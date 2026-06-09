/ரயில் பயணிகளே அலர்ட்.. டிக்கெட் முன்பதிவில் பெரிய மாற்றம்.. ஆகஸ்ட் முதல் அமல்!

Indian Railway Train Ticket Rules: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே. இந்தியாவில் தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறைந்த கட்டணம், கழிவறை வசதி போன்றவை இருப்பதால் ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கிடையில், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் அவ்வப்போது சில மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மிகப் பெரிய மாற்றத்தை இந்தியன் ரயில்வே செய்கிறது.
தற்போது ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறை 1986ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த 40 ஆண்டுகளில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சிறிய மாற்றங்கள் செய்தாலும், தொழில்நுட்ப பழையதாகவே இருக்கிறது. இதனால், இந்த ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை மாற்ற இருக்கிறது. இதன் மூலம் முன்பை விட மிக வேகமாக அதிக பயணச்சீட்டு முன்பதிவுகள் செய்ய முடியும். இந்திய ரயில்வே 2002-ல் இணையவழி பயணச்சீட்டு முன்பதிவை அறிமுகப்படுத்தியது.
இன்று பெரும்பாலான மக்கள் நேரடி முன்பதிவு மையங்களுக்குச் செல்வதை விட இணையவழியில் பயணச்சீட்டுகளை முன்பதிவு செய்யவே விரும்புகிறார்கள். தற்போது ஏறத்தாழ 88% பயணச்சீட்டு முன்பதிவுகள் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலமாகவே செய்யப்படுகின்றன. எனவே, பழைய முன்பதிவு முறையை மாற்றி, நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய பிஆர்எஸ் முறையை ரயில்வே அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் இந்த மாற்றம் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
இந்தியன் ரயில்வேயை டிஜிட்டல் மயமாக்கல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ரயில் ஒன் செயலி துவங்கப்பட்டது. இந்த செயலில் 35 மில்லியனுக்கு அதிகமானோர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர. இந்த செயலி மூலம் பயணச்சீட்டுகளை முன்பதிவு செய்தல், ரத்து செய்தல், ரயிலின் நிலையை சரிபார்த்தல், நடைமேடை, புகார்களை பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட சேவைகளை ஒரே செயலியில் அணுகலாம். ரயில்வேயின் கூற்றுப்படி, இந்தச் செயலி மூலம் தினமும் சுமார் 929,000 பயணச்சீட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
இதில் சுமார் 720,000 பொதுப் பயணச்சீட்டுகளும் 209,000 முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளும் அடங்கும். புதிய மாற்றத்தில் முக்கிய அம்சமாக காத்திருப்பு டிக்கெட் உறுதியாகுமா என்பதைக் கண்காணிக்கம் அம்சம் இருக்கிறது. காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள டிக்கெட் உறுதியாகுமா என்பதை கணிப்பதில் 53 சதவீதம் துல்லியம் இருக்கிறது. தற்போது மேம்படுத்தப்பட்ட ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் இது 94 சதவீத துல்லியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
வரும் ஆக்ஸ்ட் மாதம் முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் புதிய மாற்றங்கள் வர இருக்கிறது. 1986 முதல் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த பழைய தளத்திற்குப் பதிலாக இந்த புதிய பயணச்சீட்டு முன்பதிவு முறை அமல்படுத்தப்படும். இந்த அமைப்பில் செய்யப்படும் மாற்றத்தின் முக்கிய நோக்கம், பயணச்சீட்டு முன்பதிவை விரைவுபடுத்துவதே ஆகும். மேலும், தரகர்களின் செயல்பாடுகளை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.