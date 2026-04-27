  • ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சூப்பர் சலுகை.. UDID கார்டு போதும்.. ரயில்வே அதிரடி ரூல்ஸ்!

ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சூப்பர் சலுகை.. UDID கார்டு போதும்.. ரயில்வே அதிரடி ரூல்ஸ்!

Indian Railway PWD Travel Rules Latest: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்தியன் ரயில்வே முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு பெட்டிகளில் பயணிக்க UDID  அட்டை மட்டுமே போதும் என இந்தியன் ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதனால், சிறப்பு பெட்டியில் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் எளிதாக பயணிக்க முடியும். முன்னதாக, பாஸ் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டு இருந்தது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 27, 2026, 12:32 PM IST
  • மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சூப்பரான அறிவிப்பு
  • இனி UDID அட்டை இருந்தாலே சிறப்பு பெட்டியில் பயணிக்கலாம்
  • எப்படி பயன்படுத்துவது தெரியுமா?

ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சூப்பர் சலுகை.. UDID கார்டு போதும்.. ரயில்வே அதிரடி ரூல்ஸ்!

Indian Railway PWD Travel Rules Latest: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தினமும் 15,000 மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவு ரயில்கள்,  வந்தே பாரத் ரயில்கள் என பல்வேறு ரயில்கள் தினமும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  

இந்தியன் ரயில்வே

ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிகையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. தொலைதூர பயணங்கள் மேற்கொள்பவர்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் தான் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள்  தொலைதூர பயணங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.

கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி, குறைந்த கட்டணம் என பல்வேறு வசதிகள் இருப்பதால் தொலைதூர பயணங்களுக்கு பயணித்து  வருகின்றனர். இந்தியன் ரயில்வே பயணிகளுக்காக பல்வேறு வசதிகளை செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு வசதிகளை செய்து வருகிறது. மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.  

மாற்றுத்திறனாளிகளக்காக கட்டண சலுகை, படுக்கை ஒதுக்கீடு, சிறப்பு பெட்டிகள் போன்றவை இருக்கிறது. இப்படியாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்தியன் ரயில்வே முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரும் நிலையில், முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு

அதாவது,  மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு பெட்டிகளில் பயணிக்க UDID  அட்டை மட்டுமே போதும் என இந்தியன் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியன் ரயில்வே புதிய விதிமுறையின் கீழ், UDID அட்டை பெற்றுள்ள அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் முன்பதிவு இல்லாவிட்டாலும் சிறப்பு பெட்டிகளை பயன்படுத்தலாம்.  மாற்றுத்தினாளிகள் மேம்பாட்டுத் துறையால் வழங்கப்படும் தனித்துவ மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை (UDID) இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

இதன் மூலம் பல்வேறு அரசு சலுகைகளை பெற முடியும். இந்த UDID  அட்டை வைத்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள்  இனி சிறப்பு பெட்டிகளில் பயணிக்க முடியும். இந்த விதிமுறை விரைவு, மெயில் ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளி பயணிக்களுக்காக பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்ட முன்பதிவு செய்யப்படாத பெட்டிகளுக்கு பொருந்தும். 

இந்த முடிவு  மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரயில் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்க செய்கிறது. முன்னதாக, இப்பெட்டிகளில் பயணிக்க ரயில்வே வழங்கும் சலுகை பாஸ் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி இருந்தது. இதனால், பல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சாதாரண பெட்டிகளில் பயணிக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது.  இதனை பிரச்னைகளை தவிர்க்கும் நோக்கில்,    UDID அட்டை பயன்படுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு பெட்டிகளில் பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உத்தரவை முறையாக செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒதுக்கப்பட்ட வசதிகயைப்  பாதுகாப்பதற்கான  கண்காணிப்பு வழிமுறைகளை வலுப்படுத்தவும் அனைத்து மண்டல ரயில்வேகளுக்கு இந்தியன் ரயில்வே  அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதே நேரத்தில், மாற்றுத்திறாளிகளுக்கான பெட்டிகளை அனுமதியின்றி ஆக்கிரமிப்பதற்கு எதிராக ரயில்வே கடுமையான  நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டியில் அங்கீகாரம் இல்லாமல் பயண செய்யும் எந்த ஒரு பயணி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. 1989ஆம் ஆண்டு ரயில்வே சட்டத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், மாற்றுத்திறனாளி பயணிகள் எந்தவித சிரமமின்றி இந்த வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சலுகைகள்

இந்தியன் ரயில்வே மாற்றுத்திறனாளிகள் சிரமமின்றி பயணம் செய்ய பல்வேறு சிறப்பு வசதிகளையும்  வழங்குகிறது. அனைத்து சாதாரண மற்றும் விரைவு ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென பிரத்யேகமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அகலமான கதவுகள், நாற்காலி செல்ல வசதியான வழிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்ற கழிப்பறைகள் உள்ளன. 

மாற்றுத்திறனாளுக்கா  தனி பாஸ் கூட வழங்கப்படுகிறது. அதோது, 75 சதவீதம் வரை கட்டணத்தில் தள்ளுபடி  வழங்கப்படுகிறது.  எலும்பு முறிவு, பார்வை குறைபாடு, கேட்ட குறைபாடு, மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு  மேல்) போன்றோருக்கு இரண்டாம் வகுப்பு, ஸ்லீப்பர், முதல் வகுப்பு, மூன்றாம் ஏசி வகுப்பு பெட்டிகள், ஏசி சேர் கார் ஆகியவற்றில் 75 சதவீதம் கட்டண சலுகை பொருந்தும்.

ரயில் டிக்கெட முன்பதிவு செய்யும்போது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையின் கீழ் படுக்கைகள் தானாகவே ஒதுக்கப்படுகின்றன. இப்படியாக  மாற்றுத்திறனாளிளுக்கு ரயில்வே பல்வேறு சலுகைகள் முன்னுரிமை கொடுத்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

