர்கள் மேற்கொள்ளும் கல்விச் சுற்றுலாக்களுக்கும் இதே வசதி உண்டு. இந்த வசதியின் கீழ், பொதுப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட்டுகளில் 50 சதவீத தள்ளுபடி கிடைக்கும். 

பட்டியல்,  பழங்குடி பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு ஸ்லீப்பர்-வகுப்பு டிக்கெட்டுகளிலும், சீசன் டிக்கெட்டுகளிலும் 75 சதவீதம் தள்ளுபடி கிடைக்கும்.  ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் உள்ளன.  இந்திய ரயில்வே 35 வயது வரையிலான மாணவர்கள் ஆராய்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான பயண டிக்கெட்டுகளில் 50 சதவீத தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இது ஸ்லீப்பர் வகுப்பு டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரயில் பயணிகளே நோட் பண்ணுங்க.. திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

 

மேலும் படிக்க: இனி ஆதாரில் பெயர், முகவரி இருக்காது.. வருகிறது புதிய அட்டை.. முக்கிய அப்டேட்

 

Indian RailwayChild Ticket RulesIndian Railway Student Concession Rulesirctc ticket booking

