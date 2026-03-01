English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இன்று முதல்.. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மேஜர் மாற்றம்.. அலர்ட் பயணிகளே!

Indian Railway Major Changes In March 1st: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இன்று (மார்ச் 1) முதல் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வருகிறது. அதாவது, இனி ரயில் ஓன் செயலி வாயிலாக தான் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 1, 2026, 08:43 AM IST
  • டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்
  • இன்று முதல் ரயில் ஒன் செயலி
  • எப்படி டிக்கெட் புக் செய்யலாம்?

இன்று முதல்.. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மேஜர் மாற்றம்.. அலர்ட் பயணிகளே!

Rail One App Latest Update: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது நாடு முழுவதும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. ரயில் பயணிகளுக்காக பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில் கூடுதல் ரயில் சேவைகளும்  இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

ரயில் ஒன் செயலி

அதே நேரத்தில், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளையும் இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கி வருகிறது. அதாவது, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளித்து, விதிகளை கடுமையாக்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 1) முதல் இந்தியன் ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவில் மேஜர் மாற்றத்தை செய்துள்ளது. 

அதாவது, இன்று முதல் யுடிஎஸ் செயலி இயக்காது எனவும், அதற்கு பதிலாக ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. யுடிஎஸ் செயலி மூலம் பயணிகள் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு  செய்தும், நடைமேடை டிக்கெட்டுகளையும் எடுத்து வந்தனர். இதற்கிடையில், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரயில் ஓன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாகவே முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், பிளாட்பார்ம் டிக்கெட், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டு என அனைத்தையும் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக முன்பதிவு செய்யலாம்.

ஒரே செயலி இத்தனை சேவைகளும் இருக்கும் பட்சத்தில், இந்தியன் ரயில்வே யுடிஎஸ் செயலியை நிரந்தரமாக நிறுத்த முடிவு செய்தது. அதன்படி, இன்று (மார்ச் 1) முதல் யுடிஎஸ் செயலியை நாடு முழுவதும் இந்தியன் ரயில்வே அகற்றியுள்ளது. எனவே, யுடிஎஸ் செயலிக்கு பதிலாக இனி ரயில் ஒன் செயலியை பயணிகள் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

Rail One App : ரயில் ஓன் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோன் என இரண்டிலும் ரயில் ஒன் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். ரயில் ஓன் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, உங்களது பழைய யுடிஎஸ் மற்றும் ஐஆர்சிடிசி கணக்கின் பாஸ்வோர்டு வைத்தே ரயில் ஓன் செயலியை லாகின் செய்து கொள்ளலாம். 

ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள், நடைமேடை டிக்கெட்டை, நேரடி ரயில் இயக்க நிலையை சரிபார்ப்பது, பெட்டி நிலை விவரத்தை பார்ப்பது, பிஎன்ஆர் நிலையை கண்காணிப்பது, உணவு ஆர்டர் செய்வது போன்ற சிறப்பம்சங்கள் உள்ளன. மேலும், டிஜிட்ட கட்டண முறையை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், இந்தியன் ரயில்வே ரயில் ஒன் செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால், 3 சதவீதம் கட்டண தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்த சலுகை 2026 ஜூலை வரை அமலில் இருக்கும்.

Rail One செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

1. ரயில் ஒன் செயலிக்குள் முதலில் சென்று, முன்பதிவு செய்யப்படாத  அல்லது பொது டிக்கெட் விருப்பத்தை தேர்வு செய்யவும். 

2. பிறகு, உங்கள் ரயில் வகையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். விரைவு, சூப்பர் பாஸ்ட், மின்சார ரயில் போன்றவற்றை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

3. பிறகு, அதில் நீங்கள் ஏறும் இடம் மற்றும் இறங்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து, பயணிகளின் விவரத்தை உள்ளிட்ட வேண்டும்

4. அதன்பிறகு, பயணத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் டிக்கெட் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். இதில் தானாகவே 3 சதவீதம் தள்ளுபடியில் கட்டணம் கழிக்கப்படும்.

5. கட்டணம் வெற்றிகரமாக செலுத்தியபிறகு, உங்களது டிக்கெட் My Ticket என்ற ஆப்ஷனில் இருக்கும். இதனை நேரடியாக நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

