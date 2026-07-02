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3 ஆண்டு ஜெயில் டூ ரூ.5000 அபராதம்! ரயில்களில் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பாடு.. ரயில்வேயின் புது ரூல்ஸ்

Indian Railway New Rules Men: இந்தியன் ரயில்வே ரயில்களில் பயணிக்கும் ஆண்களுக்கான விதிகளை கடுமையாக்கி உள்ளது. குறிப்பாக,  ரயில்களில் புகைப்பிடிப்பது, பெண்களுக்கான பெட்டியில்  பயணிப்பது போன்றவற்றுக்கான அபராதம் தொகை குறித்து இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:21 PM IST
3 ஆண்டு ஜெயில் டூ ரூ.5000 அபராதம்! ரயில்களில் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பாடு.. ரயில்வேயின் புது ரூல்ஸ்
Image Credit: Indian Railway New Rules MenSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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