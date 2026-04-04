ரயில்வேயின் அதிரடி மாற்றம்: வந்தாச்சு புதிய ரூல், முழு விவரம் இதோ!

IRCTC New Boarding Rule : ஏப்ரல் 2026 ஆம் ஆண்டு முதல், ரயில் பயணிகளுக்காக (Railway Passanger) ஒரு முக்கிய மற்றுத்தை இந்தியன் ரயில்வே (Indian Railway) துறை கொண்டுவந்துள்ளது. அதன்படி இனி, உங்கள் ரயிலின் ஏறும் நிலையத்தை (Boarding Station) அதாவது, நீங்கள் ரயிலில் ஏற உத்தேசித்துள்ள நிலையத்தை முன்பை விட, ரயில் புறப்படும் நேரத்திற்கு மிக நெருக்கமான நேரத்தில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இந்த மாற்றத்தை மூலமாக இந்தச் செயல்முறை மிகவும் எளிதாகவும் வசதியாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது. கடைசி நேரத்தில் தங்கள் திட்டங்கள் மாறக்கூடிய பயணிகளுக்கு, இந்த புதிய வசதி பெரிதும் பயனளிப்பதாக இருக்கும்.
ரயிலில் Boarding Station (ஏறும் நிலையம்) மாற்றத்திற்கான புதிய விதிமுறைகள்
இப்போது நீங்கள் ரயில் புறப்படுவதற்குச் சரியாக 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரை, உங்கள் ஏறும் நிலையத்தை (Boarding Station) மாற்றிக்கொள்ளலாம். இந்த வசதி கடந்த ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. முன்னதாக, இந்த மாற்றத்தைச் செய்யக் குறைந்தது 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியிருந்தது; இது பல நேரங்களில் பயணிகளுக்கு சிரமத்தை தந்த நிலையல், தற்போது நிகழ்ந்துள்ள மாற்றத்தின் காரணமாக பயணிகளுக்கு பெரிய அளவில் நிம்மிதியை தந்துள்ளது.
உங்கள் Boarding Station-ஐ (ஏறும் நிலையம்) மாற்றுவது எப்படி?
உங்கள் ரயில் ஏறும் நிலையத்தை (Boarding Station) மாற்றுவது இப்போது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. இதை நீங்கள் இணையம் அதாவது ஆன்லைன் வாயிலாகவும் அல்லது நேரடியாவும் செய்துகொள்ளலாம். இணையம் வாயிலாகச் செய்வதற்கு, நீங்கள் IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலியைப் பயன்படுத்தி செய்துக்கொள்ளலாம். மாற்றாக, நீங்கள் விரும்பினால், ரயில் முன்பதிவு மையத்திற்கு நேரில் சென்றும் இந்த மாற்றத்தைச் செய்துகொள்ளலாம். அவ்வாறு செய்வதற்கு, நீங்கள் உங்கள் ரயில் பயணச்சீட்டையும் (Railway Ticket) ஒரு அடையாளச் சான்றையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த மாற்றம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதும், உங்களுக்கு ஒரு உறுதிப்படுத்தல் செய்தியும் வந்து சேரும்.
இந்தச் சலுகை அல்லது வசதி யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
இந்த வசதி அனைத்து ரயில் பயணச்சீட்டுகளுக்கும் பொருந்தாது. உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளையோ அல்லது RAC நிலையையோ கொண்டிருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த நன்மையைப் பெற இயலும். காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள பயணச்சீட்டுகளைக் கொண்ட பயணிகள் இந்த வசதியைப் பெறத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். மேலும், நீங்கள் உங்கள் ரயில் ஏறும் நிலையத்தை (Boarding Station) ஒரு முறை மட்டுமே மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ரயிலின் இரண்டாவது முன்பதிவுப் பட்டியல் (Reservation Chart) தயாரிக்கப்படுவதற்கு முன்னரே நீங்கள் இந்த மாற்றத்தைச் செய்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ரயில்வே ரீஃபண்ட் விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்
இந்தியன் ரயில்வே நிர்வாகம், தற்போது பயணிகள் ரயிலில் ஏறும் நிலையங்கள் (boarding stations) தொடர்பான மாற்றங்களைச் செய்ததுடன், பயணச்சீட்டு ரத்து அதாவது ரீஃபண்ட் செய்வதற்கான விதிகளையும் திருத்தியமைத்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே நீங்கள் பயணச்சீட்டை ரத்து செய்தால், அதிகப்படியான தொகையைத் திரும்பப் (refund) பெற முடியும். மாறாக, 24 முதல் 72 மணி நேரத்திற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ரத்து செய்தால், பயணக் கட்டணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பிடித்தம் செய்யப்படும். ரயில் புறப்படுவதற்கு 8 முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள் ரத்து செய்யும் பட்சத்தில், பயணக் கட்டணத்தில் பாதித் தொகை மட்டுமே திரும்பக் கிடைக்கும். ஒருவேளை ரயில் புறப்பட 8 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகவே இருக்கும்போது ரத்து செய்தால், எவ்விதமான பணத் திருப்பமும் வழங்கப்படாது. அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்வோருக்கும், பயணத் திட்டங்களில் மாற்றங்கள் செய்பவர்களுக்கும் இந்தப் புதிய விதிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தற்போதைய சூழலில், ரயிலில் பயணம் செய்வது முன்னெப்போதையும் விட எளிதாகியுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
ரயில் ஏறும் நிலையத்தை (Boarding Station) எவ்வளவு நேரத்திற்கு முன்பு வரை மாற்ற முடியும்?
புதிய விதிமுறைகளின்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே உங்கள் ஏறும் நிலையத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
ஏறும் நிலையத்தை எத்தனை முறை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி உண்டு?
பயணிகள் தங்கள் ஏறும் நிலையத்தை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
இந்த வசதி அனைத்து பயணிகளுக்கும் பொருந்துமா?
இல்லை. உறுதி செய்யப்பட்ட (Confirmed) அல்லது RAC நிலையில் உள்ள பயணச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த வசதியைப் பயன்படுத்த முடியும்.
