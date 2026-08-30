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ரயில் பயணிகளே உஷார்.. இனி ரூ.1,000 அபராதம்.. இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!

Indian Railway Rules: ரயில்கள், ரயில் நிலையங்களில் குப்பை வீசினால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என இந்தியன் ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் மாதம் 20-ந்தேதி முதல் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த அபராத தொகையை இந்தியன் ரயில்வே உயர்த்தியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 30, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:53 PM IST
ரயில் பயணிகளே உஷார்.. இனி ரூ.1,000 அபராதம்.. இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
Image Credit: Indian Railway Rules

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ரயில் பயணிகளே உஷார்.. இனி ரூ.1,000 அபராதம்.. இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
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