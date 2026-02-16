English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில் டிக்கெட் ரத்து.. எவ்வளவு ரீஃபண்ட் கிடைக்கும்? ரயில்வே ரூல்ஸ் இதோ

ரயில் டிக்கெட் ரத்து.. எவ்வளவு ரீஃபண்ட் கிடைக்கும்? ரயில்வே ரூல்ஸ் இதோ

Indian Railway Ticket Refund Rules: ரயில் பயணிகள் அனைவரும் டிக்கெட் ரீஃபண்ட் முறைகளை தெரிந்து கொள்வது அவசியம். எனவே, எப்போது டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:47 PM IST

ரயில் டிக்கெட் ரத்து.. எவ்வளவு ரீஃபண்ட் கிடைக்கும்? ரயில்வே ரூல்ஸ் இதோ

IRCTC Ticket Refund Rules Latest: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.  ரயில் பயணிகளுக்காக இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில், டிக்கெட் முன்பதிவில் கடுமையான விதிகளையும் இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மோசடிகளை தடுக்க இந்தியன் ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளில் அவ்வப்போது மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது. 

இதற்கிடையில், ரயில் பயணிகள் சில காரணங்களால் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்வது வழக்கம்.  இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்ளில் டிக்கெட் பணத்தை திரும்பப் பெறும்போது முழு தொகையும் கிடைக்காது. இதற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. அதாவது,  ரயில்வே விதிகளின்படி,  சரியான நேரத்தில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், உங்களக்கு பாதி தொகையாவது கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நீங்கள் அந்த விதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  இதனை தெரிந்து கொண்டு, டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், அதிக பணத்தை உங்களால் திரும்ப பெற முடியும்.

டிக்கெட் ரீஃபண்ட் ரூல்ஸ்

ரயில்வே விதிகளின்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு மேலாக உறுதியான டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால்,  கட்டணம் கழிக்கப்படும். இந்த கட்டணம் ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கு மாறுப்படும்.  அதன்படி, ஏசி முதல் வகுப்பு மற்றம் எக்ஸிகியூட்டிவ் வகுப்பிற்கு ரூ.240 கழிக்கப்பட்டு, மீதி தொகை அனுப்பப்படும். மேலும், ஏசி இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.200, ஏசி மூன்றாம் வகுப்பிற்கு  ரூ.180, ஸ்லீப்பர் வகுப்பிற்கு ரூ.120, இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.60 கழிக்கப்பட்டு மீதி தொகை அனுப்பப்படும். 

ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்குள் மற்றும் 12 மணி நேரத்திற்கு முன்பு டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், மொத்த கட்டணத்தில் இருந்து 25 சதவீதம் கழிக்கப்படும். ரயில் புறப்படுவதற்கு 12 மணி நேரத்திற்குள் மற்றும் 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பும் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் ஜிஎஸ்டியுடன் சேரத்து 50 சதவீதம்  கட்டண தொகை கழிக்கப்படும்.  மேலும், ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பு டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், உங்களுக்கு எந்த தொகையும் திரும்ப கிடைக்காது.  

இந்தியன் ரயில்வேயால் ரத்து செய்யப்பட்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு முழு கட்டணம் திஐமப கிடைக்கும்.  ஆனால், ரயில் பயணிகள் நீங்களே டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் முழு கட்டணம் கிடைக்காது. ரயில்வே விதிகளின்படி, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் மட்டுமே முழு கட்டணமும் கிடைக்கும்.

எப்போது ரீஃபண்ட் தொகை திரும்ப கிடைக்கும்

ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை நீங்கள் 90 நாட்களுக்குள் உங்கள் வங்கிக்கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும். நீங்கள் ஆப்லைனில் புக் செய்தாலும் மேலே குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் பொருந்தும்.  உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை நீங்கள் ரத்து செய்தால், ரயில் டிக்கெட் கவுண்டருக்கு சென்று ரீஃபண்ட் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். உங்களது டிக்கெட் நகலை கையில்  எடுத்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். 

டிக்கெட் ரத்துக்கான விண்ணப்பத்தை அதிகாரிகள் கொடுப்பார்கள். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரத்தை உள்ளிட்டு அதிகாரிகளிடம் கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் ரொக்கமாக  டிக்கெட் கட்டணத்தை செலுத்தி இருந்தால், உங்களுக்கு ரொக்கமாக வழங்கப்படும். இல்லையெனில், உங்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!

 

மேலும் படிக்க: ரயில் பயணிகளே ரெடியா? சூப்பர் வசதி வந்தாச்சு: சூடான உணவுடன் ரீஃபண்ட் கார்ண்டி!

 

Indian Railway Indian Railway Latest Indian Railway Ticket Refund Rules Railway Ticket Refund Rules Update

