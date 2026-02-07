English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இனி 'இந்த' செயலி இயங்காது.. மார்ச் 1 முதல் அமல்

ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இனி 'இந்த' செயலி இயங்காது.. மார்ச் 1 முதல் அமல்

Indian Railway UTS App Discontinue: 2026 மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் யுடிஎஸ் செயிலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியாது. எனவே, பயணிகள் ரயில் ஒன் செயலி  மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:14 PM IST
  • இனி யுடிஎஸ் செயலி இயங்காது
  • டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தவும்
  • முக்கிய அறிவிப்பு

Trending Photos

EPF உறுப்பினர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வட்டி விகிதம் குறைகிறதா? மார்ச் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு
camera icon10
EPFO
EPF உறுப்பினர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வட்டி விகிதம் குறைகிறதா? மார்ச் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு
தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
camera icon12
Shutdown
தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
camera icon7
Lawyer
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இனி 'இந்த' செயலி இயங்காது.. மார்ச் 1 முதல் அமல்

Indian Railway UTS App Discontinue: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது  ரயில்  சேவை. ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தொலைதூர பயணங்களுக்கு செல்பவர்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்வார்கள்.  ரயில் கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால், பயணிகள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

யுடிஎஸ் செயலி  பயன்படுத்த முடியாது

அதே நேரத்தில், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்லை.  மேலும், டிக்கெட் முன்பதிவிலும், இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆதாவது, ஐஆர்சிடிசி செயலி வாயிலாக ஆதார் இணைத்த பயணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் வகையில், பல்வேறு விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.  இந்த நிலையில், தற்போது இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

அதாவது, இனி பயணிகள்  யுடிஎஸ் செயலியை பயன்படுத்தவே முடியாது என்று ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது. அதாவது, தொலைதூர பயணங்களுக்கு  ரயில்களில் டிக்கெட்டு முன்பதிவு செய்ய  ஐஆர்சிடிசி அல்லது ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தலாம். மேலும், உள்ளூர்  ரயில் சேவைகளுக்கு யுடிஎஸ் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும். 

ரயில் ஒன் செயலி பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்

மேலும், யுடிஎஸ் செயலி வாயிலாக நடைமேடை டிக்கெட், சீசன் டிக்கெட் போன்றவற்றை எடுக்கலாம்.  இந்த நிலையில், மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் யுடிஎஸ் செயலி செயல்படாது என்று இந்தியன் ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, மார்ச் 1ஆம் தேதி  முதல் பயணிகள் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என  அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ரயில்வே வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் திலீப் குமார் கூறுகையில், ”கடந்த ஆண்டு ரயில் ஒன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த பயணிகளிடம் யுசர் friendly ஆக உள்ளது. இது தற்போதுள்ள யுடிஎஸ் செயலியில் உள்ள  அனைத்து அம்சங்களும் ரயில் ஒன் செயலியில் இருக்கும்.  

எனவே, பயணிகள் இனி ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக அனைத்து சேவைகளை பெறலாம். முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள், பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதோடு,, உணவு ஆர்டர் போன்ற அனைத்து வசதிகளும் ரயில் ஒன் செயலியில் கிடைக்கும்.  யுடிஎஸ் செயலியில் உள்ள அனைத்து பயன்பாடுகளும் ரயில் ஒன் செயலியில் இருக்கிறது என்பதால், அதன் பயன்பாட்டை நிறுத்துகிறோம்" என்று கூறினார்.  இனி பயணிகள் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக  டிக்கெட்டுகளை எடுக்கலாம். 

ரயில் ஒன் செயலியின் சிறப்பு அம்சங்கள்

ரயில் ஒன் செயலியை இந்தியன் ரயில்வே கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. RailOne செயலி அனைத்து ரயில் பயணத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது பயணிகள் பெரும்பாலும் ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ரயில் செயலி வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு மூன்று சதவீதம் தள்ளுபடி  வழங்குகிறது. 

இந்த மூன்று சதவீதம் தள்ளுபடி ஜூலை 14ஆம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும். எனவே, பயணிகள் 3 சதவீத தள்ளுபடியுடன் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். RailOne தளத்தில் UPI, டெபிட் கார்டுகள், கிரெடிட் கார்டுகள், நெட் பேங்கிங் போன்ற டிஜிட்டல் கட்டண விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு இந்த தள்ளுபடி பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க:  கிரீஸ் நாட்டிற்கு இலவச வெக்கேஷன்! சாப்பாடு, தங்குமிடம் FREE! ஒரே ஒரு நிபந்தனை..

 

மேலும் படிக்க:  காசியுடன் சேர்த்து 10 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா! அதுவும் ரொம்ப கம்மி கட்டணம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Indian RailwayIndian Railway Latest UpdateUTS AppRail OneUTS App Discontinue

Trending News