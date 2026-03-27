வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச பயணம்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்!

Indian Railway Ticket Discout: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். நாடு முழுவதும் தினமும் 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ரயில் பயணிகளுக்காக பல்வேறு சலுகைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு, ரயில் படுக்கை ஒதுக்கீடு போன்றவற்றில் குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது.
இந்தியன் ரயில்வே. அதாவது மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிகள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு இருக்கை ஒதுக்கீட்டில் இந்தியன் ரயில்வே முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. மேலும் போட்டித் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச டிக்கெட்டை குறிப்பிட நபர்களுக்கு இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது. அவை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
யாரெல்லாம் இலவசமாக ரயிலில் பயணிக்கலாம்?
ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை வீரர்களுக்கும், அவர்களது மனைவிக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச ரயில் பயண சலுகை இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது. ராணுவம். கடற்படை. மற்றும் விமானப்படை, வீரதீர விருதுகளை வென்றவர்களுக்கும் அவர்களது மனைவிகள் மற்றும் விதவைகளுக்கும் இந்தியன் ரயில்வே முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி ஆகியவற்றை இலவச பயணத்தை வாங்கி வருகிறது.
அவர்களின் கூடுதலாக வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இவர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் வேறு சிலருக்கும் டிக்கெட் கட்டணத்தில் சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது மாற்றுத் திறனாளிகள், மனநல பாதிக்கப்பட்டவர்கள், முழுமையாக பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது.
மேற்கண்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் 75 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெற தகுதியுடையவர்கள். புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், சிறுநீரக நோய், இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கு ரயில் கட்டணத்தில் இந்தியன் ரயில்வே சலுகை வழங்கிய வருகிறது. மேலும் மாணவர்களுக்கு ரயில் கட்டணத்தில் 50 முதல் 70 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெற தகுதி உடையவர்கள்.
முன்னதாக, இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கு கட்டண சலுகை வழங்கி வந்தது. 2020ஆம் ஆண்டு வரை மூத்த குடிமக்கள் ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி பெற்று வந்தனர். 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு 40 சதவீதமும், 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கான 50% டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் கொரோனா தொற்று காரணமாக இந்த ரயில் சலுகை அப்படியே நிறுத்தப்பட்டது. இந்த சலுகை மீண்டும் இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வர தயக்கம் காட்டி வருகிறது. இருந்தாலும் மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில்களில் சீட்டு ஒதுக்கீட்டில் சலுகைகளை தொடர்ந்து இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது.
