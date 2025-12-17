English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! மூத்த குடிமக்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி.. இத்தனை சலுகை வேற

ரயில் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி! மூத்த குடிமக்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி.. இத்தனை சலுகை வேற

Indian Railway Senior Citizen Facilities: இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:24 AM IST
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்
  • ரயில்களில் விரைவில் கட்டண சலுகை
  • வெளியான முக்கிய தகவல்கள்

Indian Railway Senior Citizen Facilities: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களிலேயே பயணம் செய்து வருகின்றனர். ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் அதிகளவில் பயணிகள் பயணித்து வருவதால், அவர்களுக்கு பல்வேறு வசதிகளையும் இந்தியன் ரயில்வே செய்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயிலில் உள்ள வசதிகள்

குறிப்பாக, பெண்கள், மூத்த குடிமக்களின் பயணத்தை எளிதாக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்தியன் ரயில்வே எடுத்து வருகிறது. இதில் மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிக கவனம் செலுத்த அவர்களுக்கு படுக்கை வசதி வரையிலும் முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மூத்த குடிமக்கள் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போதே அவர்களுக்கு கீழ் பெர்த் ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது.  மூத்த குடிமக்கள் ரயில்களில் சிரமமின்றி ஏறி, இறங்கவும் அவர்களுக்கு பிரத்யேகமாக சக்கர நாற்காலிகளும் உள்ளன. 

இதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் ரயில் நிற்கும் நடைமேடைக்கு எளிதாக வர முடியும். மேலும், இந்தியாவில் அனைத்து ரயில் நிலையங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு தனி டிக்கெட் முன்பதிவு கவுண்ட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் வரிசையில் நிற்க தேவையில்லை.  மேலும், உள்ளூர் ரயில்களில் மூத் குடிமக்களுக்கு தனி இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் ரயிலில் நின்று கொண்டு பயணிக்க வேண்டாம். 

இப்படியாக இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில் பயணத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமேயான இரண்டு முக்கியமான வசதிகளை இந்திய ரயில்வே மீண்டும் தொடங்க உள்ளது.  இதன் மூலம், மூத்த குடிமக்களின் செலவுகள் குறைவதோடு, பயணங்களை மிகவும் வசதியாக மாற்றுவதற்கு இந்தியன் ரயில்வே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 

கட்டண சலுகை உண்டா?

அதாவது, மூத்த குடிமக்ளுக்கான கட்டண சலுகையை இந்தியன் ரயில்வே மீண்டும் கொண்டு வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 40 சதவீத கட்டண சலுகையும், 58 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 50 சதவீத கட்டண தள்ளுபடியையும் இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வந்தது.  ஆனால், கொரோனா காலக்கட்டத்திற்கு பிறகு அது அப்படியே நிறுத்தப்பட்டது. 

அதன்பிறகு, மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டண சலுகையை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வரவில்லை.  இந்த நிலையில், இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டண சலுகையை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், அதிக மூத்த குடிமக்கள் நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு ரயில்களைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 ஆனால், அண்மையில் கூட நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், "மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் ரயில் கட்டணம் மலிவாகவே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளளது" எனக் கூறினார். மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டண சலுகை மீண்டும் தொடங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார்.

மேலும் படிக்க: ரூ.9,000 இருக்கா? குடும்பத்துடன் கூர்க் டூர்.. IRCTC கொடுக்கும் செம்ம ஆஃபர்!

மேலும் படிக்க: ரயிலில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் அபராதம்! ரயில்வே புது ரூல்ஸ்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க

