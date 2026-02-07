ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இனி 'இந்த' செயலி இயங்காது.. மார்ச் 1 முதல் அமல்

Indian Railway UTS App Discontinue: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தொலைதூர பயணங்களுக்கு செல்பவர்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்வார்கள். ரயில் கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால், பயணிகள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
யுடிஎஸ் செயலி பயன்படுத்த முடியாது
அதே நேரத்தில், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்லை. மேலும், டிக்கெட் முன்பதிவிலும், இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆதாவது, ஐஆர்சிடிசி செயலி வாயிலாக ஆதார் இணைத்த பயணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் வகையில், பல்வேறு விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, இனி பயணிகள் யுடிஎஸ் செயலியை பயன்படுத்தவே முடியாது என்று ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது. அதாவது, தொலைதூர பயணங்களுக்கு ரயில்களில் டிக்கெட்டு முன்பதிவு செய்ய ஐஆர்சிடிசி அல்லது ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தலாம். மேலும், உள்ளூர் ரயில் சேவைகளுக்கு யுடிஎஸ் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும்.
ரயில் ஒன் செயலி பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்
மேலும், யுடிஎஸ் செயலி வாயிலாக நடைமேடை டிக்கெட், சீசன் டிக்கெட் போன்றவற்றை எடுக்கலாம். இந்த நிலையில், மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் யுடிஎஸ் செயலி செயல்படாது என்று இந்தியன் ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ரயில்வே வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் திலீப் குமார் கூறுகையில், ”கடந்த ஆண்டு ரயில் ஒன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த பயணிகளிடம் யுசர் friendly ஆக உள்ளது. இது தற்போதுள்ள யுடிஎஸ் செயலியில் உள்ள அனைத்து அம்சங்களும் ரயில் ஒன் செயலியில் இருக்கும்.
எனவே, பயணிகள் இனி ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக அனைத்து சேவைகளை பெறலாம். முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள், பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதோடு,, உணவு ஆர்டர் போன்ற அனைத்து வசதிகளும் ரயில் ஒன் செயலியில் கிடைக்கும். யுடிஎஸ் செயலியில் உள்ள அனைத்து பயன்பாடுகளும் ரயில் ஒன் செயலியில் இருக்கிறது என்பதால், அதன் பயன்பாட்டை நிறுத்துகிறோம்" என்று கூறினார். இனி பயணிகள் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை எடுக்கலாம்.
ரயில் ஒன் செயலியின் சிறப்பு அம்சங்கள்
ரயில் ஒன் செயலியை இந்தியன் ரயில்வே கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. RailOne செயலி அனைத்து ரயில் பயணத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது பயணிகள் பெரும்பாலும் ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ரயில் செயலி வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு மூன்று சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்குகிறது.
இந்த மூன்று சதவீதம் தள்ளுபடி ஜூலை 14ஆம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும். எனவே, பயணிகள் 3 சதவீத தள்ளுபடியுடன் ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். RailOne தளத்தில் UPI, டெபிட் கார்டுகள், கிரெடிட் கார்டுகள், நெட் பேங்கிங் போன்ற டிஜிட்டல் கட்டண விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு இந்த தள்ளுபடி பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
