/3 ஆண்டு ஜெயில் டூ ரூ.5000 அபராதம்! ரயில்களில் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பாடு.. ரயில்வேயின் புது ரூல்ஸ்

Indian Railway New Rules Men: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், ரயில் பயணிகளுக்காக விதிமுறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, ரயில்வே விதிகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை ரயில்வே நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான விதிமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளனர். குறிப்பாக, ரயில்களில் ஆண்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ரயில்வே சட்டத்தின் 167வது பிரிவின் கீழ் ரயில்களிலும் ரயில்வே வளாகங்களிலும் புகைப்பிடிப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. டந்த காலங்களில் ரயிலில் புகைப்பிடித்த சில பயணிகளால் பல சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. மேலும் சிலர் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களைக் கொண்டு சென்றபோதும் பிடிபட்டுள்ளனர்.
ஜன் விஸ்வாஸ் சட்டம், 2026-இன் விதிகளின்படி, ரயில்வே சட்டத்தின் பிரிவு 167 (3)-இன் கீழ், ரயில்களில் புகைப்பிடித்தால் ரூ.2,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். அபராதத்தை செலுத்த தவறினால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்ப்படலாம் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
|விதிமுறை
|அபராதம்
|ரயில்களில் பிச்சை எடுக்க தடை
|ரூ.2,000 முதல் ரூ.5,000 மற்றும் சிறை
|ரயில்கள், நடைமேடைகளில் வியாபாரம் செய்ய தடை
|ரூ.2,000 முதல் ரூ.5,000 மற்றும் சிறை
|ரயில்களில் புகைப்பிடிக்க தடை
|ரூ.2,000 அபராதம்
|அனுமதியின்றி பெண்கள் பெட்டியில் பயணிக்க தடை
|ரூ.2,500 அபராதம்
இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மற்றொரு முக்கிய விதி, பெண்களுக்காக பிரத்தியேகமாக ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டிகளில் பயணம் செய்யும் ஆண் பயணிக்கு ரூ.2500 அபராதம் விதிக்கப்படும். ரயில்களில் பெண்களின் பெட்டியில் அனுமதியின்றி நுழைதல், பெண்களை கேலி செய்தல் போன்ற காரணங்களுக்கு ஆண் பயணிக்கு ரூ.2500 விதிக்கப்படும். இந்த விதிகள் எக்ஸ்பிரஸ், மெயில் மற்றும் வந்தே பாரத், ராஜ்தானி, சதாப்தி போன்ற பிரீமியம் சேவைகள் உட்பட அனைத்து வகை ரயில்களுக்கும் பொருந்தும்.
மேலும், ரயில் நிலையங்களில் ஏராளமான உரிமம் பெற்ற மற்றும் உரிமம் பெறாத நடைபாதை வியாபாரிகள், ரயில்களிலும் ரயில்வே வளாகங்களிலும் பொருட்களை விற்பனை செய்து தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை ஈட்டுகின்றனர். மேலும், ரயில்கள் மற்றும் ரயில்களில் பிச்சை எடுப்பவர்கள் கண்டறியப்பட்டாலும் ரயில்வே விதியின்படி, ரூ.2,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். ரயில்வேயின்படி, பயணிகள் பகுதியில் அனுமதியின்றி நடைபாதை வியாபாரம் செய்வதும், விற்பனை செய்வதும், பிச்சை எடுப்பதும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது 1989 ஆம் ஆண்டு ரயில்வே சட்டத்தின் 144 ஆம் பிரிவின் கீழ் தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றமாகும்.
2026 ஆம் ஆண்டின் ஜன் விஸ்வாஸ் சட்டத்தின் விதிகளின்படி, ரயில்வே சட்டத்தின் பிரிவு 144-இன் கீழ் இந்த குற்றங்களுக்கு இப்போது ரூ. 2,000 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. குற்றவாளி அபராதத்தைச் செலுத்தத் தவறினால், அவர் தகுந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படலாம். குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், அவருக்கு மூன்று மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனை, ரூ. 5,000 வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
ரயில்வே துறையின் உத்தரவின்படி, பொது நம்பிக்கை திருத்தச் சட்டம் 2026-ன் கீழ் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே விதிமுறைகளை ஒழுங்குப்படுத்தவும், மேம்படுத்துவதே இந்த மாற்றத்தின் நோக்கமாகும். இத்தகைய கடுமையாக அபராதங்கள் பயணிகளிடம் ஒழுக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் என ரயில்வே கூறியுள்ளது. மேலும், ரயில்வே பாதுகாப்பப் படை மற்றும் பயணச்சீட்டு சோதனைப் பணியாளர்கள் இரவு பயணங்கள் மற்றும் நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் அடிக்கடி சோதனைகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.