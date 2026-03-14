English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
7 ஜோதிர்லிங்க தரிசனம்: IRCTC இன் புதிய ஆன்மீக ரயில் பயணம்!

IRCTC Tour Package: மே மற்றும் ஜூன் 2026 மாதங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு 'பாரத் கௌரவ்' ரயில் சுற்றுலா தொகுப்பை IRCTC அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; இதன் மூலம் பக்தர்கள் ஏழு புனித ஜோதிர்லிங்கங்களை தரிசிக்க முடியும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 14, 2026, 09:04 PM IST
  ஏறும் மற்றும் இறங்கும் வசதி
  பயணக் கட்டணம் எவ்வளவு இருக்கும்?

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026: காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்.. பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்!
camera icon7
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்.. பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்!
ஐபிஎல்லில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய டாப் 7 பவுலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பும்ராவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய டாப் 7 பவுலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பும்ராவுக்கு எந்த இடம்?
கம்மி விலையில் அந்தமான் டூர்.. 6 நாட்கள் தங்குமிடம், உணவு வசதி.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் அந்தமான் டூர்.. 6 நாட்கள் தங்குமிடம், உணவு வசதி.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
குரு பகவானுக்கு பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள்.. கோடீஸ்வர யோகம், சொத்து, நகை சேரும்
camera icon7
Guru
குரு பகவானுக்கு பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள்.. கோடீஸ்வர யோகம், சொத்து, நகை சேரும்
IRCTC Tour Package: சிவபெருமானின் பக்தர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி! இந்த ஆண்டின் கோடை விடுமுறையின்போது நீங்கள் ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) நிறுவனம் உங்களுக்காக ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொண்டுவந்துள்ளது. இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான IRCTC, தற்போது '07 ஜோதிர்லிங்க யாத்திரை' எனும் சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தை அறிமுகம் படுத்தியுள்ளது. இந்தத் புனித யாத்திரையானது 'பாரத் கௌரவ் சிறப்புச் சுற்றுலா ரயில்' (Bharat Gaurav Special Tourist Train) வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது; இதன் மூலம் பக்தர்கள் நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஏழு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களையும் தரிசிக்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு வருகிற மே 28, 2026 அன்று தொடங்கும், 12 பகல்கள் மற்றும் 11 இரவுகள் கொண்ட ஒரு சிறப்பு பயணமாகும். இந்த பயணத் தொகுப்பு புது டெல்லியில் இருந்து தொடங்கி, அதே இடத்தில் நிறைவடையும். ரயில் பயணம், பேருந்து மூலம் உள்ளூர் இடங்களைச் சுற்றிப் பார்த்தல், தரமான தங்கும் விடுதிகளில் இருப்பிடம், சைவ உணவு மற்றும் வழிகாட்டியின் சேவைகள் என அனைத்தும் உள்ளடங்கிய ஒரு முழுமையான சுற்றுலா தொகுப்பு ஆகும். இந்த ரயிலில் ஸ்லீப்பர், மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி (3AC) மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி (2AC) பெட்டிகள் என மொத்தம் 740 இருக்கைகள் பயணத்திற்குக் கிடைக்கும்.

ஏறும் மற்றும் இறங்கும் வசதி

இந்த ரயிலின் ஒரு முக்கியச் சிறப்பு என்னவென்றால், இது புது டெல்லி சஃப்தர்ஜங்கிலிருந்து புறப்பட்டாலும், பயணிகளின் வசதிக்காக வட இந்தியாவின் பல்வேறு முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. டெல்லி கேண்ட், குர்கான், ரேவாரி, அல்வார், பாண்டிகுய், பரத்பூர், மதுரா, ஆக்ரா கேண்ட், குவாலியர், வீரங்கனை லட்சுமிபாய் ஜான்சி மற்றும் லலித்பூர் ஆகிய நிலையங்களில் பயணிகள் இந்த ரயில் நிலையங்களில் ஏறவும், இறங்கவும் இயலும்.

பயணக் கட்டணம் எவ்வளவு இருக்கும்?

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான ஆரம்ப விலை, ஒரு நபருக்கு ரூ.23,505 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கட்டணம் 'ஸ்லீப்பர் வகுப்பு' (Economy) பயணத்திற்குப் பொருந்தும். மேலும், '3ஆம் வகுப்பு AC' (Standard) பயணத்திற்கான கட்டணம் ரூ.36,560 என்றும், '2ஆம் வகுப்பு AC' (Comfort) பயணத்திற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.48,500 என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தொகுப்பின் கீழ், பயணிகள் இந்தப் இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்

உஜ்ஜயினி: மஹாகாலேஷ்வர் மற்றும் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கங்கள்.
துவாரகா: நாகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்க, பெட் துவாரகா மற்றும் துவாரகாதீஷ் கோவில்.
வெராவல்: சோம்நாத் ஜோதிர்லிங்க.
நாசிக்: திரிம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்.
புனே: பீமாசங்கர் ஜோதிர்லிங்கம்.
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர்: க்ரிஷ்ணேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம்.

டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

பயணிகள் www.irctctourism.com என்ற IRCTC இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம், இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை இணையவழியில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். IRCTC சுற்றுலா வசதி மையங்கள், மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற வழிகள் மூலமாகவும் முன்பதிவுகளை செய்துக் கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | IRCTC: மைசூர், ஊட்டி, கோவையுடன் 8 நாள் டூர்! IRCTC சூப்பர் சம்மர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

மேலும் படிக்க | கம்மி விலையில் அந்தமான் டூர்.. 6 நாட்கள் தங்குமிடம், உணவு வசதி.. எப்படி புக் செய்யலாம்?

மேலும் படிக்க | Indian Railways Tour Package : ரயில்வேயின் ஆன்மீக பேக்கேஜ் ரெடி! குறைந்த செலவில் ஒரு ராயல் பயணம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Indian RailwayIRCTCtour packageJyotirlinga YatraBharat Gaurav Train

Trending News