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ரயில் பயணிகளே அலர்ட்.. டிக்கெட் முன்பதிவில் பெரிய மாற்றம்.. ஆகஸ்ட் முதல் அமல்!

Indian Railway Train Ticket Rules: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இந்தியன் ரயில்வே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை செய்ய உள்ளது. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் வர உள்ளது. அது என்வென்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:31 PM IST
ரயில் பயணிகளே அலர்ட்.. டிக்கெட் முன்பதிவில் பெரிய மாற்றம்.. ஆகஸ்ட் முதல் அமல்!
Image Credit: Indian Railway Train Ticket Rules

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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