வெறும் ரூ.7,210ல் திருப்பதி போகலாம், தரிசனம் கேரண்டி.. IRCTC டூர் பேக்கேஜ் அறிவிப்பு

IRCTC Balaji Tour: குறைந்த பட்ஜெட்டில், நீண்ட நேரம் நிற்காமல் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய விரும்பினால், IRCTC தற்போது சிறப்பான டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை கொண்டு வந்துள்ளது. TIRUPATI BY NARAYANADRI EXPRESS என்று அழைக்கப்படும் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் சாமி தரிசனம், ரயில் பயணம், ஹோட்டல் மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதிகள் அடங்கும். மேலும் இதற்கான கட்டணம் வெறும் ரூ. 7,210 ஆகும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் குறியீட்டு எண் SHR083A ஆகும். இதில் திருப்பதி மற்றும் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி பயணம் அடங்கும். பயணம் ரயிலில் இருக்கும். ரயில் லிங்கம்பள்ளியில் இருந்து மாலை 5:30 மணிக்கு புறப்படும். வகுப்பு விருப்பங்களில் SL மற்றும் 3AC ஆகியவை அடங்கும். இந்த ரயில் தினமும் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த பயணித்தின் போது காலை உணவு இலவசமாக வழங்கப்படும். இந்த தொகுப்பு சிங்கிள், டபுள் மற்றும் டிரிபிள் பகிர்வு விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது.
நீங்கள் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் மற்றும் டிரிபிள் ஷேரிங் வசதியை தேர்வு செய்தால், இந்த பேக்கேஜ் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 7,210 ஆகும். இந்த பேக்கேஜ் குடும்ப பயணிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறந்த பயண விருப்பமாக இருக்கும்.
நாள் 1: லிங்கம்பள்ளியிலிருந்து ரயில் எண் 12734 மூலம் மாலை 6:30 மணிக்கு புறப்படுங்கள். இரவு முழுவதும் ரயில் பயணம் இருக்கும்.
நாள் 2: காலை 5:55 மணிக்கு திருப்பதியை வந்தடையும். ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். பிறகு, திருச்சானூர் பத்மாவதி கோயில் மற்றும் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். பின்னர் இரவு ஹோட்டலுக்கு திரும்புவீர்கள்.
நாள் 3: அதிகாலை 2:30 மணிக்கு ஹோட்டலில் இருந்து திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள். இலவச வரிசை தரிசனம், அதைத் தொடர்ந்து ஹோட்டலுக்கு மீண்டும் திரும்புவீர்கள். மாலை 6:20 மணிக்கு ரயில் ஏறுவீர்கள்.
நாள் 4: காலையில் லிங்கம்பள்ளிக்கு வந்தடைவீர்கள்.
திருப்பதி தரிசனம், ஹோட்டல் மற்றும் பயண வசதிகள் அனைத்தும் ஒரே பேக்கேஜ்ஜில் அடங்கும். நீங்கள் தனித்தனியாக எங்கும் எதற்கும் டிக்கெட்டு எடுக்க வேண்டிய அவசியம். அதேபோல் ஹோட்டலுக்கான முன்பதிவும் இந்த பேக்கேஜில் அடங்கும். முழு பயணமும் வார இறுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, இதனால் விடுமுறை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
ஸ்ரீ காளஹஸ்தி கோயில்: திருப்பதியிலிருந்து 37 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் சிவபெருமான் கோவிலாகும். இது தென்னிந்தியாவின் காசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ராகு-கேது வழிபாட்டிற்கு பிரபலமானது.
காணிபாகம் கோயில்: சித்தூர் மாவட்டத்தில் திருப்பதியிலிருந்து 70 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் விநாயகர் கோயில் ஆகும். இங்குள்ள சிலையின் அளவு அதிகரித்து வருவதாக நம்பப்படுகிறது.
பத்மாவதி அம்மாவாரி கோயில்: திருப்பதி நகரத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் வெங்கடேஸ்வரரின் மனைவி பத்மாவதி தேவியின் கோவில் ஆகும். திருமலைக்குச் செல்வதற்கு முன்பு இங்கு வருவது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
திருப்பதி கோளவில் தொடர்பாக கூடுதல் தகவலுக்கு https://ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் பக்தர்கள் அறிந்துக்கொள்ளலாம்.
இஸ்கான் கோயில்: திருமலை மலைகளின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் அதன் கட்டிடக்கலை மற்றும் அமைதியான சூழ்நிலைக்கு பெயர் பெற்றது.
மேலும் படிக்க | ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? இந்த ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சா பேங்க் பேலன்ஸ் காலி.. தப்பிப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | ரயிலில் பயணம் செய்வோர் கவனத்திற்கு! வருகிறது புதிய ரூல்ஸ்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ