ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்! இனி RAC இருக்காது.. இந்தியன் ரயில்வே அதிரடி

Indian Railway RAC Ticket Rule: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்வே துறையை நவீனப்படுத்தும் முயற்சிகள் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை இந்தியன் ரயில்வே செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அடுத்தடுத்து பல்வேறு ரயில் சேவைகளை இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களை இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியது.
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்
தொடர்ந்து, பீகார், உத்தரபிரதேசம், தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களை அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்துடன் இணைக்கும் புதிய அம்ரித் பாரத் ரயில்களை பிரதமர் மோடி நேற்று (ஜனவரி 18) தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிலையில், இந்த ரயில்களில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, அடிப்படை பயணக் கட்டணத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது.
ஆனால், படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 200 கி.மீ தூரத்திற்கு ரூ.149 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும், இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 50 கி.மீட்டருக்கான கட்டணமாக ரூ.36 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், முன்பதிவிலும் பெரிய மாற்றம் கொண்ட வரப்பட உள்ளது. அதாவது, புதிய அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் இனி ஆர்ஏசி டிக்கெட்டுகள் இருக்காது.
முன்பதிவு நேரத்திலேயே, டிக்கெட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டு, படுக்கைகள் ஒதுக்கப்படும். அண்மையில் கூட, இந்தியன் ரயில்வே வந்தே பாரத் ரயில்களில் ஆர்ஏசி, வெயிட் லிஸ்ட் நடைமுறை இருக்காது என கூறியது. கன்பார்ம் டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, தற்போது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அம்ரித் பாரத் சிறப்பு ரயில்களிலும் ஆர்ஏசி டிக்கெட் இருக்காது என கூறப்பட்டுள்ளது.
அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் வந்த மாற்றம்
ஆர்ஏசி டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்களும் ரயிலில் பயணிக்கலாம். அதாவது, அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டே தான் பயணிக்க வேண்டும். படுக்கையை புக் செய்த இருவரும் அமர்ந்தே செல்ல வேண்டும். கன்பார்ம் டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் தான், ஆர்ஏசி டிக்கெட் உள்ளவர்கள் படுத்து கொண்டு வர முடியும். ஆனால், முழு கட்டணத்தை வசூலித்த பிறகு, ஏன் நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுந்தது. எனவே, ஆர்ஏசி நடைமுறை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை எழுந்தது.
வெறும் வெயிட்டிங் மற்றும் கன்பார்ம் டிக்கெட்டுகள் மட்டும் வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. இதனை அடுத்து, இந்தியன் ரயில்வே முதற்கட்டமாக வந்தே பாரத், அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் இந்த நடைமுறையை கொண்டு வருகிறது. இது பயணிகள் மத்தியில் வரவேற்பு அளிக்கப்படும் பட்சத்தில், மற்ற ரயில்களுக்கு விரிவுப்படுத்தப்படும். மேலும், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் மட்டுமே இருக்குமாம். வேறு எந்த ஒரு சிறப்பு ஒதுக்கீடுகளும் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரத்து செய்யப்படும் டிக்கெட்டுகளுக்கான கட்டணம் 5 முதல் 7 நாட்களில் வங்கி கணக்கிற்கு வரும். ஆனால், அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் 24 மணி நேரத்தில் தொகை வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாம்.
மேலும் படிக்க: குறைந்த செலவில் Vizag டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம சான்ஸ்... எப்படி புக் பண்ணலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ