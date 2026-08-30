/ரயில் பயணிகளே உஷார்.. இனி ரூ.1,000 அபராதம்.. இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!

Indian Railway Rules: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. நாடு முழுவதும் தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறைவான கட்டணம், கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால் ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது. தினமும் ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பயணிகள் சிரமமின்றி பயணிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே எடுத்து வருகிறது. மேலும், அவ்வப்போது ரயில்வே விதிமுறைகளை இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான உத்தரவை ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்தால், புதிய ரயில்வே விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். ரயிலிலோ அல்லது ரயில் நிலையத்திலோ குப்பைகளை வீசுவது முன்பை விட இப்போது அதிக அபராதம் விதிக்க வழிவகுக்கும். இந்திய ரயில்வே, தூய்மை தொடர்பான விதிகளைத் திருத்தி, அபராதத்தை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 24, 2026 அன்று ரயில்வே விதிகளில் சில மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே செய்துள்ளது.
1989 ஆம் ஆண்டு இரயில்வே சட்டத்தின் (1989-இன் 24) பிரிவு 60-இன் துணைப்பிரிவு (2)-இன் உட்பிரிவு (g) மற்றும் துணைப்பிரிவு (3) ஆகியவற்றால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, மத்திய அரசு, 2012 ஆம் ஆண்டு இந்திய இரயில்வே (இரயில்வே வளாகங்களில் தூய்மையைப் பாதிக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கான தண்டனைகள்) விதிகளைத் திருத்தியுள்ளது.
புதிய விதிகளின்படி, ரயில் நிலையங்கள், ரயில்களில் குப்பைகளை கொட்டினால் ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன்பு, ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், தற்போது அதனை உயர்த்தியுள்ளது இந்தியன் ரயில்வே. அபராதத் தொகையைச் செலுத்தத் தவறுபவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டு, ரூ.2,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
நிலைய மாஸ்டர்கள், நிலைய மேலாளர்கள், வணிகத் துறையைச் சேர்ந்த டிக்கெட் சேகரிப்பாளர்கள், இயக்கத் துறையில் உள்ள அதற்கு இணையான பதவியில் இருக்கும் அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய ரயில்வே (ரயில்வே வளாகங்களில் தூய்மையைப் பாதிக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கான அபராதங்கள்) விதிகள், 2012-இன் கீழ் ரயில்வே அதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற அதிகாரிகள் அபராதத்தை வசூலிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ரயில்வே வளாகங்களில் செயல்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனையாளர்கள் மற்றும் நடைபாதை வியாபாரிகள், கழிவு சேகரிப்புத் தொட்டிகளை வைத்து, குப்பைகள் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் அப்புறப்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என விதிமுறைகள் வலியுறுத்துகின்றன.
குப்பைகளை கொட்டுவதற்கு மட்டுமின்றி, பல குற்றச் செயல்களுக்கு ரூ.1,000 அபராத தொகையை இந்தியன் ரயில்வே வசூலித்து வருகிறது. அதன்படி, ரயில் நிலையங்கள், ரயில்களில் குப்பை கொட்டுவது மட்டுமின்றி சமைத்தல், குளித்தல், துப்புதல், சிறுநீர் கழித்தல், மலம் கழித்தல், விலங்குகள் அல்லது பறவைகளுக்கு உணவளித்தல், வாகனங்கள், பாத்திரங்கள் அல்லது துணிகளைக் கழுவுதல் மற்றும் ரயில் வளாகத்தில் பொருட்களைச் சேமித்து வைத்தல் ஆகியவற்றுக்கும் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
மேலும், ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் முன் அனுமதி பெறாமல், பயணிகள் ரயில் பெட்டிகளிலும் ரயில்வே சொத்துக்களிலும் சுவரொட்டிகளை ஒட்டவோ, முழக்கங்கள் அல்லது செய்திகளை எழுதவோ, அல்லது ஓவியம் வரையவோ கூடாது. மீறினால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.